Über 2000 Party-Fans in Bettingen bei "Havana Night"

Publikum aus der gesamten Region

Wertheim 06.06.2022 - 09:34 Uhr 1 Min.

Volles Haus: Havana Night Club in Bettingen. Foto: Günter Herberich

"Havana-Nacht ist Kult, das sieht man an dem Zuspruch aus der gesamten Region des Main-Vierecks", erklärte der TSV-Vorsitzende Edgar Nenner. Es gab viel zu bestaunen bei der 14. Auflage der "Havana Night". Licht, Sound, Spezialeffekte und Show Acts, so muss das sein. Die Nacht wurde einfach zum Tag gemacht. "DJs, Location und die Musik sind klasse, so was sieht man nicht alle Tage", meinte Isabell aus Marktheidenfeld.

In der Tat war bereits kurz nach 20 Uhr die Halle gut gefüllt. "Heut' ist alles perfekt, laue Sommernacht, man trifft wieder viele Freunde hier draußen, und drinnen geht die Post ab", kommentierte der Wertheimer Philipp Amend. DJ Mojo alias Moritz Breuninger legte bei seinem Heimspiel zuerst auf. "Klar, dass ich als Bettinger und Vereinsmitglied hier dabei bin und auflege", freute er sich. "Schon früh habe ich hier Musik gemacht, als Vor- oder Abschlussprogramm. Der "Bettinger Superstar", wie er von einigen im Ort genannt wird, ist bodenständig geblieben. "Das DJ-Ding habe ich nur hobbymäßig betrieben. Zwar lernte ich das Stretchen an der Würzburger DJ-Schule, aber die Zeiten sind vorbei."

Abgelöst wurde Mojo von Toasty, alias Max Dornbusch. Er ist kein Unbekannter in der DJ-Szene und legte im vergangenen Jahr in den großen Clubs in der Partyhochburg Novalja auf. Die Stimmung zum Kochen brachte Dr. Bamberger. Der Faulbacher, mit bürgerlichem Namen Daniel Spath, legt seit 2007 in der Würzburger Odeon Lounge auf und ist nach wie vor viel unterwegs. "Übergänge sind bei ihm perfekt", lobte ihn ein Miltenberger. Dann legte er "Magisch, magisch, du bist so magisch" von dem Hip-Hopper Olexesh auf. In der Tanzmenge wurde mitgegrölt - und draußen tat sich auch was, denn ein mit LED's ausgestatteter Stelzentänzer sorgte für einen weiteren Höhepunkt. Bengalos wurden gezündet, dann ging der Bamberger Stelzentänzer in die Mainwiesenhalle, um mit den Partygästen zu feiern.

Die Temperatur in der Halle stieg in Richtung 30 Grad. "Fast wie in Kuba und ein bisschen Tomorrowland", kommentierte dies der Licht-DJ. Es begann, draußen zu regen, das störte aber keinen, umso enger wurde es nun drinnen. Dort spielte Mojo noch einmal ein Set. "Deutscher Hip-Hop ist in, das läuft hier."

gher