TV Wertheim kommt gestärkt aus der Corona-Krise

Hintergrund: Historie

Als am 16. November 1847 "15 Bürgersöhne die gehorsame Bitte um gefällige Erlaubniserteilung zur Errichtung einer Turngesellschaft dahier" an das Stadt- und Landratsamt richtete, gab es in Baden erst wenige Turnvereine. Da die Behörde am 24. November des gleichen Jahres die Gründung des Vereins genehmigte, zählt der TV Wertheim zu den ältesten Turnvereinen des Landes, auch wenn er drei Jahre später als Reaktion auf die Deutsche Revolution wieder verboten wurde und erst 1862 erneut gegründet wurde. Seitdem führten 18 Vorsitzende den Verein durch gute, aber auch stürmische Zeiten. So wurde der Turnverein beispielsweise nach Ende des Zweiten Weltkriegs verboten und konnte erst zum 100-jährigen Bestehen im Mai 1947 wieder gegründet werden.

Auf die Verdienste der Vorsitzenden seither ging Schatzmeister Manfred Rieger ein, der seit 45 Jahren dieses Amt bekleidet. So war August Kühn der erste Nachkriegsvorsitzende, der die Wiedergründung voran trieb, Günter Friedrich baute das Turnerheim an der Unteren Leberklinge, in dem heute die Wolfshöhle untergebracht ist, Hans Wilhelm Ladner sorgte für ein gehöriges Wachstum des Turnvereins und Helmut Arnold war in seiner Amtszeit unter anderem für den Umzug des Turnerheims nach Bestenheid und die Verlagerung der Hauptaktivitäten in die SH I am Schulzentrum verantwortlich. Seit 2005 ist Axel Wältz Vorsitzender und in seine Amtszeit fiel der Bau des Top Vital-Gesundheitszentrums und der Umzug der Vereinsführung auf den Reinhardshof. Aktuell zählt der Turnverein rund 1750 Mitglieder, darunter 500 Kinder und Jugendliche, 50 Übungsleiter und 17 Angestellte im Top Vital. (riff)