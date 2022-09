Wertheimer Bahnhofsareal: Übergang zum Tauberparkplatz vorerst utopisch?

Parksituation weiter ungelöst

Wertheim 20.09.2022 - 12:17 Uhr 2 Min.

Ganz einfach? Eigentlich müsste nur noch ein kleines Gleisstück überwunden werden, um den Tauberparkplatz direkt mit dem Bahnhofsareal zu verbinden. Foto: Michael Geringhoff Kein Weg: Von der Sparkasse, den Geschäften, der Apotheke und den Arztpraxen linker Hand ist es am Wertheimer Bahnhof eigentlich nur einen Steinwurf weit bis zum Zugang zum Tauberparkplatz gleich neben der Obdachlosenunterkunft. Foto: Michael Geringhoff

Das Parken »drüben« funktioniert nicht, weil der derzeit einzig mögliche Weg durch die Unterführung am Kulturhaus den Meisten zu weit ist. Laut Apotheker Benjamin Schaefer gehören bis zu 100 der im Areal geparkten Autos den Beschäftigten der ansässigen Unternehmen. »Hier arbeiten eine ganze Menge Leute, wenn deren Autos drüben unter der Tauberbrücke parken könnten, dann hätten wir hier keine Probleme für die Kunden«, sagt er.

Parkplätze angemietet

Schaefer hat, um die Situation zu entspannen, für seine Mitarbeiter eigens provisorische Parkplätze in Richtung des Lagerhauses angemietet. Eine Lösung ist es, aber eigentlich nicht die beste, und vor allem funktioniert sie nicht für alle Beschäftigten im Quartier.

Die Sparkasse hat, um die Stellplätze am Haus für die Kundschaft frei zu halten ebenfalls einige Mitarbeiterparkplätze in der Parkgarage an der Hospitalstraße angemietet. »Für unsere Leute sind es von dort acht bis zehn Minuten zu Fuß«, das sei eigentlich zu schaffen, sagt Siegfried Scheidel. Er trägt bei der Sparkasse den Titel des leitenden Facilitymanagers.

Aber auch er sieht die Anspannung in der Parksituation. Auch bei der Sparkasse beobachte man »einen gewissen Wildwuchs« und werde künftig auf den Kundenparkplätzen das Parken notgedrungen auf zwei Stunden beschränken.

Unproblematische Kurzparker

Bei den Kurzparkern sehe er an sich überhaupt kein Problem, sagt Scheidel. »Wenn jemand nur schnell in die Apotheke will oder vielleicht ist er ja auch einer von unseren Kunden und er will hinterher sowieso noch schnell in die Bank - also da muss jetzt meinetwegen niemand das Auto groß umparken«, sagt er. Die, die lange bleiben, seien eher problematisch. »Ein Übergang zum Tauberparkplatz wäre da natürlich schon schön«, meint Scheidel. »Es zieht eben wieder an, und hier ist realistisch sehr viel Verkehr«, ergänzt Benjamin Schaefer.

Im Moment sei es noch nicht wieder genauso drängend wie in der Bauphase der Großobjekte Sparkasse und Dostmann. Nach kurzzeitiger Entspannung ziehe es neuerlich deutlich an, und Parkraum werde wieder knapper, sagt Schaefer. »Wenn da ein Papa mit einem kranken Kind zum Kinderarzt will, dann sollte der nicht eine Viertelstunde laufen müssen.« Der Kinderarzt Martin Englert, bestätigt die neue Enge. Es sei nicht nur für die Kunden problematisch, sondern auch für die Mitarbeiter im Schichtwechsel, »besonders dann, wenn sich die Anwesenheitszeiten überschneiden und man für eine Arbeitskraft kurzzeitig zwei Parkplätze braucht«.

Für Benjamin Schaefer muss es nicht die teure Untertunnelung der Bahn werden, »auch keine Brücke mit toller Aussicht, aber eine kurze Verbindung wäre sinnvoll und für uns alle einfach super«.

Die Zuständigkeit bei der Stadt liegt in den Händen Achim Hörners. Er leitet das Tiefbau-Referat. In seinem Hause habe man zuletzt den Eindruck gewonnen, dass sich die Parksituation im Quartier mit dem Ende der Großbaustelle deutlich entspannt habe, sagt er. Planerisch gebe es natürlich immer Möglichkeiten. Hörner nennt die schon länger diskutierte Tunnellösung, sagt auch, dass man sich in der Bauleitplanung für das Kaufland einen passenden Korridor offengehalten habe. All das sei jedoch sehr teuer.

Noch nicht vom Tisch

Vom Tisch sei da nichts, aber die Stadt habe derzeit ihre Mittel in anderen Bauprojekten gebunden. Hörner sprach in dem Zusammenhang von einer dritten denkbaren Variante, die man bei der Stadt ebenfalls bewertet habe. Im Bereich des Bahnhofs seien die Gleise für Fußgänger zwischen den Bahnsteigen bereits erschlossen, da müsse theoretisch lediglich noch ein weiteres Gleis überwunden werden.

Aber auch das erscheine im Moment nicht leistbar, weil es mit einem simplen Fußweg nicht getan sei. »Es müssten Signalanlagen versetzt werden, und wir müssten natürlich einen behindertengerechten Ausbau vornehmen«, erklärt Hörner abschließend.

MICHAEL GERINGHOFF