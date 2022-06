Über 100 Jahre Tennis beim Schlösschen im Hofgarten

Vereinsjubiläum: Tennis- und Skiclub Gelb-Blau feiert seine Gründung 1920 am kommenden Samstag

Wertheim 22.06.2022 - 10:57 Uhr 2 Min.

So gekleidet spielten die Damen und Herren in der Anfangszeit Tennis Blick auf das Sportheim und Teile der Tennisanlage des TSC Gelb-Blau Wertheim in Hofgarten Der aktuelle Vorstand des TSC

Das Coronavirus machte den Verantwortlichen allerdings einen Strich durch die Rechnung und deshalb wurde die Jubiläumsfeier um ein Jahr verlegt und wird am Samstag, 25. Juni, ab 15 Uhr nachgeholt (detaillierter Programmablauf siehe Hintergrund). Dank der Überstützung des Fürstenhauses, das den Bau eines Tennisplatzes im Park beim Schlösschen im Hofgarten ermöglichte, konnten die "Enthusiasten der ersten Stunde" 1920 die "Wertheimer Tennisgesellschaft" gründen.

Der Verein wuchs stetig, aus den anfangs rund 30 Erwachsenen und einigen Jugendlichen wurden schnell mehr, so dass man 1935 über eine Erweiterung der Spielmöglichkeiten nachdachte. Die neuen Tennisplätze sollten an der Unteren Leberklinge entstehen, 1935 wurde ein erster dort angelegt. Doch der Kriegsanfang sowie ein Hochwasser 1942, das den Platz zerstörte, führte zur Rückverlagerung des Spielbetriebs in den Hofgarten, wo der Verein zusätzliches Gelände pachten konnte und unter tätiger Mithilfe der in Wertheim stationierten amerikanischen Soldaten in den 1950er Jahren weitere Plätze anlegen konnte. Mitte der 1960er Jahre wurde zudem das Clubhaus errichtet, das 1967 eingeweiht werden konnte.

Zählte der Verein in den 1970er Jahren knapp über 200 Mitglieder, setzte spätestens seit den Sensationssiegen von Boris Becker und Steffi Graf Mitte der 1980er Jahre eine boomartige Entwicklung des Tennissports zum Breitensport ein, so dass die Mitgliederzahl schnell auf deutlich über 300, darunter über 60 Jugendliche, anstieg.

Aktuell rund 400 Mitglieder

Inzwischen hat sich die Mitgliederzahl bei knapp 400 Mitgliedern eingependelt. "Darunter sind aktuell rund 100 Kinder und Jugendliche", bemerkt Blanke stolz. Die sei nicht zuletzt dem sehr aktiven Jugendteam und dem Förderkonzept "Tennismäuse" zu verdanken, ist er überzeugt.

Er verhehlt aber auch nicht, dass der Tennissport in der Coronazeit dank des Hygienekonzepts "Kommen - Spielen - Gehen", das sicherstellte, dass die Spieler keinen Kontakt hatten, gegenüber den Mannschaftssportarten an Popularität hinzugewonnen habe. Auch das Online-Buchungssystem, das im letzten Jahr eingeführt wurde, sei bei den Mitgliedern sehr gut angekommen, berichtete der Co-Vorsitzende. "Allerdings wollen wir nach der Pandemie das gesellschaftliche Leben wieder beleben, indem beispielsweise das Vereinsheim modernisiert wird. "Vielleicht gelingt es uns auch noch einen Pächter zu finden", meint Blanke.

Peter Riffenach

Hintergrund: Programm des Jubiläumstages Am Samstag, 25. Juni, begeht der TSC Gelb-Blau Wertheim mit zweijähriger Verspätung sein 100-jähriges Bestehen mit folgendem Programm: 15 Uhr: Offizieller Festakt mit Grußworten, Rück- und Ausblick sowie Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder im Schlösschen im Hofgarten. 17 Uhr: Tennis-Showspiele mit zwei WTA-Ranglistenspielerinnen, die für die Regionalligamannschaft des TC Weiß-Blau Würzburg spielen. Es treten gegeneinander an: Die 23-jährige Italienerin Angelica Raggi (541. der WTA-Weltrangliste), die auf der ITF Women's World Tennis Tour bereits vier Titel im Einzel und zwei im Doppel gewonnen hat gegen ihre ein Jahr jüngere spanische Vereinskollegin Noelia Bouzo Zanotti (aktuell WTA-Nummer 810), die auf der Tour neun Titel im Doppel gewinnen konnte. Danach ab circa18 Uhr: Vorstellung von Trainingsformen im Jugendtennis von den beiden Trainern Hristo "Ice" Jankov und Veselin "Vesko" Georgiev auf dem Centercourt. Ab 20 Uhr beginnt das traditionelle Tempelfest für Mitglieder und Freunde des Vereins im und rund um das Clubheim. Für Speisen (unter anderem Grillspezialitäten) und Getränke während der Veranstaltung ist gesorgt. Mit etwas Glück können die Besucher bei einer Verlosung zehn Trainerstunden gewinnen. riff