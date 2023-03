TSV ist mit Jubiläumsjahr zufrieden

Im Rahmen ihres 100-jährigen Jubiläums tat der TSV auch gutes. So spendete er 1500 Euro aus den Gewinnen an die Ukrainehilfe des Caritasverbands für den Landkreis Main-Spessart. Die Spende übergab Sabine Bernhardt, Vorstand Finanzen (links) in der Generalversammlung des TSV an Katrin Hörnig vom Caritasverband.