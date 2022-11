Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Unternehmer suchen den Kontakt

Infrastruktur: Gewerbe- und Verkehrsvereins gehen mit der Stadt Külsheim neue Wege - Business-Speed-Dating

Külsheim 11.11.2022 - 12:34 Uhr 1 Min.

Wer mit wem? Speed-Dating unter Külsheimer Geschäftsleuten. Foto: Michael Geringhoff

Die zwei zurückliegenden Pandemiejahre hätten da einiges am Kontakt und am Miteinander verändert, auch die Rahmenbedingungen hätten sich teils stark gewandelt, obendrein gebe es neue »Player« im Külsheimer Gewerbepark, sagte Heiko Attinger. Attinger ist Vorsitzender des örtlichen Gewerbe- und Verkehrsvereins und hatte zusammen mit der Stadt Külsheim zum Dating gebeten.

»Gewachsene Struktur«

Rund zwei Dutzend der insgesamt 80 Külsheimer Gewerbetreibenden hatte sich den Termin freihalten können. Mit dabei Markus Deimling (PR Recycling), er verwertet Sportböden und Kunstrasen. »Wir sind erst in diesem Jahr in den hiesigen Gewerbepark gekommen. Als Ortsfremde stoßen wir hier auf eine gewachsene Struktur, da ist es wichtig, die Nachbarn kennenzulernen, sagt er.

Ähnlich sieht es auch der Unternehmen Felix Uebe. Sein Engagement im Gewerbepark geht bereits ins zweite Jahr. Sich kennenzulernen und Synergien zu finden, sei wichtig, »Irgendwas ist immer dabei«, sagt der Thermometerfabrikant. Im Idealfall könnten sicher einige der Unternehmer zusammenarbeiten, sagt Heiko Attinger und meint weiter: »Wenn ich jemanden schon kenne, ein Gesicht zum Namen habe, dann ist die Hemmschwelle geringer Kontakt aufzunehmen«.

So sieht das auch Simone Hickl-Seitz. Die Külsheimer Hauptamtsleiterin ist auch Geschäftsführerin des Gewerbeparks und will dicht dran sein. »Für uns ist es wichtig zu wissen, falls irgendwo mal der Schuh drücken sollte. Die Firmen sollen sich bei uns wohlfühlen. Dieses Grundbehagen ist etwas, das man nicht mit Geld kaufen kann«, sagt sie.

Mit dabei war auch Ina Nolte. Sie ist seit Februar Bereichsleiterin für Wirtschaftsförderung und Klimaschutz beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises.

Nolte umriss den Unternehmerinnen und deren männlichen Kollegen die Projekte und Vorgehensweise des Landratsamts, welches immer nah an den Gewerbetreibenden und vor allem auf der Höhe der Zeit sein wolle. Sie nannte die Multimediapräsenz, schilderte allem voran auch neue Projekte um die Praktikums- und Ausbildungsbörse - eben alles, was hilft junge Leute am Ort zu halten und ihnen als Fachkräfte die Karriere daheim zu ermöglichen.

