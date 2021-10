Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Trudel Dosch kalkuliert ihre Preise je nach Gesicht

Flohmarkt: Erlös für Aktion »Goldene Minuten« und damit Hilfe für Pflegekräfte der Evangelischen Sozialstation in Wertheim

Wertheim 13.10.2021

Ein richtig gutes Geschäft für den guten Zweck machten am Samstag Trudel Dosch und ihre Helferinnen beim Flohmarktverkauf auf dem Wertheimer Marktplatz.

Da war neben dem Verein Paul e.V., der für die Projekte in Ghana unter anderem 500 Kilogramm Kartoffel verkaufte, die ihm aus Quedlinburg gespendet wurden, nach langer Pause wieder Trudel Dosch mit ihrem Flohmarktstand in der Altstadt präsent.

»Das erste Mal seit zwei Jahren bieten wir wieder Sachen an, die andere nicht mehr brauchen und uns geschenkt haben«, berichtet die aktive 81-Jährige und fügt mit verschmitztem Lächeln hinzu: »Es ist manchmal ganz schön überraschend, was man einnehmen kann mit Dingen, die die Welt bestimmt nicht braucht.«

Viele Kostbarkeiten

An dem Stand am Brehmschen Eck boten Dosch und ihre Helferinnen, darunter auch Pfarrerin Verena Mätzke, von kleinen und großen Kostbarkeiten über kuriose Sammlerstücke auch viele nützliche Gegenstände für den Haushalt an.

»Ich habe alles zuhause gespült und vorsortiert«, erklärt die Standbetreiberin, die vor zwei Jahren das letzte Mal auf dem Quätschichfest dabei war. »Dann hat Corona uns ausgebremst.«

»Die Preise lege ich nach Gesicht fest«, sagt sie und wendet sich eine Interessentin zu: »Weil ich Sie mag kostet das Teil drei Euro.« Die Kundin freut sich und gibt einen 20-Euro-Schein, schließlich ist der Flohmarktverkauf für einen guten Zweck. Die über 500 Euro, die sie am Samstag umgesetzt hat, kommt ohne Abzug der Aktion »Goldene Minuten« zugute.

»Die Pflegekräfte der Evangelischen Sozialstation übernehmen für ihre Patienten viel Zusatzarbeit, für die es keinen Abrechnungsschlüssel bei der Pflegeversicherung gibt«, so Mätzke.

Diesen finanziellen Mehraufwand übernehmen normalerweise die Kirchengemeinden, die die Sozialstation finanzieren. Da sei jede Spende willkommen.

riff