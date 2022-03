Über einen portugiesischen König in Bronnbach

Vortrag: Dom Miguel I. de Bragança hat einst Adelheid Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg geheiratet - Tod bei Jagdunfall

WERTHEIM-BRONNBACH 29.03.2022 - 14:44 Uhr 2 Min.

Doktorand Holger Kohler hat in Bronnbach Dom Miguel I. de Braganca vorgestellt. Foto: Petra Folger-Schwab

Schon an der Bushaltestelle weise eine Infotafel auf den immer noch präsenten portugiesischen König hin, so Kohler zu Beginn schmunzelnd. Dom Miguel lebte von 1802 bis 1866, die letzten zehn Jahre in Bronnbach. Als dritter Sohn von König Joao VI. war er nicht für den Thron bestimmt, das war sein Bruder Dom Pedro IV.. Napoleon hatte 1807 Portugal besetzt. Anhand eines Gemäldes erläuterte Kohler, dass daraufhin Tausende Menschen nach Brasilien, das damals portugiesische Kolonie war, übersiedelten. Auch Dom Miguel und seine Familie waren darunter.

Ein kompliziertes Geflecht der europäischen Adelshäuser, gegen-seitige Unterstützung und Feindschaften, die Rolle des Vatikans, absolutistische und liberale Strömungen - Holger Kohler zeichnete das Bild einer turbulenten Zeit und steuerte viele anschauliche Details aus Bildern und Karikaturen bei.

Sich selbst gekrönt

Dom Pedro blieb vorerst in Brasilien, rief dort 1822 die Unabhängigkeit aus und krönte sich selbst zum Kaiser. Dom Miguel ging 1821 mit seinen Eltern zurück nach Portugal. Mit seinen 19 Jahren geriet er in das Zentrum absolutistischer Aktivitäten. Es verschlug ihn ins Exil nach Wien und Rom, wo Fürst Metternich beziehungsweise der Papst ihn unterstützten. Schließlich kehrte er nach Portugal zurück und ließ sich am 11. Juli 1828 zum Herrscher ausgerufen. Bruder Pedro kehrte zurück und wurde zum Anführer der Gegenseite, die die Abschaffung des Absolutismus forderte und sich für eine konstitutionelle Monarchie einsetzte. Der Zwist gipfelte in einem zweijährigen Bürgerkrieg und 1834 im erneuten Exil Dom Miguels in Rom. Seine Abdankung widerrief er später und betrachtete sich zeitlebens als König, war allerdings trotz kleiner finanzieller Unterstützung durch den Papst quasi mittellos. Eine Apanage wurde ihm nicht gewährt.

In Rom lernte er Adelheid Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg kennen. 1951 heirateten die beiden im Schloss Kleinheubach. Nach Bronnbach, das dadurch laut Kohler eine funktionale Aufwertung erfuhr, zog die Familie erst 1956. Dom Miguel sei von großer Frömmigkeit gewesen, habe stets die Messen besucht, obwohl er die Sprache nicht verstand. In der Familie wurde Französisch gesprochen. Es hieß, er sei auf der Landstraße spazieren gegangen und habe sich um Bettler gekümmert, was kontrovers diskutiert wurde. Auch habe er bis ins hohe Alter gerne gejagt. Sieben Kinder gingen aus der Ehe hervor, die alle europaweit gut verheiratet wurden.

Nach Lissabon überführt

Dom Miguel de Bragança starb 1866 bei der Jagd auf der Karlshöhe und wurde am 17. November in der fürstlichen Gruft im Großheubacher Kloster Engelberg bestattet. Am 5. April 1967 wurde sein Leichnam mit einem portugiesischen Militärflugzeug nach Lissabon überführt, wo er in der Grabkirche der portugiesischen Könige beigesetzt wurde. Anwesend waren viel ausländische Prominenz, kirchliche Würdenträger und der umstrittene damalige Ministerpräsident Antonio Salazar.

Erst in der dritten Generation hatte das Projekt »Überführung« geklappt. Portugal ist seit 1910 eine Republik, und die Sehnsucht nach einer Monarchie besteht wohl nicht mehr.

