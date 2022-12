Tumulte unterm Baum? So bereiten sich Wertheimer Polizisten aufs Fest vor

Kevin Rohe und Matthias Sydlo an Weihnachten auf Streife

Wertheim 21.12.2022 - 11:53 Uhr 6 Min.

An Weihnachten gemeinsam im Einsatz: Kevin Rohe (links) und Matthias Sydlo. An Weihnachten gemeinsam im Einsatz: Kevin Rohe (links) und Matthias Sydlo.

"Ey, ihr holt euch doch den Tod", ruft an einem kalten Dezembermorgen der Fahrer eines Kastenwagens durch das heruntergekurbelte Beifahrerfenster zu den beiden Polizisten herüber. Die haben sich gerade vor dem Weihnachtsbaum vor dem Kindergarten in Sachsenhausen für das Foto aufgestellt, das diesen Text illustriert. Trotz frostigen Temperaturen tragen die Männer Kurzarm-Hemden unter ihren dunkelblauen Westen. "Wir sind akklimatisiert", sagt Sydlo nur mit einem Lächeln. Rein und raus aus dem Streifenwagen, vom Kalten ins Warme und zurück. Beide Männer verzichten auf die Jacken, wenn es nicht extrem frostig wird. Auch der besorgte Fahrer lächelt jetzt und nach gegenseitigen guten Weihnachtswünschen fährt er dahin.

Einfach höflicher

"Zur Weihnachtszeit sind die Leute einfach höflicher zu uns", sagt Sydlo, der vor sechs Jahren seine Polizeiausbildung beendet hat, danach in Stuttgart im Einsatz war. Und nun das dritte Jahr in Wertheim. Selbst die Stuttgarter Partyszene rund um das Innenstadtrevier sei an Weihnachten netter als sonst, sagt der Polizeihauptkommissar.

Kevin Rohe (20) ist Polizeiobermeisteranwärter und seit 3. September im Praktikum am Wertheimer Revier, das Teil seiner Ausbildung an der Polizeischule auf dem Wertheimer Reinhardshof ist. Seit September fährt er fast immer mit Sydlo zusammen Steife, der ist sein Praxisbegleiter und Ausbilder. Auch an Weihnachten. Ob an diesen Tagen etwas besonders sei? Der Neuling hat sich damit bisher wenig auseinander gesetzt. "Klar, ich kenne es so, dass man da mit der Familie daheim sitzt", erklärt der Dorfprozeltener. "Das wird dieses Jahr leider nicht passieren." Als Kind sei es vielleicht anders gewesen, aber nun sei Weihnachten für ihn ein "stinknormaler Tag".

Beide Männer haben am 2. Weihnachtsfeiertag Dienst. Der beginnt um 12 Uhr, dauert bis 20 Uhr. Am Folgetag geht es ab 6 Uhr weiter bis 13 Uhr, nach sieben Stunden Pause dann schließlich noch mal zehn Stunden durch die Nacht, von 20 bis 6 Uhr. Je nachdem, ob Feiertag oder Wochenende ist, gibt es vor dem Spätdienst noch mal dreieinhalb Stunden vorgeschalteten Dienst, an dem man sich um besondere Aufgaben kümmert: Verkehrskontrollen, Fortbildung - oder auch Schießtraining. "Wir schaffen immer sehr flexibel, je nach Einsatzlage", sagt Sydlo. Durch die Einteilung in Dienstgruppen weiß er schon Jahre im Voraus, wann er welchen Dienst absolvieren wird. "Nächstes Jahr schaffen wir am 1. Weihnachtsfeiertag spät und am 2. Früh und Nacht", erklärt er. "Das wird anstrengender als dieses Jahr."

Stresstest für die Familie

Für ihn ist der Dienst an Weihnachten nichts Stinknormales. "Ich bin verheiratet, habe ein kleines Kind. Die Schwiegermutter lebt im Schwabenland." Wie man da gemeinsam feiern kann, will präzise geplant sein, zumal seine Frau in einem Krankenhaus arbeitet. Gerade die Ferienzeit zwischen den Jahren, wo sich die Familien zusammenfinden, sei dann immer ein Spagat. Ein dreifacher Spagat.

"Ich gehe das locker an und lasse mich überraschen, was kommt", sagt Rohe, der im Praktikum bisher viel Interessantes, "aber noch nichts richtig Krasses" erlebt hat, wie er sagt. Mit anderen Mitgliedern seines Ausbildungsjahrgangs tauscht er sich regelmäßig aus. Sydlo weiß eher, was auf ihn zukommt: Zweimal hat er bisher an Heiligabend geschafft, an den Feiertagen eigentlich immer. Das Unschönste waren zwei Selbstmorde in Zuständigkeitsbereich seines Stuttgarter Reviers an einem Tag direkt vor Heiligabend. "Man macht sich schon Gedanken, was die Leute dazu bringt." Und dann mit der Familie am Festtagstisch zu sitzen, sei ein komisches Gefühl.

Was die Festtage genau bringen, ist völlig offen. Aber Streit ist sicher. Zusammen mit Revierleiter Matthias Jeßberger haben die Beamten in die Statistik geblickt. Kalte Jahreszeit heißt Hochzeit für Einsätze in Innenräumen: Die Rate der häuslichen Gewalt steigt ab Oktober markant, spitzt sich im Dezember zu und findet rund um Weihnachten und die Festtage die Spitze, zeigen die Wertheimer Zahlen. "Rund um Heiligabend, plus minus zwei Tage, hatten wir neun Fälle häuslicher Gewalt", nennt Sydlo die addierten Zahlen von 2020 und 2021. Insgesamt gab es in den beiden Jahren insgesamt 30 angezeigte Vorfälle häuslicher Gewalt. Auch die Zahlen von 2013 bis 2021 sprechen eine deutliche Sprache: 285 Fälle häuslicher Gewalt, 34 davon im Dezember, sagt Rohe. Aggressiver als im Rest des Jahres seien die Leute nicht, erklärt Sydlo. "Es kam auch schon oft vor, dass wir häusliche Gewalt hatten, aber beide Seiten gehen sehr höflich mit uns um. Die haben zwar untereinander Ärger, aber zur Polizei verhalten sie sich ganz gut."

Wenig Miteinander

Auch die Zahl der Ruhestörungen nimmt zu: Dass Leute einfach mal beim Nachbarn klingeln und bitten, etwas leiser zu sein, "ist ein Prozedere, was wir kaum noch erleben", sagt Sydlo. "Wenn Leute aufeinander zugehen, eskaliert das oft im Streit. Die nachbarschaftliche Kulanz und das Miteinander vermissen wir immer mehr." Nachher gelte es dann noch, Anzeigen wegen Beleidigung oder Körperverletzung aufzunehmen. Ein Grund könnte der Wandel der Arbeitswelt sein: "Mehr Leute müssen an den Feiertagen arbeiten. Andere arbeiten viel, haben aber die Weihnachtsfeiertage frei. Die haben wenig Verständnis, dass andere Leute Ruhe haben wollen, wenn sie gerade Zeit haben, sich gehen zu lassen", sagt Sydlo. Klar, dass da Konflikte vorprogrammiert sind.

Insgesamt seien viele Menschen in den vergangenen Jahren gereizter und weniger kompromissbereit. Ob das auf einem gesellschaftlichem Umbruch beruht, will Polizist Sydlo nicht beurteilen. Aber: Manchmal fühlen er und seine Kollegen sich wie Dompteure. "Tatsächlich ist das der passendste Ausdruck", sagt der 31-Jährige. "Das Ende der Geschichte ist oft: Wenn man mit den Leuten spricht und ihnen klarmacht, was die Gegenpartei will, sind sie normalerweise einverstanden. Oft wird alles auf Kulanzebene geklärt. Und ein polizeiliches Einschreiten wäre oft vermeidbar", erklärt Sydlo. "Die Leute reden zu wenig miteinander", hat auch Rohe festgestellt.

Einbrecher im Visier

Sich mit der Dienstgruppe an Weihnachten gemütlich zusammenzusetzen, das ist nicht drin. Die Weihnachtsfeier ist schon vorher gelaufen. Manchmal gibt es ein wenig Gebäck und warme, alkoholfreie Getränke. Und dann geht es wieder raus auf Streife. Auch zur Prävention. In der dunklen Jahreszeit haben Wohnungseinbrüche Konjunktur. "Viele sind über die Festtage ja auch gar nicht daheim, sondern in Urlaub", sagt Rohe. Die Einbrecher werden gerissener. "Wir auch."

Manche Bürger wollen den Beamten zu den Festtagen etwas besonders Gutes tun und bringen Gebäck oder kleinere Geschenke als Wertschätzung zum Revier. "Tatsächlich freuen wir uns als Schicht, wenn das nicht passiert", stellt Sydlo klar. "Es ist nicht so, als das wir die Geste nicht zu schätzen wüssten. Aber es gibt den Straftatbestand der Vorteilsannahme." Alle Geschenke müssen die Beamten wieder abgeben, es gibt auch keine Freigrenze. "Wir bedanken uns höflich und schlagen vor, die Plätzchen oder Lebkuchen einer öffentlichen Einrichtung oder Kindergarten zu spenden."

Dienst an Silvester

Auch zum Jahreswechsel wird das Duo im Dienst sein: Silvester haben sie Spätschicht bis 20 Uhr. Neujahr beginnen sie ab 5.30 Uhr in der Frühe. Wenn die Raketen steigen, haben sie Pause. Aber: "Erfahrungsgemäß ist die 0-Uhr-Zeit eine der polizeilich gesehen ruhigsten", sagt Sydlo. "Die Leute sind gut drauf, keiner will was von dem anderen." Erst, wenn die Euphorie des neuen Jahres abflacht und der Alkoholpegel steigt, fliegen die Fäuste. "Das beginnt um 2, 3 oder 4 Uhr und kann sich bis in die Morgenstunden fortsetzen." Dann stehen auch Alkoholkontrollen für Kraftfahrer auf dem Programm. Sydlo: "Wir hören dann oft: Kann man denn da an Weihnachten oder Neujahr nicht ein Auge zudrücken. Da können wir Bingo spielen, dass das kommt." Er verstehe das Anliegen. "Aber niemand will, dass ein Freund oder Familienmitglied durch Alkohol am Steuer zu Schaden kommt."

Polizist Sydlo wünscht sich, dass zur Weihnachtszeit mehr Nächstenliebe gelebt wird. "Einfach freundlicher und netter miteinander umgehen, sowohl innerhalb der eigenen Wohnung auch außerhalb. Wenn keiner die Polizei an Weihnachten sehen muss, ist das das beste für alle."

Matthias Schätte

Hintergrund: Stress zum Fest "Fest der Hiebe", titelte die Bild-Zeitung vor fünf Jahren kurz vor Weihnachten. Zu keiner Zeit gebe es mehr Fälle und Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt als an Weihnachten, zwischen den Jahren und an Silvester, heißt es im Artikel, in dem drei Vorsitzende von Polizeigewerkschaften vor einem Anstieg der Gewalt warnen. Konkrete Zahlen liefert allerdings keiner von ihnen und auch die Reporter bleiben einen Beleg schuldig. Mit harten Zahlen lässt sich die These vom Krieg unterm Christbaum bundesweit nicht untermauern. Statistiken wie der Bericht des Bundeskriminalamts zu Partnerschaftsgewalt führen zwar Tatzeitpunkte auf, allerdings zu unpräzise, um Taten auf Weihnachten eingrenzen zu können. 143.604 Opfer führt das BKA für das Berichtsjahr 2021 aus, vier Fünftel davon weiblich. In etwa 60 Prozent der Fälle geht es um Körperverletzungen. 2020 lag die Zahl der Opfer bei 148.031. In den Jahren davor hatten sich die Zahlen immer weiter gesteigert, so von 126.000 im Jahr 2014 auf fast 141.000 im Jahr 2018. Eine Erklärung für den hohen Stand im Jahr 2020 könnten die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen sein. Das BKA warnt allerdings davor, diesen Schluss zu ziehen, denn bei häuslicher Gewalt gibt es ein erhebliches Dunkelfeld von geschätzt bis zu 90 Prozent. (scm)