Umwelt: Verstärkung für Stadtwerk Tauberfranken

Verstärkung für Stadtwerk Tauberfranken

Wertheimer freuen sich auf die Zusammenarbeit

Ann-Kathrin Murphy - neue Klimaschutzmanagerin beim Stadtwerk Tauberfranken.

Zuvor hat die 34-Jährige ab 2015 bereits bei der Hansestadt Buxtehude große Erfolge als Klimaschutzmanagerin erzielt. So erhielt die Stadt den deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021.

Ein neues Gesicht ist sie dennoch nicht, denn die gebürtige Bad Mergentheimerin kehrt sozusagen zu ihren »Urwurzeln« zurück, da sie schon 2012 bis 2015 beim Stadtwerk Tauberfranken im Bereich Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung gearbeitet hat.

Innovatives Unternehmen

»Am meisten freue ich mich darauf, aktiv beim Klimaschutz in meiner Heimat dabei sein zu dürfen. Das Stadtwerk Tauberfranken als innovatives, regionales Unternehmen besetzt ambitioniert Themen, die aus meiner Sicht die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft sein werden, wie zum Beispiel die regionale Gewinnung aus Erneuerbarer Energie, Digitalisierung oder nachhaltige Mobilität«, berichtet Ann-Kathrin Murphy in einem Gespräch mit unserem Medienhaus.

»Der Klimawandel und seine Auswirkungen spielen in der Entwicklung unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle, nicht zuletzt bemerkbar durch die jüngsten Extremwetterereignisse«, führt sie weiter aus.

Schlüsselrolle

Den Kommunen komme hier eine Schlüsselrolle zu, denn sie hätten die Aufgabe, unser gesellschaftliches Zusammenleben zu gestalten und Daseinsvorsorge zu betreiben - sei es in den Bereichen Energieversorgung, Stadtentwicklung und -planung, Mobilität, Wirtschaftsförderung, Abfall und Ressourcenschutz oder Beschaffung. »Kommunen können für gesellschaftliche Entwicklungen Anreize setzen, dienen als Vorbild und sind Gestalter. Daher sei es wichtig, dass sich Kommunen in den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zukunftsfähig aufstellen«, erläutert die Klimaschutzmanagerin.

Dies werde auch auf der politischen Ebene gefordert. Die Europäische Union mit dem Green Deal, die Bundesregierung mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz und das Land Baden-Württemberg mit seinem Klimaschutzgesetz haben bereits Weichen für mehr Klimaschutz auf der kommunalen Ebene gestellt. »Die Kommunen stehen nun vor der Herausforderung, die Vorgaben umzusetzen und ihren Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung zu leisten«, betonte sie.

»Durch meine Erfahrung als Klimaschutzmanagerin bei der Hansestadt Buxtehude weiß ich, wie schwer es für Kommunen sein kann, Klimaschutz in den Arbeitsalltag einer Verwaltung zu integrieren. Genau auf diesem Weg möchte ich die Kommunen unterstützen und begleiten«, erklärt Ann-Kathrin Murphy. Konkret bedeute dies, Impulse zu geben, wie bei kommunalen Liegenschaften Energie eingespart oder mittels Erneuerbarer Energien Strom oder Wärme erzeugt oder Waren und Dienstleistungen nachhaltig beschafft werden können, das heißt auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Mitarbeitende der Verwaltung Klimaschutz in den eigenen Arbeitsalltag integrieren oder Klimaschutzvorgaben in Bebauungspläne eingebunden werden können.

Fördermitteldschungel

Zudem gelte es, im Rahmen aktiver Öffentlichkeitsarbeit die Stadtgesellschaft für Klimaschutzthemen zu sensibilisieren und Anreize zu schaffen. »Insbesondere Fragen der Finanzierung von Klimaschutzprojekten treiben Kommunen um. Hier gebe ich ganz konkret Unterstützung, sich im aktuellen Fördermitteldschungel zurechtzufinden, was insbesondere für kleinere Kommunen hilfreich sein kann«, so die Klimaschutzmanagerin weiter. Beispielsweise könne die von ihr gebotene Beratungsleistung teilweise gefördert werden.

»Mein Ziel ist es, Kommunen eine Hilfestellung zu geben Klimaschutz aktiv anzugehen oder das Engagement noch zu vertiefen. Denn Klimaschutz ist und wird eine der zentralen Aufgabe unserer als auch nachfolgender Generationen sein, und Kommunen können hier zum Treiber werden«, unterstreicht Ann-Kathrin Murphy.

Da Klimaschutz eine Gemeinschaftsaufgabe sei, betrachtet sie die Kooperation des Stadtwerks Tauberfranken mit dem Main-Tauber-Kreis als wesentlichen Schlüssel, Klimaschutzmaßnahmen in der Region auf unterschiedlichsten Ebenen stärker voranzubringen.

Weg der Nachhaltigkeit

»Ann-Kathrin Murphy wird mit ihren umfangreichen Erfahrungen und Kenntnissen den vom Stadtwerk Tauberfranken eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit konsequent weiterverfolgen«, bekräftigt Geschäftsführer Paul Gehrig. Denn es sei das Ziel der Landkreisverwaltung, der Energieagentur sowie der Sponsoren Sparkasse Tauberfranken und Volksbank Main-Tauber, die Vorgaben des Bunds und des Lands Baden-Württemberg im Sinne des Klimaschutzkonzepts zu erreichen oder nach Möglichkeit sogar zu übertreffen.

»Bei den Stadtwerken Wertheim besitzt bisher niemand die Qualifikation, die Frau Murphy hat. Wir als Stadtwerke Wertheim wissen aber grundsätzlich über die Einstellung von ihr beim Stadtwerk Tauberfranken Bescheid«, teilt Michael Berthold, Prokurist sowie Abteilungsleiter Vertrieb, Personal und Marketing, auf Anfrage der Redaktion mit.

Dienstleistung buchbar

»Da wir eng mit dem Stadtwerk Tauberfranken zusammenarbeiten, kennen wir Frau Murphy und können sie auch um Unterstützung bitten, die uns bezüglich unserer Fragen berät - wir können ihre Dienstleistung sozusagen buchen. Wir als Stadtwerke Wertheim freuen uns natürlich über die Einstellung von Frau Murphy beim Stadtwerk Tauberfranken und freuen uns auf spannende Projekte. Zugleich wünschen wir ihr für ihren Start im Main-Tauber-Kreis alles Gute«, betont Michael Berthold.

