Unser Reporter wird "San-Helfer": Die Retter für den Hintergrund

Notfallhilfe: So bildet das Rote Kreuz seine Sanitätshelfer aus - Unser Reporter ist im Selbstversuch dabei

Tauberbischofsheim 17.01.2023 - 15:33 Uhr 3 Min.

Grundausbildung für DRK-Helfer in Tauberbischofsheim: Reanimation ist Teamarbeit. Nina Imhof (vorn) und Alexa Müssig zeigen, wie es geht. Grundausbildung für DRK-Helfer in Tauberbischofsheim: 30 Mal Herzdruckmassage, zwei Mal beatmen. Der Rhythmus gilt nicht nur für Ersthelfer. Grundausbildung für DRK-Helfer in Tauberbischofsheim: Beim Beatmen mit Tubus und Ambubeutel schaut Ausbilderin Alexa Müssig (Mitte) genau hin. Weg vom Patienten: Beim Einsatz des halbautomatischen Defibrillators muss sichergestellt sein, dass niemand den Patienten berührt oder zu nahe dran ist, um nicht durch den Stromstoß gefährdet zu werden. Grundausbildung für DRK-Helfer in Tauberbischofsheim: Alexa Müssig (links) und Nina Imhof zeigen, wie der Beatmungsbeutel richtig eingesetzt wird. Grundausbildung für DRK-Helfer in Tauberbischofsheim: Auffinden einer bewusstlosen Person.

Es beginnt an einem Freitagabend im Lehrsaal des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim: Jeweils acht Männer und Frauen sind im Lehrsaal im zweiten Obergeschoss versammelt. In den kommenden Wochen werden sie für 56 Stunden ein Team bilden, alles lernen, um bei Notfällen kompetent zu helfen, leichtere Verletzungen zu versorgen und die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt zu überbrücken. Mit der Ausbildung können sie unter anderem Sanitätswachdienste übernehmen, im Katastrophenschutz eingesetzt werden oder weitergehende Lehrgänge besuchen, etwa als Erste-Hilfe-Ausbilder, Helfer vor Ort oder Rettungshelfer (siehe Hintergrund). Ohne Sanitätsdienst ist keine Großveranstaltung möglich, deshalb suchen die örtlichen Rotkreuzbereitschaften - egal, ob in Baden-Württemberg beim DRK oder in Bayern beim BRK - immer neue Helfer.

Verschiedene Hintergründe

Die 16 Teilnehmer haben ganz unterschiedliche Hintergründe: Adrian (24), Marvin (24) und Robin, die in Uissigheim eine HVO-Gruppe bilden wollen und als "Helfer vor Ort" bei medizinischen Notfällen parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden. Lea und Romina, die die Bettinger DRK-Bereitschaft stärken wollen. David (18) aus Urphar, der DLRG-Mitglied ist und eine Ausbildung zum Notfallsanitäter anstrebt. Mandy, die aus der Altenpflege kommt und Ausbilderin für Erste-Hilfe-Kurse werden möchte. Rene aus Boxberg-Unterschüpf, der nicht nur im DRK, sondern auch in der Feuerwehr aktiv ist und sagt, er wolle bei Einsätzen mit fundierter Ausbildung die Zeit überbrücken, bis Notarzt und Rettungsdienst da sind. Und das kann auf dem Land eine Weile dauern, auch wenn die Hilfsfrist mittlerweile bei zehn Minuten liegt.

Und ich, der Zeitungsreporter. 37 Jahre alt, seit 2019 in zwei Freiwilligen Feuerwehren aktiv, Ersthelferkurs erst in der vergangenen Woche aufgefrischt. Zusätzliche Kenntnisse können nie schaden, erst recht nicht, wenn es um die richtige Hilfe im Notfall geht.

Schnell merke ich, dass es hier über Kenntnisse in Erster Hilfe weit hinausgeht. "Wichtig ist, dass Ihr wisst, wo ihr hingehört", sagt Ausbilderin Alexa Müssig am Einführungsabend und zeigt ein Imagevideos des DRK, das in drei Minuten zeigt, wie viel mehr die mehr als 400.000 Ehrenamtlichen des DRK über das Medizinische hinaus leisten, beispielsweise im sozialen Bereich. Auf der Rückseite jedes Namensschilds der Teilnehmer im Lehrsaal stehen die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Also unbedingte Hilfsbereitschaft gegenüber jedermann.

Schon wartet das erste Fallbeispiel: Eine blutende Kopfverletzung bei einer Person, die über Kopfschmerzen klagt. Lea und David schreiten zur Tat, sprechen die Person an, legen einen Verband an, rufen den Rettungsdienst, packen die Person in eine Rettungsdecke und halten eine allzu neugierige Nachbarin auf Distanz. Das gibt Szenenapplaus. "Erklärt immer alle Maßnahmen", sagt die Ausbilderin.

Umfangreiches Material

Anschließend wird der Inhalt eines Notfallrucksacks erklärt, dessen Ausstattung sich teils unterscheiden kann: Verschiedene Verbandsmaterialien, Kältekompressen, Halskrause, eine Rettungsdecke und Beatmungsbeutel sind beispielsweise immer dabei. Optional kann eine Sauerstoffflasche mitgeführt werden, auch ein Larynxtubus zur Sicherung der Atemwege ist nicht überall Standard. Zusätzlich kann ein Defibrillator mitgeführt werden.

Mit all diesen Gerätschaften muss der Umgang in den folgenden Tagen geübt werden: Wie platziere ich die Maske des Beatmungsbeutels richtig, wie und welche Durchflussmenge beim Sauerstoff stelle ich ein? Was ist beim Einsatz des halbautomatischen Defibrillators zu beachten? Wo lauern Gefahren für den Patienten, die Helfer und das Umfeld?

Und wie geht eigentlich die sogenannte "San-Seitenlage"? Anders jedenfalls als die stabile Seitenlage, die im Ersthelferkurs für die Lagerung von bewusstlosen Personen gelehrt wird. Die San-Seitenlage ist kraftaufwendiger, sorgt aber für eine stabilere Lagerung des Patienten und eine bessere Lage des Kopfes.

Arbeit immer als Team

Auch wenn die Aufgaben manchmal kräftezehrend sein können: Gerade deshalb arbeiten Rotkreuz-Helfer immer im Team und unterstützen sich gegenseitig. Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung kann ziemlich anstrengend sein, wenn 120 Mal pro Minute der Brustkorb des Patienten komprimiert werden muss - nur unterbrochen von zwei Beatmungen mittels des sogenannten Ambu-Beutels. Deshalb wird gezeigt, wie man sich die Aufgaben sinnvoll aufteilt und sich regelmäßig abwechselt, um länger durchzuhalten.

Nach drei Tagen mit vielen Fallbeispielen und Eindrücken geht die Gruppe getrennte Wege. Noch zwei Ausbildungswochenenden stehen uns bevor, bis Ende Februar die Abschlussprüfung mit theoretischem und praktischem Teil auf dem Programm steht. Die nächsten Themen in knapp eineinhalb Wochen: Anatomie, Atemstörungen, Allergien, Kollaps, Schock. Und mehr.

Matthias Schätte

Hintergrund: Fachdienstausbildung Sanität Die "Fachdienstausbildung Sanität" ist die Grundlage für alle Tätigkeiten im medizinischen Bereich beim DRK, sie ist Voraussetzung für weitergehende Lehrgänge. Die Ausbildung umfasst insgesamt 56 Unterrichtseinheiten. "Das ist quasi die Grundausbildung für jeden, der beim DRK in den Einsatzdienst gehen möchte", sagt Alexa Müssig, Leiterin des Bereichs Bildung beim DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim. Auf dem Lehrplan des mindestens einmal pro Jahr stattfindenden Kurses stehen vor allem Notfallbilder wie Verletzungen, aber auch akute Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Besonderes Augenmerk wird auf die richtige Anwendung von Geräten gelegt. "Wir bringen mehr mit als der Ersthelfer vor Ort hat. Und das sollte sicher beherrscht werden", sagt Müssig. Die Notfallrucksäcke der Helfer können unter anderem mit Sauerstoff, Beatmungsbeutel und einem Larynxtubus zur Atemwegssicherung ausgestattet sein. Außerdem führen die Helfer oft einen halbautomatischen Defibrillator mit sich. Geeignet für den Lehrgang sind laut Müssig Helfer mit einer gewissen Grundfitness sowie Interesse am Menschen sowie an der Medizin. (scm)