Turbulente Geldgeschäfte und ein Skandal

Archivverbund Main-Tauber: Magnus Ressel spricht in Bronnbach über einen Wirtschaftskrimi der 1770er Jahre

WERTHEIM-BRONNBACH 11.11.2022 - 11:49 Uhr 2 Min.

Magnus Ressel schildert im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber den Wirtschaftskrimi rund um das Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rochefort. Foto; Petra Folger-Schwab

Knapp 30 Zuhörer waren online oder vor Ort. Ressel arbeitet aktuell an einer Biografie über den deutschen Unternehmer Friedrich Romberg (1729 bis 1819) und war dabei auf das Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rochefort gestoßen.

Die finanzielle Revolution des späten 18. Jahrhunderts hatte für Turbulenzen gesorgt. Spezialisierte Bankhäuser entstanden, wie in Frankfurt Bethmann, Metzler oder Rothschild. Ersparnisse konnten sicher deponiert werden, wodurch der allgemeine Kreditzins sank. Festverzinsliche Papiere wurden verkauft, die den Banken Prozente garantierten, die Risiken aber minimierten. So wurden die Banken zu Kontrollinstanzen, wie Magnus Ressel erklärte.

Bedeutsame Umwälzung

Das sei eine bedeutsame Umwälzung gewesen, denn nun musste ein Kreditnehmer erklären, wofür er das Geld brauchte. Die Bankiers unterstützten nur noch überzeugende Geschäftspraktiken oder -modelle.

Die Grafen von Wertheim und der Ritterkanton Odenwald brauchten dringend finanzielle Mittel. Was die beiden Seiten miteinander zu tun hatten, erfuhren die Zuhörer mit vielen Details anhand von Quellen, auch aus dem Bronnbacher Archiv. Die Ritter wandten sich mit dem Segen des Kaisers gegen die Vereinnahmung ihrer Territorien durch die Fürsten und mussten investieren. Zwei Personen spielten in den 1770er Jahren wichtige Rollen: Georg David Jäger (1712 bis 1779) und sein Sohn Georg Friedrich.

Der Vater hatte sich aus kleinen Verhältnissen zum Generalsekretär des Ritterkantons Odenwald hochgearbeitet, war wegen illegaler Geschäfte in Ungnade gefallen, hatte alles verloren und prozessierte erfolgslos gegen den Ritterkanton.

Über Verhältnisse gelebt

Über Beziehungen hatte er seinem Sohn eine Stelle als Geheimer Rat am Wertheimer Fürstenhaus verschafft. Fürst Carl Thomas (1714 bis 1789) lebte über seine Verhältnisse und hatte den Sohn Georg David Jäger 1776 zu Verhandlungen mit dem Handelshaus Friedrich Romberg in die Niederlande geschickt.

Betrügerische Machenschaften, Intrigen und Korruption, hoffnungslose Investitionen des Fürstenhauses - vieles wird aufgedeckt. Romberg erfährt davon, bricht die Verhandlungen ab, und schließlich wird der Sohn wegen des »Skandals« entlassen und ist ruiniert. Sein Vater wird steckbrieflich gesucht und zum Tode verurteilt. Er wehrt sich, ist auf der Flucht.

Am Ende erträgt der Vater Jäger das Ganze nicht mehr und erschießt sich 1779. Die Spur des Sohnes verliert sich 1785. Es dauert teils Jahrzehnte, bis Fürstenhaus und Ritterkanton wieder in geordnete finanzielle Verhältnisse kommen. Schuldzuweisungen könne man objektiv nicht vornehmen, betonte Magnus Ressel und zog den Schluss, dass die finanzielle Revolution in Deutschland auf der Ebene der unteren Reichsfürsten scheiterte. Die Unterhändler konnten, wie der Vater Jäger, ihre Macht missbrauchen oder wie der Sohn Jäger in zu große Abhängigkeit vom Fürstenhaus geraten.

PETRA FOLGER-SCHWAB