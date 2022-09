Über 1300 Euro an Schwimmbad-Förderverein gespendet

Guter Zweck: Eingesparte Kosten aus der Aktion "Mail statt Brief" der Netze BW

Lauda-Königshofen 09.09.2022 - 12:58 Uhr < 1 Min.

Bei der Aktion informiert die Netze BW ihre Kunden per E-Mail statt per Brief, dass der Stand ihres Stromzählers abgelesen werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten spendet das Unternehmen an gemeinnützige Organisationen vor Ort. Charly Höfling vom Schwimmbad-Förderverein hat die Spende entgegengenommen.

Bürgermeister Lukas Braun lobte: "Die Spende an den Schwimmbad-Förderverein kommt genau zur rechten Zeit. Denn wenn die Freibadsaison sich ihrem Ende nähert, beginnen nicht nur die Vorbereitungen des Hallenbadbetriebs, sondern auch schon die Planungen für Ausbesserungen und Modernisierungen im Freibad während des Winterhalbjahrs. Der Förderverein trägt mit seinem Engagement viel zur Attraktivität der Bäder bei. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern in Lauda-Königshofen, die sich per E-Mail benachrichtigen lassen und damit diese Spende ermöglicht haben. Gerade für unsere Kinder und Jugendlichen ist es überaus wichtig, eine attraktive Bäderlandschaft für Schwimmkurse, Schulsport und Freizeit anbieten zu können."

An "Mail statt Brief" können alle Kunden im Netzgebiet des Unternehmens mitmachen, weiß die Stadtverwaltung. Dafür müsse lediglich bei der nächsten Eingabe des Zählerstands unter https://www.netze-bw.de/zaehlerstandseingabe die E-Mail-Adresse eingetragen und das Einverständnis zu deren Nutzung gegeben werden.

Mit einer ähnlichen Aktion hatte die Netze BW zuvor bereits die Digitalisierung ihrer Zählerstandserfassung flankiert und konnte nach deren Abschluss gänzlich auf die früher üblichen Ablesekarten verzichten. "Gemeinsam haben wir in der dreijährigen Laufzeit unserer ersten Spendenaktion viel bewirkt", wird Jonathan Schmidt, Kommunalberater der Netze BW, zitiert. Auch darum habe die Netze BW die Aktion "Mail statt Brief" gestartet, so Schmidt: "Gerade in der aktuellen Situation ist es uns besonders wichtig, weiterhin gemeinnützige Organisationen und Vereine in Baden-Württemberg zu unterstützen."

Weitere Informationen: https://www.netze-bw.de/portoaktion

