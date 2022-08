Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Unterschriften sammeln für den Stundentakt

Aktion: Landkreise und Bürgerinitiative fordern Bahnausbau

Main-Tauber-Kreis 23.08.2022 - 11:42 Uhr < 1 Min.

Zwischen Himmelstadt und Karlstadt rollt eine Doppeleinheit Baureihe ET 440 durch das Maintal

Die Unterschriftenlisten liegen allerdings lediglich in den Rathäusern der Städte und Gemeinden an der Frankenbahn - Lauda-Königshofen, Boxberg, Ahorn, Rosenberg und Osterburken - sowie bei den Bäckereien, Metzgereien und Banken in diesen Kommunen aus.

Die Beteiligten haben sich lange Zeit dafür eingesetzt, dass die Regionalbahnen zwischen Osterburken und Lauda eingerichtet werden. »Mit Hilfe der Unterschriftenaktion sollen die Forderungen der Bürgerinitiative nach einem dauerhaften Betrieb der Regionalbahn durch die Bevölkerung bestärkt werden. Dies ist verbunden mit der Hoffnung, dass anschließend möglichst viele das Angebot nutzen«, sagt Manfred Silberzahn von der Bürgerinitiative.

Die beiden Landkreise und die Bürgerinitiative fordern, dass der regelmäßige Regionalbahnverkehr zwischen Osterburken und Lauda verstetigt wird. Zudem sollen die Kosten für den Regelbetrieb vom Land getragen werden, das dafür auch zuständig sei, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem fordern die Beteiligten, dass zeitnah die infrastrukturellen Maßnahmen für einen regelmäßigen Regionalbahn-Verkehr und Regionalexpress-Verkehr auf der Frankenbahn geschaffen werden.

Die Frankenbahn verbindet die Regionen Stuttgart-Heilbronn, Neckar-Odenwald und Main-Tauber sowie den Raum Würzburg unter anderem über die Bahnknoten Osterburken und Lauda. Seit Dezember 2019 wurden die Fahrplanangebote deutlich ausgeweitet. Seitdem gibt es stündliche Regionalexpress-Züge in jede Richtung sowie stündliche Regionalbahnen von Stuttgart nach Osterburken und von Lauda nach Würzburg.

Seit 2019 gibt es von Lauda bis Osterburken einen vierjährigen Probebetrieb mit stündlichen Regionalbahnen von Montag bis Freitag. Die Finanzierung erfolgt unter erheblicher Beteiligung der beiden Landkreise.

