Unmut über Waldenhausens Finanzlage - Wunschliste zusammengestrichen

Ortschaftsrat

Wertheim 23.12.2022 - 15:58 Uhr 2 Min.

Ein Ortsvorsteher habe weniger finanziellen Spielraum als ein durchschnittlicher Vereinsvorsitzender, kritisierte Lang am Beispiel einer sogenannten Himmelsliege. Die kostet rund 1000 Euro. Um diese Summe müsse man regelrecht kämpfen - und das bei einem städtischen Gesamthaushalt, der sich über mehrere Millionen Euro erstrecke. So sehr er verstehe, dass die Stadt die Hoheit über den Haushalt wolle und gelegentlich auch brauche, sei das dennoch falsch. Die Ortschaften bräuchten das eigene Budget und eigene finanzielle Entscheidungsmöglichkeiten.

Im Ergebnis dieses Haushaltsplanes stehe für Waldenhausen »eine annähernde Null-Runde«. Manch wichtige Dinge würden dabei nicht einmal in zukünftige Jahre geschoben, sondern fielen komplett aus der Betrachtung heraus, betonte Lang. Unter anderem ist da die Sanierung der Steigäckerstraße, für die es gar kein Geld geben wird. Es gebe einen »wahnsinnigen Sanierungsstau«, dessen sei man sich bei der Stadt bewusst, sagte Lang.

Nicht mehr im Haushalt sind auch Planungsmittel für Sanierung und Umbau des ehemaligen Feuerwehrhauses zum Bürgertreff. Die Stadt bekomme für das Feuerwehrhaus nach wie vor Fördermittel aus dem Landestopf, eine Umnutzung komme aktuell nicht in Frage. Auch komplett raus ist die Sanierung der Ortsrufanlage. Lang will das nicht hinnehmen: »Die steht nächstes Jahr wieder in unserem Forderungskatalog und übernächstes Jahr auch.«

In Aussicht habe man die Hilfe der Wertheimer Firma Industronic. Die könne sich vorstellen, die bestehende Ortsrufanlage in einem Pilotprojekt mit moderner Technik zu verbinden. Dabei gehe es um ein Warnsystem, dass über einen einzigen Lautsprecher, den kompletten Ort versorgen könne.

In 2023 gebe es kein Geld für die Erweiterung des Holzlagerplatzes, auch keines für die Hangsanierung am Talweg. Die Stadt sehe die Sanierung als Aufgabe der Westfrankenbahn. Grünes Licht gebe es für zwei Waldliegen, allerdings habe die Sache eine zweite Ebene, sagte Lang. Im vergangenen Jahr habe die Stadt, mit dem Verweis, dass es Leader-Mittel gebe, hier kein Geld ausgeben wollen. Erst, als es zu spät war, sei aufgekommen, dass Waldenhausen gar nicht in der Leader-Förderkulisse liegt, somit auch keine Mittel bekommen könne. »Das hätte man in der Verwaltung wissen können, das war natürlich ein bisschen schade«, sagt der Ortsvorsteher.

Bekommen werde man 2023 eine nicht wirklich dringend benötigte Infotafel und eine Platte für Namenstafeln am Friedhof. Letztere sei den Waldenhäusern in die Anforderungsliste »hineindiktiert« worden, sagte Lang.

Ortschaftsrat in Kürz Wertheim-Waldenhausen. Auch diese Themen kamen im Waldenhäuser Ortschaftsrat zur Sprache: Landschaftspflegeprogramm: Nach Schwierigkeiten bei der Abrechnung sei beim Landschaftspflegeprogramm nun ein Schnitt gemacht worden, der Waldenhäuser Walter Klein steige zudem in die zugehörige Buchhaltung ein, um die örtlichen Pflegenden zu unterstützen. In diesem Jahr werden mehr als 18.000 Euro an Grundstücksbesitzer ausgezahlt. Wenig Aussicht besteht auf eine Verlängerung des im kommenden Jahr auslaufenden partiellen Pflegevertrages mit dem Maschinenring. Unterschriftenaktion: Die L 2310 bei Mondfeld ist auf einem 2,5 Kilometer langen Teilstück stark sanierungsbedürftig. Jetzt ist sie wieder aus dem Wegebauplan des Landes herausgefallen. Der Mondefelder Ortsvorsteher Eberhard Roth hat eine Unterschriftenliste für eine zügige Sanierung aufgelegt, die in allen Wertheimer Teilorten ausliegt. Ziel ist es, den Verkehrsminister einzuladen und die Sanierung zu beschleunigen. Glatteis: Beim jüngsten Blitzeis hat der Bauhof im ersten Zugriff lediglich den Talweg und die Zufahrt für die Westfrankenbahn gestreut. Beim Rest habe es bis 9.18 Uhr gedauert, das sei zu lang, kritisierte Waldenhausens Ortsvorsteher. Er schlägt vor, eine eigene Salzkammer anzulegen, damit man Selbsthilfe leisten könne. Vergaberichtlinien: Informiert wurde über Richtlinie zur Bauplatzvergabe. Sie greifen, wenn die Anzahl der Interessenten die Anzahl der Bauplätze überschreitet. Nach einem Punktesystem will das Liegenschaftsamt Aspekte wie Familie, Arbeit, soziales Engagement und diverse andere Aspekte bei der Vergabe mitbewerten. »Zu kompliziert«, findet der Ortsvorsteher. Die Stadt versuche »einmal mehr die 100-Prozent-Lösung«. In Bad Mergentheim gebe es bereits seit 1998 ein ähnliches System, dass sich erfolgreich auf nur drei Kriterien beschränke.