Unser Mann in Mainz

Fasching/Fastnacht/Fasenacht/Karneval: Der Wahl-Wertheimer Carsten Klomp dirigiert ab sofort die Mainzer Hofsänger

Suchbild: Carsten Klomp am heimischen Klavier und wo sitzt der Schalk? Foto: Michael Geringhoff

Klomps Dienstort ist die Heidelberger Hochschule für durchaus ernste Kirchenmusik. So etwas wie den Narrhallamarsch kennt man dort nicht einmal vom Hörensagen - zumindest nicht offiziell.

Und dieser Carsten (Kirchen)-Klomp dirigiert künftig die Mainzer Hofsänger? Den Narrenchor par Excellence? Den Chor, der auf dem Prunkwagen im Narrenzug fährt? Der, den jährlich rund sechs Millionen Menschen bei »Mainz wie es lacht und singt« im Fernsehen sehen wollen? Da, wo dann alle mitschunkeln bei Liedern wie: »So ein Tag so wunderschön wie heute«?

Irgendwo auf dem Weg dahin muss dann ja, für den Herrn Professor, wohl doch so einiges schiefgelaufen sein. Wir sind der Sache nachgegangen und haben Klomp am heimischen Küchentisch aufgesucht. Klomp wirkt ruhig und gefasst - unauffällig, zeigt keine Anzeichen von närrischem Wahnsinn. »Ich hab mich da um so einen Chor beworben«, so hatte er das heikle Thema seiner Familie gegenüber angeschnitten. Das war neulich, erst in diesem September. Alles sei sehr schnell gegangen, sagt Klomp retrospektiv.

Auch in diesem Moment: Kein Hellaureflex, kein irres Grinsen - Klomp bietet Kekse an. »Vor einem halben Jahr hätte ich mir all das auch noch nicht vorstellen können«, sagt er nur. Noch niemals im Leben habe er eine Prunksitzung besucht. Am letzten Dienstort in Südbaden gab es nur die alemannische Fastnacht. Nicht so sein Ding. »Alles sehr formell«, sagt Klomp - seine Hände liegen ruhig auf dem Tisch. In Köln allerdings, beim Straßenkarneval - Klomps Hände kommen in Bewegung: »In Köln, da gehen einfach alle tierisch ab, alle sind verkleidet, toll verkleidet. Es ist der absolute Wahnsinn«.

Klomps Augen irren hin und her. Es braucht nicht allzu viel Menschenkenntnis, um zu erkennen: Der Mann ist mit Fasching infiziert - der Fall leider hoffnungslos. Klomp versucht es zu kaschieren, schiebt berufliches Interesse vor. Als Landeskantor habe er schließlich schon viele große und großartige Chöre dirigiert. Die Kantorei, auch einen Projektchor mit 3500 Sängern. Im Moment dirigiert er ja auch den renommierten und nennenswert ausgezeichneten Männerchor aus Thüngersheim (Kreis Würzburg). »Und glauben Sie mir: Ich unterscheide da sehr genau zwischen Männerchor und Männergesangverein«, sagt Klomp und unterstreicht den professionellen Blick auf echte Gesangsqualität.

Und dann sind auch die Mainzer Hofsänger plötzlich ganz nah. »Sensationell« sagt Klomp. »Semiprofessionell, superengagiert, mit höchstem Anspruch an sich selbst«, die Hofsänger seien absolute Könner - schlicht der Hammer. »Auf so einen Chor, auf dieses Niveau hatte ich richtig Lust«, sagt Klomp. Und dann sei es dann erst einmal auch »egal ob Klassik oder Humtatätterä«. Beim Probedirigat habe der Chor mit unglaublichem Schalldruck - »kaum vorstellbar« -, schiebt Klomp ein, etwas Karnevalistisches vom ehrenwerten Haus à la Udo Jürgens gesungen und dann auf Nachfrage ansatzlos auf Klassik umgestellt. »Vielstimmig, fein, sensibel, durchscheinend«.

Klomp wirkt ein bisschen verliebt in den neuen Chor, der scheinbar einfach alles kann. Zum Glück stößt es auf Gegenliebe. Der renommierte Chor hatte viel Auswahl, hat aber einstimmig über Klomp gesagt: »Den wollen wir«. Der Herr Professor war begeistert, hatte sich schon mit der Narrenkappe für die Session abgefunden: »Schließlich ist Fasching ja nur ein Vierteljahr lang« und dann hat ihm der Chor den »Einsatzplan« geschickt. »Zu den wöchentlichen Proben kommen 80 Auftritte im Jahr und in der wilden Zeit bis Rosenmontag sind es zum Teil vier Auftritte pro Abend, an denen der Chor je eine Viertelstunde Satirisches singt und dann zur nächsten Prunksitzung abrauscht«.

80 Auftritte? So ein Wahnsinn! Klomp hatte prompt wieder abgesagt. Dann haben die Mainzer ihn so richtig weichgeklopft und jetzt wirkt der Herr Kirchenmusikprofessor doch sehr zufrieden mit seinem neuen Engagement. Klomp hat sich durch Qualität bestechen lassen - Wenn es nichts Schlimmeres ist. Offiziell vorgestellt wird er am dritten Advent. Dann hat der Chor üblicherweise sein großes Jahreskonzert in der Stephanskirche. Die kann allerdings in diesem Jahr aus Energiespargründen nicht beheizt werden, also wird das Konzert verlegt - in die VIP-Lounge des Fußballvereins Mainz-05. Passt ja, ist ja für sich genommen auch schon wieder ein bisschen bekloppt.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Die Mainzer Hofsänger Die Mainzer Hofsänger gibt es seit 1926. Eigentlich entstammen sie dem dortigen Konservatorium, wollte es aber gern etwas humorvoller. Gründer und ersten »Kapitän« - das ist nicht der Dirigent - war damals Jakob Treichler. Den ersten Auftritt für den Mainzer Carnelval Verein (MCV) hatten die Sänger 1934 und seitdem sind sie nicht mehr wegzudenken. Das »Sassa« kam 1947 dazu, die Hymne »So ein Tag, so wunderschön wie heute« ziert den Mainzer Karneval seit 1955. Erstmals im Fernsehen (Mainz, wie es singt und lacht) war der Chor 1956. Außerhalb der Session ist der Chor mit drei Programmen unterwegs: weltlich, geistlich und adventlich.Carsten Klomp plant Stück für Stück auch Neuerungen einzuführen. Er kann sich die nächsten Jahr mit den Mainzer Hofsängern sehr gut vorstellen: »In dieser Qualität ein äußerst spannendes Gesamtkonzept«, findet er. ()