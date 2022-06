Tunnel im Tunnel für 35 Millionen Euro

Sanierung: Westfrankenbahn ermöglicht Waldenhäusern Einblick in die unterirdischen Arbeiten

Wertheim 23.06.2022 - 12:29 Uhr 2 Min.

Knapp 300 individuelle Einfluglöcher für Fledermäuse verteuern den Tunnel im siebenstelligen Bereich. Foto: Michael Geringhoff In der Unterwelt: Die Westfrankenbahn hatte die Waldenhäuser zur Besichtigung der Tunnelbaustelle unter ihrem Dorf eingeladen. Foto: Michael Geringhoff Seit fast drei Jahren wird gebaut. 2024 soll der gesamte Tunnel fertig sein.

Die Westfrankenbahn saniert den Bahntunnel an der Taubertalstrecke seit nunmehr fast drei Jahren. Bei routinemäßigen Überprüfungen waren Bauwerksschäden im gemauerten Sandsteinverbund von Tunnelwand und Tunneldecke festgestellt worden. Die Lösung: Der 542 Meter lange Bahntunnel aus dem Jahr 1870 bekommt ein Betoninnenkleid. Tunnel im Tunnel nennen die Fachleute das Verfahren, bei dem die bestehende Innenwand Segment für Segment stabil verfestigt und verblendet wird. Was eh schon reichlich kompliziert klingt, ist in der Praxis noch viel vertrackter.

Ein Dankeschön

Was alles dahintersteckt und wieso die Sanierung eines halben Kilometers Bahntunnel so lange dauert und am Ende gewaltige 35 Millionen Euro kosten wird - die Tunnelbauer haben es erklärt. Die Begehung ist auch ein Dankeschön der Westfrankenbahn an die Waldenhäuser. Fast jede Nacht fahren Betonmischer sowie mit Baustahl beladene Sattelzüge durch die engen Gassen - Ärger mit den Anwohnern gibt es nicht. Denis Kollai ist der für den Ausbau Zuständige innerhalb der Westfrankenbahn. Am Dienstag hat er in zwei Gruppen rund 40 Waldenhäuser durch den Tunnel geführt.

Weiterer Besichtigungstermin

Das Interesse an der Baustelle ist groß, die Anmeldeliste so lang, dass ein weiterer Besichtigungstermin notwendig wird. Helme und Schutzwesten werden verteilt, das Schuhwerk der Besucher wird auf seine Baustellentauglichkeit hin überprüft, es gibt eine kurze Sicherheitsunterweisung und ein Frage-Antwortspiel um die teils sehr speziellen Basics der Baustelle. Eigentlich hatte das Projekt - es wird bei laufendem Bahnbetrieb durchgezogen - rund 20 Millionen Euro kosten sollen. Mittlerweile rechnet die Westfrankenbahn mit Ausbaukosten von 35 Millionen Euro. Das sind 65.000 je Streckenmeter und immer noch 50.000 für den reinen Tunnelmeter.

Die Extras machen die Preisdifferenz. Weil der Tunnel knapp über der für Tunnelbauer magischen 500-Meter-Grenze liegt, werden enorme Extrasummen für ein aufwändiges Sicherheits- und Brandschutzsystem fällig. Da geht es um den Notfallfunk der Feuerwehr, ein mehrfach abgesichertes Leitungssystem, die für den Brandfall relevante Hitzetoleranz des je nach Witterung anders angemischten Spezialbetons und um Fledermäuse. Die waren bei Voruntersuchungen des Tunnels in den Spalten des Sandsteins entdeckt worden. Erst einige Fledermäuse und dann noch viel mehr. Insgesamt 16 Arten, darunter auch rare und sehr rare streng geschützte, wie Kollai sagt.

Gewaltiger Aufwand

Die einzelnen Habitate und Einfluglöcher im Tunnel waren kartiert worden, die neuen Tunnelelemente werden beim Einbau individuell mit Zugängen zu diesen 268 Einfluglöchern versehen. Ein gewaltiger Aufwand, der - auch weil die Feuchtedämmung für jedes Loch angepasst und versiegelt werden muss - Millionen kostet. Es sei die erste Baustelle bundesweit, die den Fledermausschutz derart konsequent lebe, sagt Kollai und dass er stolz darauf sei. Er sagt auch, dass er als Projektleiter persönlich für den Fledermausschutz haften müsse, dass nicht nur die berufliche Zukunft daran hänge.

Der 13-jährige Tobias Klein hatte von Anfang an an die Fledermäuse gedacht, die hatte er mit der Schule schon im stillgelegten Bahntunnel im Kreuzwertheimer Himmelreich beobachtet. Auch der Rest interessiere ihn.

»Wie das technisch so geht«, steuert sein Vater Thomas (45) bei. Das Vater Sohn-Team ist auch sonst vorbereitet, hat schon vor einiger Zeit gegoogelt, wie lang denn der Bahntunnel unter ihrem Dorf ist.

Der Betonbau läuft nur noch vier Wochen lang, insgesamt aber soll noch bis 2024 gebaut werden. So lange dauert es, bis unter anderem die weitreichende Leitungselektrik und Wasserführung eingebaut sind.

Bis dahin sind auch die sandsteinernen Tunnelhäupter verankert und saniert. Nach letzten Messungen hatten sich die Tunneleingänge unter dem Druck des Erdreichs zuletzt um jährlich fünf Zentimeter vorgeneigt.

Da könne man sich ja ausrechnen, wann die Portale parallel zum Schienenstrang lägen, scherzt Kollai. Die historischen Portale zu erhalten, da ist der Chef dabei. »Die sind handwerklich wirklich schön gearbeitet, das sollte dringlich für die Zukunft erhalten bleiben, auch wenn hinterher womöglich kaum noch einer drauf schaut«, sagt Kollai.

MICHAEL GERINGHOFF

