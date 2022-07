TV Wertheim feiert 175-jähriges Bestehen: Mit vielen Ideen in Richtung 200 Jahre

Jubiläum: Aktuell mit 1900 Mitgliedern groß wie nie zuvor - Richtungsweisender Meilenstein Sportvereinszentrum

Wertheim 15.07.2022 - 12:08 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stolz auf 175 Jahre TV Wertheim (von links): Manfred Rieger, Renate Krauß, Axel Wältz und Maria Kern. Erst umstritten, heute wichtige Einnahmequelle: Das Sportvereinszentrum auf dem Reinhardshof schreibt laut Axel Wältz schwarze Zahlen - und hilft, andere Vereinsangebote zu finanzieren. Erst umstritten, heute wichtige Einnahmequelle: Das Sportvereinszentrum auf dem Reinhardshof schreibt laut Axel Wältz schwarze Zahlen - und hilft, andere Vereinsangebote zu finanzieren.

Der TV Wertheim gehört zu den ältesten Turnvereinen Badens. Insgesamt gab es nur 21 andere, als am 16. November 1847 insgesamt 15 "Bürgersöhne" die "gehorsame Bitte um gefällige Erlaubniserteilung zur Errichtung einer Turngesellschaft dahier" an das Großherzöglich wohllöbliche Stadt- und Landratsamt richteten. Am 24. November 1847 beschloss das Stadt- und Landratsamt "die Errichtung eines Turnvereins in Wertheim". 1850 in den Reaktionsjahren nach der Deutschen Revolution war der Verein verboten und wurde 1862 wieder gegründet. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war der Verein verboten, pünktlich zum 100-Jährigen Bestehen war die Wiedergründung im Mai 1947 gestattet worden. Heute sind die Turner mit etwa 1900 Mitgliedern Wertheims größter Verein.

Groß wie nie

"So groß waren wir noch nie", sagt Axel Wältz, 18. Vorsitzender des Vereins seit der Gründung und seit 2005 an der Vereinsspitze. "Wir haben lange überlegt, wie wir das Jubiläum gestalten können", sagt er mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie. "Als erstes wollen wir etwas für unsere Familien machen. Uns ist wichtig, den Leuten eine Gelegenheit zu geben, zusammenzukommen." An diesem Sonntag wollen ab 15 Uhr an und in der Bestenheider Sporthalle 1 die verschiedenen Gruppen des TV Wertheim zeigen, was sie draufhaben. Die Turnabteilung zeigt eine Turnshow, auch die Karateabteilung tritt auf. Insbesondere für Familien gibt es Mitmachspiele - und für Kinder eine Hüpfburg.

Am 2. Oktober folgt ein Festempfang und Kommers mit geladenen Gästen im Arkadensaal. Übungsleiter, Badischer Turnerbund, Badischer Sportbund und Stadt werden mit an Bord sein. "175 - das ist schon eine bedeutende Jahreszahl", sagt der zweite Vorsitzende und Finanz-Chef Manfred Rieger. "Es gibt ganz wenige Vereine, die älter sind", fügt Renate Krauß als Verantwortliche für das Kinderturnen hinzu. "Ich finde das auch für die älteren Mitglieder sehr wichtig, die verbunden sind mit dem Verein. Die legen Wert auf die Ehrungen, Ehrennadeln und Urkunden", sagt Maria Kern, Leiterin der Gymnastik. Das älteste Mitglied ist 94 Jahre alt.

Pandemie schwere Zeit

Corona war eine schwierige Zeit, sagen alle vier. "Neueintritte fehlten", meint Wältz. Und die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Verein sei von 500 auf 300 gefallen, habe sich aber nun wieder ausgeglichen. Die Zwangsschließung des 2019 eröffneten Sportvereinszentrums Topvital habe Einnahmen gekostet. "Durch den Ausfall der Vertragssportler sind uns da jeden Monat 10.000 bis 12.000 Euro verloren gegangen - und das zwei Jahre lang", sagt Rieger. Immerhin seien Physiotherapie und Reha-Sport noch möglich gewesen. "Gott sei Dank sind uns die Banken entgegengekommen", außerdem habe es Überbrückungshilfen vom Badischen Sportbund und Turnerbund gegeben.

"Wir sind gestärkt aus der Krise rausgekommen", sagt Axel Wältz nun. "In den Zahlen zeigt sich, dass immer mehr Mitglieder in Halle und Topvital trainieren." Man sei mit einer schwarzen Null aus der Corona-Zeit rausgekommen, habe die Angebote bis auf wenige Ausnahmen aufrecht erhalten können - auch, weil die Übungsleiter geblieben sind. Und die Einnahmen aus dem Topvital helfen, andere Abteilungen zu unterstützen.

Denn der Verein sei nicht nur das Sportvereinszentrum, unterstreicht Wältz. "Die Gruppen in den Sporthallen, die Kinderturnabteilung ist uns genauso wichtig", sagt der Vorsitzende. "Man muss sich als große Familie sehen. Und deshalb wollen wir vom Kleinkind bis zum Patienten mit akuten Problemen alle abdecken."

Schlaflose Nächte

Der Bau des Vereinszentrums war nicht unumstritten. "Ich hatte da schon schlaflose Nächte", sagt Rieger. "Mir wurde vorgeworfen: Wenn Du das akzeptierst, fährst Du den Turnverein an die Wand. Das waren harte Worte. Aber zum Glück ist es nicht so gekommen." Mittlerweile dienten die Einnahmen dazu, Angebote im Kernverein zu schaffen oder zu erhalten, sagt Wältz. "Wir sind froh, dass wir das so gemacht haben. Man ist an ein Mitgliederklientel rangekommen, das wir sonst nicht erreicht hätten." Auch Mitglieder anderer Vereine trainieren im Rahmen von Kooperationen am Reinhardshof mit. "Jede Woche gibt es einen Durchgang von 1200 Personen im Gebäude", sagt Wältz. Fast 400 nutzen die Gerätefläche, es gibt 256 Physiotherapiebehandlungen pro Woche, ab September verstärkt ein vierter Physiotherapeut das Team. Dazu kommen 500 Rehasportler. Das Zentrum ist auch ein wichtiger Baustein für den Gesamtverein, denn durch eigene Räumlichkeiten werden Hallenkapazitäten für andere Gruppen frei. 35 Reha-Sport-Gruppen und 14 Fitnesskurse trainieren dort. Eine Win-Win-Situation.

Wältz spricht auch über die Zukunft des Vereins: Das Vereinszentrum ist erst Phase zwei eines dreistufigen Plans. Anfangs habe man vorhandene Angebote konsolidieren wollen, in der nächsten Phase den Gesundheitssport ausbauen wollen. Die nächste und letzte Phase umfasst unter anderem die Errichtung einer Halle für Kinderturnen mit Bewegungslandschaften, die gleich neben dem Topvital-Gebäude entstehen könnte. "Dafür müssen wir Kapital ansparen in den nächsten Jahren", sagt Wältz, der als 22-Jähriger 2005 den Vereinsvorsitz übernommen hat und nach wie vor einen Sportentwicklungsplan für die Stadt Wertheim vermisst.

Eine Herausforderung für die Zukunft werde es, Übungsleiter zu finden, sagen Krauß und Kern. Möglicherweise werde man mit hauptamtlichen Mitarbeitern operieren müssen. Krauß: "Nebenberuflich macht es kaum jemand noch."

Matthias Schätte