TSV Kreuzwertheim: 100-Jähriges und Sanierung der Quätschicharena im Fokus

Jahresversammlung: Pandemiebedingt weniger Mitglieder, trotzdem ist Führungsmannschaft optimistisch

Jan Klüpfel sprach für die Vorstandschaft. So waren die vergangenen 18 Monate von der Pandemie geprägt. »Wir waren froh darüber, dass die einzelnen Sparten halbwegs ihren Betrieb aufrecht erhalten könnten«, so Klüpfel. Sein Dank galt allen Trainern und Übungsleiter für die flexible Reaktion. Aber auch der Verwaltung und der Gemeinde, die dem TSV in allen Bereichen entgegengekommen sind in dem schwierigen Jahr. Immerhin haben sich bei ihm auf dem Rechner rund um die Thematik »Corona-Pandemie« 235 Dateien innerhalb eines Jahres angesammelt.

Was die Mitgliederentwicklung betrifft, war diese rückläufig. Hatte der TSV zum 31. Dezember 2019 noch 954 Mitglieder, waren es ein Jahr später noch 880 Mitglieder. Den Schwund bezeichnete Klüpfel als logische Folgerung. »Wenns kein Sportangebot, gibt es keine neuen Eintritte. Wir haben reagiert und die Beiträge für die Jugendlichen reduziert.« Die Mitglieder zeigten aber große Solidarität.

Im März 2020 gab es einen Wechsel in der Führungsmannschaft. Zum Glück habe man junge Leute gefunden, die sich engagieren. Händeringend wird aber noch ein Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit gesucht. Erfreulich sei die Förderzusage für die Sanierung der Quätischarena. »Wir werden im nächsten Jahr 100 Jahre und hoffen, dies entsprechend würdig feiern zu können«, kündigte der Vorstand Mitgliederwesen an. Bürgermeister Klaus Thoma erklärte in seinem Grußwort, dass es für den Förderantrag für das Investitionspaket zur Förderung des Sports in Bayern nur ein kurzes Zeitfenster gab. Dies sei perfekt genutzt worden. Durch die verschiedenen Sanierungsabschnitte wurde eine Fördersumme von insgesamt 676.000 Euro zugesagt, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 757.000 Euro, wobei die Tartanbahn allein schon 500.000 Euro schluckt. Die vergangenen beiden Jahre seien für alle Vereine ein Desaster, bedauerte Thoma. »Wir versuchten hier immer eine unbürokratische Lösung zu finden.«

Kurz und knapp brachte es Sportvorstand Jochen Schneider auf einen Nenner. Seine erste Amtshandlung als Sportvorstand war es den kompletten Sportbetrieb einstellen zu müssen. Sportliche Aktivitäten konnten dann erst im Sommer langsam beginnen. Erfreulich sei, dass der Schiedsrichterbestand wieder vollständig sei. Die beiden Jugendlichen Maximilien Busch und Cedrik Schneider haben als Nachwuchskräfte den Schiedsrichterlehrgang bestanden.

Über die finanzielle Situation informierte Sabine Bernhardt die Mitglieder. Trotz der Pandemie hatte man in dieser Hinsicht ein gutes Jahr. Zwar hatte man keine Einnahmen durch Veranstaltungen. Durch den eingeschränkten Sportbetrieb fielen die Übungsleiterentschädigungen größtenteils weg. Man hatte weniger Schiedsrichterkosten. Aufgrund der Pandemie zahlte die bayerische Regierung die doppelte Vereinspauschale aus. Auch die Gemeinde unterstützte den TSV mit dem Mieterlass für die Turnhalle.

400 Euro konnte Thomas Röttinger für die Nachwuchsarbeit spenden. Dies war ein Teil des Erlöses einer von ihm organisieren Benefizveranstaltung.

