An der Sä­ge­feld­schu­le in Ulm gibt es sie jetzt auch: ei­ne Toi­let­te für al­le. Wur­de früh­er noch zwi­schen WCs für Jun­gen und Mäd­chen un­ter­schie­den, gibt es an der Grund- und Werk­real­schu­le heu­te nur noch ei­ne ge­mein­sa­me Toi­let­te für al­le äl­te­ren Schü­le­rin­nen und Schü­ler, wie Schul­lei­te­rin Cor­ne­lia Euch­ner er­klärt.