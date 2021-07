Unterschriften, die verbinden: Kreuzwertheim und Wertheim unterzeichnen Vertrag für Brückenneubau

Verwaltungsabkommen: Ab 2024 soll alte Brücke abgerissen werden – Bauzeit von zwei Jahren geplant

Unterschreiben - und auf eine kurze Bauzeit ab 2024 hoffen: Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma (links) und Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens.

Rein formal sind es nur zwei weitere Unterschriften in einem langwierigen Planungsprozess mit unzähligen Beteiligten, doch sowohl Kreuzwertheims Bürgermeister Thoma als auch Wertheims Oberbürgermeister Herrera Torrez machen deutlich, dass der gesicherte Übergang über den Main für beide Orte »soziale, wirtschaftliche und kulturhistorische Bedeutung« habe (Thoma) und ein Symbol für »Kooperation und Zusammenarbeit«, die man weiter ausbauen wolle (Herrera Torrez).

Main verbindet und trennt

»Der Main verbindet und trennt unsere Gemeinden. Das Trennende können wir durch die Brücke nahezu mühelos überwinden«, sagt Thoma beim Ortstermin an der Brücke. Kreuzwertheimer fahren seit vielen Jahrzehnten zur Arbeit und zum Einkaufen oder zum Arzt nach Wertheim und umgekehrt. Die in ihrer Ursprungsversion 140 Jahre alte Brücke stellt außerdem zusammen mit der ausgebauten Eichelsteige bei Hochwasser eine wichtige Verbindung in den Wertheimer Osten da. Und Vereine wie der TSV Kreuzwertheim und der FC Eichel sind seit Jahren eng verbunden.

Laut Staatlichem Bauamt Aschaffenburg soll ab 2024 die alte Brücke abgerissen werden, eine Bauzeit von zwei Jahren ist geplant. »Ich glaube, es wird eher 2026«, sagt Thoma zum Baustart, auch die 2020 kalkulierten Kosten von 13 Millionen Euro werden wohl bei den stark gestiegen Baustoffpreisen nicht reichen, fürchtet der Rathauschef. Dennoch führt an einem Neubau schon aus Sicherheitsgründen nichts vorbei (siehe Hintergrund). Man sei zwar etwas wehmütig, freue sich aber, dass die marode gewordene Brücke nun erneuert werde, sagt Thoma.

Staus zur Sperrung

»Wir werden es erleben, wenn hier gesperrt sein wird, dass die einzige Brücke, die wir dann noch haben, zu wenig ist«, sagt Herrera Torrez. »Es wird große Staus geben. Das wird eine Zeit der Entbehrung werden, aber die ist endlich.« Thoma wünscht sich für die Bauphase die Einrichtung einer Personenfähre, der Fußweg über die Spessartbrücke - die 1992 als zweite Mainbrücke zwischen beiden Orten errichtet wurde - nach Wertheim sei zu weit.

Grünes Licht für die Fähr-Idee gibt es dafür noch nicht, Thoma will weiter dranbleiben. Auch eine museale Ausstellung zur Brückengeschichte sei denkbar, genau wie ein Brückenfest. 1882 habe es zur Eröffnung ein Volksfest und »Ehrentrunk auf badischer und bayerischer Seite« gegeben, blickt Thoma zurück.

An der Brücke selbst - der alten wie der neuen - sind Wertheim und Kreuzwertheim streng genommen nur für die Beleuchtung zuständig. »Weniger ist mehr«, sagt Thoma dazu. Planungsbüros hätten im Vorfeld auch Vorschläge unterbreitet, die geplante Bogenbrücke hell anzustrahlen. Doch das wäre Lichtverschmutzung - und würde ablenken, macht Thoma deutlich.

Dezent beleuchten

»Der Blickfang ist ein anderes Gebäude«, sagt er und blickt Richtung Burg. Die Gehwege müssen beleuchtet werden, darüber hinaus Gehendes sei, wenn überhaupt, nur sehr dezent denkbar. Was sicher bleiben wird: Der Löwe aus Sandstein, der die Kreuzwertheimer Brückenzufahrt bewacht, soll zum Abriss entfernt und am Neubau wieder aufgestellt werden.

Detail am Rande: Wenn die Brücke mit Geldern aus den Länderetats sowie der Wasserstraßen- und Schiffahrtsverwaltung gebaut ist, geht sie in die Baulast der Landkreise Main-Spessart und Main-Tauber über. Die hatten den Gemeinden angeboten, die Straßen zu Gemeindeverbindungswegen umzuwidmen. »Diese Anfrage haben wir dankend abgelehnt, weil wir der Überzeugung sind, dass diese Verbindung nicht nur zwischen den beiden Städten besteht, sondern auch zwischen den Landkreisen und den beiden Bundesländern«, sagt Herrera Torrez. »Wenn es schon keine Landesstraße ist, dann zumindest Kreisstraße.« Und: Die Gemeinden hätten ansonsten auch die Unterhaltungskosten tragen müssen.

Hintergrund: Brückenneubau als Ersatz Die alte Mainbrücke zwischen Kreuzwertheim und Wertheim hat eine bewegte Geschichte hinter sich: 1881 wurde sie als Eisenbahnbrücke errichtet, ein Jahr später die parallel auf den gleichen Pfeilern aufliegende Straßenbrücke fertiggestellt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 31. März 1945 sprengten deutsche Truppen auf dem Rückzug die Brückenpfeiler. Die Eisenbahnbrücke wurde bis 1948, die Straßenbrücke bis 1953 wieder aufgebaut. Nach der Stilllegung der Bahnstrecke wurde die Eisenbahnbrücke 1984 entfernt, bei der Demontage stürzte ein größeres Bauteil ein und ein Arbeiter starb. Die Mainbrücke ist nicht mehr sanierungsfähig und soll durch einen Neubau ersetzt werden - auch aus Sicherheitsgründen: In der Vergangenheit waren mehrfach Binnenschiffe mit dem Brückenpfeiler in der Flussmitte kollidiert, die Zusammenstöße gingen für die Brücke glücklicherweise immer glimpflich aus. Für den grenzüberschreitenden Brückenneubau ohne Pfeiler im Fluss haben Baden-Württemberg und Bayern nach langem Vorlauf im Februar einen Staatsvertrag geschlossen. Der schließt auch einen Brückenneubau mit Umgehungsstraße zwischen Freudenberg und Collenberg ein. Für weitere Details gibt es Verwaltungsabkommen, die von den Bundesländern, Landkreisen und den betroffenen Gemeinden unterzeichnet werden müssen, damit die Planfeststellung beginnen kann. Mainabwärts wurde das Verwaltungsabkommen zwischen Freudenberg und Collenberg schon am 25. Juni unterzeichnet.