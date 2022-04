Unterwegs mit der Wertheimer Ehrenbürgerin Renate Gassert

Ein kurzer Gang durch ein langes Leben

Eine Straße mit Vergangenheit: In der Mühlenstraße wuchs Renate Gassert auf. Wenn Schnee lag ging es mit dem Schlitten die Mühlensteige hinab auf die Straße Richtung Rathaus. Ziel war es, möglichst weit zu kommen. Foto: Gunter Fritsch Die Bezüge zur Wertheimer Stiftskirche sind vielfältig: Hier wurde Renate Gassert konfirmiert, hier heiratete sie, hier wurden ihre Kinder getauft, sang sie im Kirchenchor. Foto: Gunter Fritsch Im Rosengarten hinter dem Rathaus: Das Areal, auf dem im Sommer eine Vielzahl von Rosen blühen, liebt die Rosenkennerin Renate Gassert ganz besonders. Foto : Gunter Fritsch In diesem Haus in der Mühlenstraße 37 wuchs Renate Gassert als Kind auf. Mit vier Jahren war die 1939 in Mannheim geborene Gassert nach Wertheim gekommen. Foto: Gunter Fritsch Der Wertheimer Marktplatz ist für Renate Gassert mit vielen Erinnerungen verbunden. Hier spielte sie noch mit ihren Freuden und Freundinnen, obwohl damals noch der Verkehr durch die Altstadt rollte. Foto: Gunter Fritsch Im Wertheimer Rathaus verbrachte die einstige SPD-Stadträtin viel Zeit: Von 1989 bis 2013 saß sie 23 Jahre im Gemeinderat ihrer Heimatstadt. Foto: Gunter Fritsch

Der kurze Gang zu wichtigen Orten im Leben von Renate Gassert wird so immer wieder begleitet von einem kurzen Hallo zu einer zufälligen Begegnung auf der Straße. Renate Gassert wird angesprochen von Menschen, die sie schon länger kennen. Sie erkundigt sich nach dem Wohlbefinden ihres Gegenübers, man spürt, warum sie auch nach ihrer ehrenamtlichen politischen Laufbahn kein bisschen von ihrer Popularität eingebüßt hat.

Der Marktplatz

Kaum haben wir an diesem Vormittag den Marktplatz, Wertheims gute Stube, betreten, wird Renate Gassert von Passanten gegrüßt. Auf dem Marktplatz hat sie als Kind noch gespielt. Und das, obwohl damals noch die Autos hier entlangfuhren, es die Lindenstraße als Durchstich von der Rechten Tauberstraße zur Mühlenstraße in seiner jetzigen Form noch gar nicht gab.

250 Jahre Zeitungstradition: Wir lieben Wertheim

Als die A3 von Aschaffenburg nach Würzburg gebaut wurde, Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre, fuhr noch der Schwerlastverkehr durch die Altstadt von Wertheim über den Marktplatz und musste an der Engstelle von Stiftskirche und heutiger Commerzbank darauf achten, dass die Gebäude keinen Schaden nahmen, erinnert sich Renate Gassert.

»Die Ecke der Stiftskirche war hier immer verschrammt.« Erst als der Durchstich von der Luisenstraße in die Mühlenstraße geschaffen wurde, wurde auch der Marktplatz autofrei.

Gewohnt hat Renate Gassert als Kind in der Mühlenstraße 37. Von hier aus ist sie mit den Rollschuhen bis zum Marktplatz gefahren. Auf dem Marktplatz wurde gespielt, hat sie ihre Freunde getroffen. Doch nicht nur das: Der Marktplatz war auch das Kaufhaus Wertheims.

So erinnert sich Gassert, dass es in der heutigen Filiale eines Kaffeeanbieters ein Kurzwarengeschäft gegeben habe. In einem einstigen Kleidungsgeschäft befindet sich heute ein Optiker. Auch ein Möbelfachgeschäft hatte sich am Marktplatz angesiedelt, erinnert sich Renate Gassert an die Vielfalt der Geschäfte. Eine Fahrt nach Würzburg zum Einkaufen, das sei für viele Menschen früher gar nicht möglich gewesen.

In der Altstadt Wertheims rechts der Tauber habe es dabei schon immer eine Kombination der Nutzungen gegeben. Neben Gaststätten, Cafés und Geschäften wohnten die Menschen auch in der historischen Altstadt. So lebten, ihrer Erinnerung nach, auch schon einmal rund 4000 Menschen in den Fachwerkhäusern rund um den Marktplatz und in den Gassen. Heute hat sich die Einwohnerzahl wieder bei etwas über 1100 eingependelt, nachdem sie in den Jahren zuvor auch schon einmal unter der 1000-Marke gelegen hatte.

Autoverkehr habe es zu ihrer Kindheit nicht nur über den Marktplatz gegeben. Auch durch die Rathausgasse fuhren die Fahrzeuge, erinnert sich die Wertheimer Ehrenbürgerin. Im Wittschen Haus, vor dem der Engelsbrunnen steht, habe sich ein Kleidergeschäft befunden. Konkurrenz gab es auf der anderen Tauberseite: Dort war gleich auf mehreren Etagen das Modehaus Volpert beheimatet, auf dessen Grundstück derzeit ein mehrgeschossiges Gebäude mit zahlreichen Wohnungen entsteht.

Die Stiftskirche

Renate Gassert hat zur größten evangelischen Kirche Wertheims viele Bezüge. »Ich wurde hier konfirmiert, ich bin in der Kirche getraut worden, unsere Kinder sind in der Kirche getauft«, steht sie auf den Treppen der Stiftskirche. Ihr Großvater Leonhard Karl war Organist in dem dreischiffigen Kirchenbau aus dem 14. Jahrhundert. Renate Gassert war im Kirchenchor. Früher, daran erinnert sie sich gerne, sei man nach dem Gottesdienst noch eine Zeit lang vor der Kirchentüren auf dem Vorplatz zusammengestanden und habe sich mit anderen Kirchenbesuchern unterhalten.

Ihr Blick geht zur Kilianskapelle. Dort war von 1605 bis 1870 die Wertheimer Lateinschule untergebracht, bevor sie bis 1965 im Lyceumsgebäude, der heutigen Edward-Uihlein-Schule, in der Uihleinstraße eine neue Heimat fand. Gegenüber der Stiftskirche gab es schon zur Kindheit von Renate Gassert einen Metzger. Für die Kinder habe es beim Einkauf schon damals immer ein Stück Wurst, »eine Art Fleischwurst«, gegeben, erinnert sich die 82-Jährige.

Mühlenstraße 37

Aufgewachsen ist Renate Gassert in der Mühlenstraße 37. Die Straße, in der heute reger Verkehr ins Taubertal herrscht, diente ihr einst als Spielfläche. Hier wurde mit den Rollschuhen gefahren, Ball gespielt. »Wenn wir Schlitten gefahren sind, ging es die Mühlensteige hinab, und wenn die Fahrt nicht gebremst wurde, dann kamen die Schnellsten bis auf die Höhe des heutigen Rathauses«, erzählt sie. Bevor die Kinder mit ihren Schlitten in die Mühlenstraße einbogen, musste geschaut werden, dass kein Auto kam. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg sei das mit den Autos allerdings noch kein wirklich großes Problem gewesen.

Rosen und Rathaus

Renate Gassert liebt Rosen. Allein 26 verschiedene hat sie in ihren Garten auf dem Wartberg gepflanzt. Deshalb gehört auch der Rosengarten hinter dem Rathaus zu einem ihrer Lieblingsplätze in Wertheim. Wer Renate Gassert fragt, was ihre Heimatstadt für sie ausmacht, der erhält spontan drei Antworten: Zum einen mag sie die Überschaubarkeit der Stadt. Aber auch die schnelle Orientierung und die hohe Lebensqualität sprächen für Wertheim. Und was zeichnet den Wertheimer, die Wertheimerin aus? »Oft sind die Menschen sehr freundlich, aber manchmal auch ein bisschen nörgelich«, charakterisiert Renate Gassert ihre Mitbürger mit einem Schmunzeln. Und gegenüber Neuem seien sie auch etwas verschlossen.

Auch das Rathaus in der früheren fürstlichen Hofhaltung hat für die langjährige Wertheimer Stadträtin eine besondere Bedeutung in ihrem Leben. »Ich war gerne im Stadtrat, auch wenn wir gestritten haben«, blickt sie auf ihre Zeit in dem Gremium zurück, die mit ihrer erstmaligen Wahl in den Gemeinderat 1989 begann. Als sie nach 23 Jahren ein Jahr vor Ende der eigentlichen Legislatur ausschied, rückte Dorothea Meisinger für sie in das Gremium nach. Gassert wollte Platz machen, für jüngere, weibliche Mitglieder im Rat.

Weil sie neben der Familienarbeit auch 27 Jahre als Lehrerin an der Wertheimer Hauptschule unterrichtete und mit 50 Jahren in die Kommunalpolitik einstieg, musste sie immer wieder die Frage anhören, wie sie denn alle diese Aufgaben bewältige. »Es ist noch immer so, dass man das einer Frau nicht zutraut«, so ihre Erfahrungen. Ab Sommer 2008 war Renate Gassert Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat und von 1994 bis zu ihrem Ausscheiden 2013 als erste Frau auch ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters.

Zur Person: Renate Gassert Die 82-jährige Renate Gassert ist die erste und bislang einzige Wertheimer Ehrenbürgerin. Sie kam mit vier Jahren von Mannheim, wo sie am 28. Mai 1939 das Licht der Welt erblickte, in die Stadt und wuchs in der Mühlenstraße 37 auf. Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und einer Familienphase unterrichtete sie ab 1976 an der damaligen Wertheimer Hauptschule - 27 Jahre lang, 20 davon als Konrektorin. 1989 trat sie erstmals zur Kommunalwahl für die SPD an und schaffte noch vier Mal danach den Sprung in den Gemeinderat. Seit 1999 saß sie für ihre Partei auch im Kreistag. Neben ihrer Mitgliedschaft in der Regionalverbandsversammlung Heilbronn-Franken war sie 19 Jahre Vorsitzende des Stadtteilbeirats Wartberg, dem Stadtteil, in dem Renate Gassert heute lebt. (gufi)