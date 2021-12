Umstrittenes Projekt: Kiesabbau am Tremhof

Freudenbergs Bürgermeister kämpft dafür - Dorfprozelten hat Bedenken

Freudenberg 20.12.2021 - 12:50 Uhr Kommentieren 8 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Luftbildaufnahme der Wiese beim Freudenberger Tremhof (unten im Bild), auf der einmal Kies abgebaut werden könnte. Oben ist Dorfprozelten zu sehen. Zukünftig soll die Straße mit Radweg entlang des Waldrands verlaufen.

FREUDENBERG

Nichts hat in den vergangenen Jahren den Blutdruck von Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning (CDU) so zuverlässig nach oben schnellen lassen wie die Frage nach dem Kiesabbau am Tremhof. Denn damit verbunden sind nicht nur Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen, sondern auch die Verlegung der Landesstraße 2310 und der Bau des lange ersehnten Radweges. Jetzt beginnt nach langer Vorarbeit das Planfeststellungsverfahren.

Noch im November war Henning bei einem Gespräch mit der Redaktion aufgebracht angesichts der jahrelangen Verzögerung. »Für mich ist nicht verständlich, warum das so lange dauert«, sagte er und erinnerte an den Mai 2017. Mit dem damaligen Wertheimer Oberbürgermeister Stefan Mikulicz (CDU) und dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Reinhart (CDU) erklärte er dem Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart die Problematik. Hermann - auch im neuen Kabinett in alter Position im Amt - habe angesichts des Projekts von einer Win-win-Situation gesprochen. Henning: »Politisch war das für mich damit durch.«

Gefährlicher Abschnitt

Doch zu sehen ist auch viereinhalb Jahre später nichts. Kein Kiesabbau, keine Straßenverlegung und kein Radweg, um den brandgefährlichen Abschnitt am Tremhof endlich zu entschärfen. Denn die fahren weiterhin auf der schmalen, teils unübersichtlichen Straße. Im Dezember 2017 hatte unser Medienhaus nach Anfrage beim Regierungspräsidium Stuttgart gemeldet, letzte Schwierigkeiten seien beseitigt, die Planfeststellung könne 2018 starten, 2021 dann der Straßen- und Radwegebau.

Mit der Verlegung der Landesstraße hofft man, am Tremhof auch einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Archivfoto: Matthias Schätte

Jetzt ist es zumindest so weit, dass seit diesem Montag die öffentliche Beteiligung für das Planfeststellungsverfahren begonnen hat. »Unabhängig davon sage ich: Es kann nicht sein, dass ein Verkehrsminister ständig erklärt, wie wichtig die Radwege sind. Gleichzeitig kommt so ein überregional bekanntes Projekt nur so langsam voran. Hier geht es um Verkehrssicherheit, Leib und Leben von Menschen«, sagt Henning. »Letztens hat einer unserer Gemeinderäte gesagt: Das Land gibt 21 Millionen aus für die Imagekampagne >The Länd

Henning hofft, dass es nun zügig vorangeht. »So machen Hausaufgaben Spaß. Gestern hat der Nikolaus die Planfeststellungsunterlagen zugestellt«, schreibt er am 7. Dezember im Internetnetzwerk Facebook zu einem Foto mit mehreren Ordnern mit Projektunterlagen. »Es ist für die gesamte Region entscheidend, dass da was passiert.« Henning weiß um die Skepsis, die den Plänen aus Dorfprozelten entgegenschlägt. »Ich respektiere eine konträre Meinung auf der anderen Mainseite«, sagt er dazu. »Wir müssen über den Tellerrand schauen und als Region stark werden - und da zahlt der Südspessart dazu.«

Das Verfahren sei gesetzlich klar geregelt. Bei der Änderung des Flächennutzungsplans sei die Gemeinde gehört worden, auch im Planfeststellungsverfahren könne man Bedenken äußern. »Dann wird die zuständige Stelle diese Einwände beurteilen und bewerten. Wir sind ein Rechtsstaat. Am Ende entscheidet die Genehmigungsbehörde, wie es weitergeht.«

Nach Ende des Kiesabbaus werde das Gelände renaturiert und teils verfüllt, teilweise Überflutungsbereich zum Hochwasserschutz. »Und das dient allen anliegenden Gemeinden.«

Lob an Landrat

Ein großes Lob schickt Henning an Christoph Schauder, seit Juni 2021 Landrat des Main-Tauber-Kreises. Der habe sich des Themas direkt nach Dienstantritt angenommen. Das Planfeststellungsverfahren wird nun durch das Landratsamt in Tauberbischofsheim durchgeführt. »Das Tremhof-Projekt ist ein wichtiges Infrastruktur-Vorhaben im nördlichen Teil des Landkreises«, sagt Schauder auf Anfrage unserer Redaktion. »Deshalb habe ich mich direkt dieser Sache angenommen und bin dankbar, dass es gemeinsam mit Regierungspräsidium und Verkehrsministerium in den vergangenen Monaten gelungen ist, offene Fragen zu klären.« Er freue sich, dass die Planfeststellung nun eingeleitet werden könne.

KIES-WEBER

Matthias Scholz ist seit zwei Jahren Geschäftsführer der Fritz Weber GmbH & Co Miltenberger Industriewerk KG mit Sitz in Bürgstadt. Die als Kies-Weber bekannte Firma plant, am Tremhof eine rund 22 Hektar große Quarzsand- und Quarzkieslagerstätte zu erschließen. Das Unternehmen rechnet mit einem Rohkiesvolumen von 1,5 Millionen Kubikmetern sowie mit 2,8 Millionen Kubikmeter Sand und Kies. Laut Scholz reicht die Idee des Projekts schon mehr als zehn Jahre zurück.

Bislang hat die Firma Weber in Kirschfurt, Faulbach und Bürgstadt Kies und Sand abgebaut. Zudem gibt es in Großostheim (Kreis Aschaffenburg) einen zweiten Standort. Doch die Rohstoffe gehen allmählich zur Neige, sagt der 37-Jährige: »Wir wollen nicht die Menge erhöhen. Es geht darum, die Versorgungssicherheit in der Region aufrechtzuerhalten.«

Gerade das Beispiel Faulbach zeigt, wie schnell die Rohstoffe erschöpft sind und wie langwierig und problematisch die Nachnutzung ist. Die Kiesvorkommen in Faulbach war in sieben Jahren (1958 bis 1964) abgebaut. Fast 60 hat es gedauert, bis eine Nachnutzung auf die Beine gestellt worden war. Die Schritte dahin waren alles andere als transparent und haben in der Region für viel Unmut gesorgt. Das inzwischen asphaltierte Gelände dient seit November als »Zwischenparkplatz« für Autos, die dort aufbereitet werden.

Wann genau es mit dem Abbau am Tremhof losgeht, kann Geschäftsführer Scholz nicht sagen, da Fristen verlängert werden könnten. Auch eine Einschätzung, wie lange der Standort genutzt werden kann, findet Scholz schwierig. Lagerstellen könnten nicht »wie ein offenes Buch« gelesen werden. Er geht jedoch von rund zwölf bis 15 Jahren aus.

Aufforstung und Blühwiesen

Scholz ist es wichtig zu betonen, dass Gewinnung und Rekultivierungsmaßnahmen parallel laufen werden. Dazu zählen eine Aufforstung und die Anlage von Blühwiesen. War ursprünglich einmal angedacht, einen Badesee anzulegen, ist dieses Thema mittlerweile vom Tisch. Da es in Freudenberg bereits einen Badesee gebe, wolle man nicht in Konkurrenz zu ihm treten. Stattdessen wolle man einen Retentionsraum mit 215.000 Kubikmetern schaffen und damit dazu beitragen, die Hochwassergefahr zu mindern.

Scholz betonte im Gespräch mit der Redaktion auch die Vorteile, die der Kiesabbau mit sich bringe. So werde man etwa die Tiefbauleistungen für die neue Straße und den parallel verlaufenden Radweg erbringen. Derzeit hätten Autofahrer keine freie Sicht auf die Straße und Radfahrer müssten auf die Straße ausweichen.

Bedenken von Dorfprozelten, was Staub und Lärm angeht, nehme das Industriewerk ernst. Scholz erklärt, dass bei den Emissionen die Grenzwerte eingehalten würden. Zudem würden Schiffe genutzt, um keinen zusätzlichen Lkw-Verkehr zu erzeugen. Die Aufbereitung selbst finde am Hauptsitz in Bürgstadt statt.

»Erholungsphasen einhalten«

Die ortsfest installierten Anlagen bestünden lediglich aus einem Absetz- und einem Zubringerband. Dieses sei mobil. »Es war stets unser Ziel, dass die baulichen Anlagen so gering wie möglich gehalten werden«, so Scholz. Hinzu kämen die Betriebszeiten: Start sei um 7 Uhr, Ende um 16 Uhr. Am Wochenende ruhe der Betrieb. »Es war uns wichtig, dass wir die Erholungsphasen der Menschen in der Region einhalten«, sagt der Geschäftsführer. Dem Industriewerk sei generell bewusst, dass »Rohstoffgewinnung nie etwas Ästhetisches« ist. Jedoch solle für die Menschen erkennbar werden, dass alles getan wurde, um diesem Problem gegenzusteuern.

DORFPROZELTEN

Dorfprozelten liegt auf der gegenüberliegenden Seite des geplanten Kiesabbaugebiets. Der Standort und die Gemeinde sind durch den Main voneinander getrennt. Erschwert wird der Informationsfluss dadurch, dass unterschiedliche Landkreise und Bundesländer zuständig sind.

Die Dorfprozeltener Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) verweist in Telefonaten mit der Redaktion vor allem auf die Gemeinderatssitzung im kommenden Jahr, die am 18. Januar stattfindet. Erst dann werde sich die Gemeinde wieder mit dem Planfeststellungsverfahren zum Kiesabbau beschäftigen. Dass die Thematik Kiesabbau in Dorfprozelten während ihrer Amtszeit auch in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurde, wollte Steger zunächst nicht zugeben. Letztlich erklärte sie aber, es habe 2020 eine Inforunde mit dem Industriewerk gegeben (siehe Zwischenruf).

Die Bürgermeisterin verweist darüber hinaus auf einen Scoping-Termin im Landratsamt Tauberbischofsheim im Jahr 2016, der noch unter ihrem Vorgänger Dietmar Wolz (FW) stattgefunden hat. »Bis zur Gemeinderatssitzung im Januar 2022 haben die Bedenken, die 2016 geäußert wurden, Gültigkeit«, so Steger. In einem Main-Echo-Artikel, der im Vorfeld zum Scoping-Termin entstanden war, spricht der ehemalige Bürgermeister Wolz von »immensen negativen Auswirkungen« des Kiesabbaus. Darüber hinaus bezog er sich auf die Lärm- und Staubentwicklung sowie auf die im Regionalplan bayerischer Untermain festgelegte Nutzung des Maintals als Freizeit- und Erholungsort. Dorfprozelten fürchtete zudem, dass die Wohnqualität der Bevölkerung beeinträchtigt werden könnte. Im Januar 2022 gelte es nun im Dorfprozeltener Gemeinderat - so Steger - festzustellen, ob all diese Bedenken im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt wurden und ob noch andere Einwendungen vorgebracht werden müssen.

Zuletzt war das Thema Kiesabbau Ende November im Rat angeschnitten worden, als es um den Flächennutzungsplan der Stadt Freudenberg ging, in dem der geplante Kiesabbau nicht dargestellt ist (wir berichteten). Das Gremium beschloss, dass die Gemeinde um eine Untersuchung und Begutachtung der immissionsrechtlichen und naturschutzrechtlichen Belange im Zusammenhang mit dem Kiesabbau bittet - unabhängig vom Planfeststellungsverfahren.

JULIE HOFMANN/MATTHIAS SCHÄTTE Mitarbeit: re

Zwischenruf: Informationen zurückgehalten Bürgermeister verschanzen sich gerne hinter dem Begriff »Nichtöffentlichkeit«, um Informationen zurückzuhalten. So geschehen in Dorfprozelten. Auf die Frage, ob das Thema Kiesabbau am Tremhof im Allgemeinen Thema im örtlichen Gemeinderat war, erklärte Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) zunächst, sie könne dazu nichts sagen, da sonst die Nichtöffentlichkeit nicht gewährleistet sei. Erst auf mehrmalige Nachfrage der Redaktion und nach einer Mail mit Informationen über die Auskunftspflicht gegenüber der Presse gestand Steger ein, dass es wohl 2020 eine Informationsveranstaltung mit dem Miltenberger Industriewerk gegeben habe. Interessanterweise hat eine ähnliche Veranstaltung in Freudenberg im Mai 2019 öffentlich stattgefunden, so dass das Main-Echo darüber berichten konnte. Auf die Frage, ob das nicht ein »Knackpunkt« sei, schwieg Steger am Telefon erst einmal lange, bevor sie dies bejahte. Als Grund, warum der Kiesabbau nichtöffentlich behandelt wurde, gibt die Bürgermeisterin an, dass der Rat sich so »in aller Ruhe« habe informieren können. Ihr Vorgänger, Dietmar Wolz (FW) sieht das anders. Im Gespräch mit unserem Medienhaus sagt er, solche Punkte müssten öffentlich besprochen werden. Auch aus der Dorfprozeltener Bevölkerung habe er die Rückmeldung bekommen: Das gehört in die Öffentlichkeit. Wolz hatte anhand von Gemeinderatsprotokollen festgestellt, dass der Kiesabbau nichtöffentlich behandelt worden war und die Redaktion darauf aufmerksam gemacht. Demokratie lebt vom politischen Wechsel und davon, dass die Regierenden auf die Finger geschaut bekommen. Von der Opposition und von der Presse. Und gerne auch von denen, die nicht mehr an der Macht sind. Julie Hofmann

Hintergrund: Unterlagen für Planfeststellung seit Montag öffentlich - Was bedeutet das? Kiesabbau, Anlegestelle für Schiffe zum Abtransport, Straßenverlegung: Das Vorhaben am Tremhof auf dem Gebiet der Stadt Freudenberg ist komplex. Seit Montag liegen die Pläne aus. Alle Vorhaben werden in einem Planfeststellungsverfahren gebündelt, das vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises durchgeführt wird. Da im Zuge des Kiesabbaus ein Gewässer hergestellt wird und auch im Anschluss erhalten bleiben soll, bedarf es eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens, erklärt Markus Moll, Sprecher des Landratsamtes des Main-Tauber-Kreises. Dessen Umweltschutzamt ist wegen des Gewässerausbaus als untere Wasserbehörde zuständig. Ein Planfeststellungsverfahren hat eine Konzentrationswirkung. Heißt: Für das gesamte Vorhaben - unter Beteiligung der entsprechenden Behörden - ergeht nur eine Entscheidung, welche die anderen behördlichen Entscheidungen ersetzt. Alle Einzelplanungen sind zusammengefasst, deshalb entscheidet das Landratsamt als Planfeststellungsbehörde auch über die Errichtung einer Schiffsverladeanlage im Main sowie die Verlegung der L 2310 und den Neubau des Radweges. Als Einzelbaumaßnahmen würden diese sonst in die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Stuttgart fallen. Schon 2016 hat es einen Scoping-Termin gegeben, bei dem besprochen wurde, welche Gutachten und Studien ein Antragssteller für ein solches Großprojekt einreichen muss. So war die nötige Umweltverträglichkeitsstudie schon bei der Antragsstellung fertig. Die Antragsunterlagen liegen laut Moll seit Ende November vollständig vor, damit kann das Verfahren durch Anhörung der Träger öffentlicher Belange und Veranlassung der Öffentlichkeitsbeteiligung eingeleitet werden. »Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt im Rahmen des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens«, erklärt Moll. Weil eine Umweltverträglichkeitsprüfung Pflicht für ein solches Vorhaben ist, gibt es eine umfassende Beteiligung. Nicht nur betroffene Gemeinden, sondern auch die Bürger können sich äußern. Alle Planunterlagen sind seit Montag, 20. Dezember bis zum 19. Januar 2022 öffentlich ausgelegt und im Internet zugänglich gemacht, auch nach Ende der Auslegung läuft die Einwendungsfrist noch bis zum 21. Februar 2022. Bis dahin werden eingereichte Einwendungen gesammelt und dem Vorhabensträger vorgelegt. Darauf folgt ein Erörterungstermin, der mindestens eine Woche vorher bekannt gemacht werden muss. Pandemiebedingt kann er auch als Online-Format stattfinden. Alle vorgetragenen Einwendungen sollen erörtert und Argumente ausgetauscht werden. Sollte es danach noch Einwendungen geben, wird darüber im Anschluss im Planfeststellungsbeschluss entschieden. Einwendungen, Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Stellungnahmen der Umweltverbände dienen zur Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens. Auf deren Basis wird dann über eine Zulassung entschieden. Ist eine Entscheidung gefallen, wird der Planfeststellungsbeschluss ebenfalls öffentlich ausgelegt. Das Verfahren ist aufwendig, Moll will daher keine zeitliche Prognose wagen: »Wann mit dem Bau begonnen werden kann, ist abhängig vom Ergebnis des Anhörungsverfahrens. Sollten sich viele Einwendungen oder solche, die weitere Untersuchungen erforderlichen machen, ergeben, kann dies die Entscheidung über die Zulassung verzögern«, erklärt er. Ein Termin zum Spatenstich ist noch weit entfernt. (scm)