Neues Brettspiel: Unterwegs mit dem Taubertal-Express

Christoph Kraus zweite Spiele-Entwicklung

Main-Tauber-Kreis 13.11.2021 - 12:00 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das neue Spiel von Christoph Kraus: Der Spielemacher aus Lauda-Königshofen entführt Spielerinnen und Spieler ab zwölf Jahren diesmal in die Welt der Eisenbahnen mit einer Fahrt auf dem "Taubertal-Express". Foto: Gunter Fritsch Die Eisenbahngeschichte im Main-Tauber-Kreis zu Beginn des 20. Jahrhunderts greift das neue Strategiespiel von Christoph Kraus mit dem Titel "Der Taubertal-Express" auf. Grafik: Starfountain Design

Dass ihm ein ähnlicher Verkaufserfolg gelingen könnte, wie mit dem Vorgängerspiel, erscheint angesichts der neuen Spielidee realistisch. Diesmal ist das Spielgeschehen allerdings nicht im 16. Jahrhundert angesiedelt. Kraus, der das Spiel zusammen mit Christoph Haberkorn entwickelt und getestet hat, hat sich bei seinen umfangreichen Recherchen tief in die Eisenbahngeschichte des Main-Tauber-Kreises zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingelesen.

Zentraler Anknüpfungspunkt des Spiels ist dabei der Bahnhof Lauda. Er taucht auf den Spielplänen der bis zu vier Spielerinnen und Spieler als Umsteige- und Verknüpfungspunkt für die einzelnen Eisenbahnstrecken und die Spielzüge auf. Angefahren werden können von hier aus etwa die Bahnhöfe Wertheim, Tauberbischofsheim oder Bad Mergentheim. Aber auch außerhalb des Landkreises gelegene Bahnhöfe wie Würzburg, Miltenberg, Heidelberg oder Frankfurt sind Ziele der Spieler.

Historische Fakten

Dabei hat sich Kraus mit der Gestaltung der Spielpläne an historischen Fakten rund um den Bahnhof Lauda orientiert. Nachdem hier ursprünglich nicht einmal eine Haltestelle für Züge geplant war, wie aus einem historischen Beiblatt zu dem Spiel zu entnehmen ist, wurde der Bahnhof zu einem Eisenbahnknotenpunkt, zu der zentralen Drehscheibe des Eisenbahnverkehrs im Taubertal. Zeitweise der größte Arbeitgeber in der Region entsteht südlich der Stadt Lauda ein komplett neuer Stadtteil. Am 1. November 1866 nimmt die eingleisige Odenwaldbahn ihren Fahrbetrieb auf, mit der Eröffnung der Strecken bis Hochhausen (1867) und ein Jahr später weiter bis Wertheim und der Fertigstellung der Eisenbahnstrecke in Richtung Bad Mergentheim-Crailsheim 1869 wird Lauda zum Eisenbahnknotenpunkt.

Die Aufgaben der Spieler, die angesichts der Komplexität der Spielregeln nicht jünger als zwölf Jahre sein sollten, sind nun vielfach und können - so erläutert Christoph Kraus den Spielgedanken - strategisch auch unterschiedlich angegangen werden. Mit unterschiedlichen Spielaktionen gilt es bis zum Ende des Spiels möglichst viele Punkte gesammelt zu haben. Neben dem Aufbau des Bahnhofs Lauda mit seinen unterschiedlichsten Nutzungen - auch das orientiert sich am historischen Vorbild des Bahnhofs Lauda zu Beginn des 20. Jahrhunderts - verfügen alle Spiele über eigene Züge. In unterschiedlichen Waggons sollen Waren, Arbeiter, aber auch prominente Persönlichkeiten der damaligen Zeit durch die Region gefahren werden.

Kraus nennt sein neues Spiel nach einjähriger Entwicklungszeit "ein facettenreiches Kennerspiel für ein anspruchsvolles Publikum". Und das ist es ohne Frage. Die komplexen Spielzüge forderten von den Spielenden "eine clevere und vorausschauende Planung", meint der Spieleerfinder. Taktik sei dabei wichtiger als Glück. Zudem biete das Spiel mit seinen vielen Varianten einen immer neuen "Wiederspielereiz".

Historische Persönlichkeiten

Mit Hilfe des Stadtarchivars von Lauda-Königshofen ist Christoph Kraus auf die Suche nach Frauen und Männern gegangen, die einen Bezug zu den Städten in der Region hatten. So kommt etwa die in Wertheim geborene Schriftstellerin und Mitbegründerin des St.-Vincentius-Vereins Amalie Baader ebenso vor wie die 1858 in Bronnbach geborene Adelgunde von Portugal. Auch Johann Jakob von Hauck, Bamberger Erzbischof und 1861 in Miltenberg geboren, gehört zu den Passagieren, die die Spieler im Taubertal-Express transportieren sollen.

Für alle die Spieler, die das Spiel "Die Händler vom Taubertal" nicht mehr kaufen konnten, hat Kraus auch eine positive Nachricht. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat er ein Kartenspiel als Variante der Händler vom Taubertal entworfen. Für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren orientiert sich das Kartenspiel an seinem großen Bruder und will mit seinen einfachen Regeln ein Spiel für die ganze Familie sein.

Gunter Fritsch

Hintergrund: Das Spiel als Marketingidee Auch das neue Strategiespiel von Christoph Kraus " Der Taubertal-Express" ist - wie sein Vorgänger "Die Händler vom Taubertal" - Teil eines innovativen Stadtmarketings, so der Wirtschaftsförderer über seine Idee hinter dem Spiel. Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderungsabteilung der Stadt Lauda-Königshofen wolle er auch auf "die Geschichte Laudas als Eisenbahnstadt aufmerksam machen". Über diese Geschichte hat Dieter Thoma, Archivar der Stadt Lauda-Königshofen, eigens einen historischen Abriss mit Originalfotos der Eisenbahngeschichte Laudas verfasst. In den ersten 500 Spielen, die in den Handel kommen, liegt das achtseitige Beiheft als Zugabe bei. Verkaufsstart für das neue Spiel "Der Taubertal-Express" und das Kartenspiel "Die Händler vom Taubertal" wird Anfang Dezember sein. Mit einer Auflage von 4000 Stück wird der Taubertal-Express dann in zahlreichen Geschäften in der Region erhältlich sein, unter anderem in Wertheim (Spielwarengeschäft Knecht Ruprecht und Tankstelle Herm) und in Freudenberg-Rauenberg (Bücherkobold) oder in Külsheim (Rewe und Löwenmarkt). gufi