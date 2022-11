Udo Diehm hat nun endlich Zeit für andere Dinge

Soziales: Gründer der ersten privaten häuslichen Krankenpflege im Raum Wertheim im Ruhestand

Wertheim 08.11.2022 - 13:14 Uhr 2 Min.

Abschiedsgeschenk: Hilde Michel-Kempf und Udo Diehm auf der Bank, die Diehm seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen zum Abschied geschenkt hat. Foto: Nadine Strauß

Seit 1980 war Udo Diehm als Krankenpfleger im Wertheimer Krankenhaus beschäftigt. 16 Jahre später wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete seinen Pflegedienst. Mit zwei Mitarbeitern ging es im Januar 1996 los. »Ich hatte am ersten Tag schon zehn Patienten«, erzählt Diehm. Dazu geholfen habe seine Bekanntheit durch die Arbeit im Krankenhaus. »Den Herrn Diehm kannte man allerdings nicht, ich war und bin für alle Leute »da Udo«.

Vieles selbst beigebracht

Mit der Pflege kannte er sich aus, und vom Papierkram ließ er sich nicht abschrecken. Als Autodidakt habe er sich Abrechnungsprogramme und Umgang mit Krankenkassen selbst beigebracht. Beim Gespräch mit unserem Medienhaus ist auch seine Nachfolgerin Hilde Michel-Kempf anwesend. »Man muss leider sagen, dass sich die Bürokratie im Gegensatz zu den Anfängen verzigfacht hat. Damals war das alles noch ein bisschen einfacher. Leider bleibt viel Zeit im Büro liegen, die man lieber am Patienten verbringen würde«, bedauert sie. Die beiden haben schon vor fünf Jahren die Seiten gewechselt, denn Inhaberin des Pflegedienstes ist Hilde Michel-Kempf seit 2017. Udo Diehm wechselte damals ins Angestelltenverhältnis.

»Der Übergang ging reibungslos. Man hat auch mir das gleiche Vertrauen entgegengebracht. Alle Patienten und Mitarbeiter sind uns erhalten geblieben«, so Michel-Kempf. Udo Diehm hatte 21 Angestellte - examinierte Pflegekräfte mit dreijähriger Berufsausbildung. Mittlerweile ist der Betrieb auf 24 Pflegekräfte und 9 Hauswirtschaftskräfte angewachsen.

Personal-Kapazität erschöpft

»Wir würden gerne ausgebildete Fachleute einstellen und auch junge Menschen zu Altenpfleger /-innen ausbilden, doch leider ist im Moment niemand zu finden«, bedauert die Inhaberin. Pfleger zu sein, sei ein wunderbarer Beruf. »Aber die wenigsten möchten noch am Wochenende arbeiten, das ist ein großes Problem«, sagt Diehm ernst. Man müsse sogar manchmal Patienten ablehnen, weil die Kapazität erschöpft sei.

Die Corona-Pandemie war für den Pflegedienst eine Herausforderung. »Ganz zu Beginn wusste noch niemand, was zu tun ist«, erzählt Michel-Kempf, »wir haben uns dann selbst ein Konzept erarbeitet, wie wir damit umgehen wollen. Sehr viel später erst kam vom Gesundheitsamt eine Verordnung heraus, die sich praktisch 1:1 mit unserer deckte. Wir sind im ersten Jahr ja überhaupt nicht mit Corona in Berührung gekommen, weder Mitarbeiter noch Patienten waren erkrankt«, erklärt sie. Heute gehe man voll vermummt zu einem Coronapatienten, das sei selbstverständlich, und die Fahrtouren seien so gelegt, dass alle akut Angesteckten zum Ende des Tages betreut werden. So sei sichergestellt, dass man das Virus nicht zu einem gesunden Kunden trägt. »Der Aufwand ist viel höher, die Vergütung bleibt allerdings die selbe«, wie Michel-Kempf anmerkt.

Udo Diehm nach Bemerkenswertem befragt, was er in seiner Pflegedienstzeit erlebt hat, lächelt und man kann erahnen, dass diese Geschichten ein ganzes Buch füllen würden.

Dann sagt er: »Ein durchgehendes Highlight war für mich immer die Integration in den Familien. Wie schnell man Teil einer Gemeinschaft wird. Manchmal waren oder sind wir für die Menschen ja sogar die Familie, weil sie niemand anderen mehr haben. Man muss sagen, es gab auch Stinkstiefel, aber in den meisten Fällen wird man sehr herzlich aufgenommen«, erzählt Diehm.

»Die Dankbarkeit und Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, ist schon sehr besonders. Das erlebt man nur in der häuslichen Pflege«, ergänzt Michel-Kempf.

Mehr als 1000 Patienten

Mehr als 1000 Patienten habe Udo Diehm mit dem Pflegedienstteam im Raum Wertheim, zwischen Boxtal und Kreuzwertheim, Neubrunn und Homburg betreut. Manche nur sehr kurz, manche auch über einen sehr langen Zeitraum. Die längste Pflegezeit waren 19 Jahre und die zeitintensivste Pflege sei einer Frau zu teil geworden, zu der vier Mal täglich jemand hinfuhr - 14 Jahre lang. »Aber am tollsten waren meine Mitarbeiterinnen, die alle lange bei mir geblieben sind und mich ausgehalten haben«, zieht Udo Diehm zufrieden ein Resümee.

Jetzt will er sich anderen Dingen widmen. Fahrrad und Motorrad fahren, sich beim Fanfarenzug in Dertingen weiterhin einbringen und den Job als Enkel-Chauffeur mit Freude annehmen. Der Keller sei schon aufgeräumt.

