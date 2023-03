Trotz Einsamkeit niemals aufgeben

Lesung: Publizistin, Moderatorin und Podcasterin Bärbel Schäfer präsentiert auf der Wertheimer Burg ihr Buch »Avas Geheimnis«

Wertheim 20.03.2023 - 11:44 Uhr 2 Min.

Erfolgsautorin Bärbel Schäfer liest aus ihrem Buch "Avas Geheimnis" im Löwensteiner Bau der Burg Wertheim. Foto: Matthias Ernst

Die hatte sich wieder einmal schwerer Kost angenommen und diese so geschickt verpackt, dass ein Buch entstand, das absolut lesenswert ist. Es geht um das Thema Einsamkeit, die eigentlich in Phasen in uns allen mindestens einmal im Leben auftritt.

»Sind Sie einsam, sind Sie deswegen heute gekommen«, fragte Schäfer in die Runde der Zuhörerinnen und Zuhörer, bekam aber keine Antwort. Ihre Protagonistin Ava ist die Schwester einer guten Freundin aus früheren Tagen. Eigentlich soll Schäfer bei ihr nur einen Krankenbesuch machen, da Ava einen Unfall hatte und im Krankenhaus lag.

Mit viel Empathie

Doch bei dem Besuch spürt Schäfer sofort, da passt etwas nicht. Ava hat eine hohe Mauer um ihr Leben gezogen. Über diese Mauer kommt niemand und nichts an sie heran. Sehr ausführlich und mit viel Empathie beschreibt Bärbel Schäfer diesen Zustand, der eigentlich gar nicht so selten in unserer Gesellschaft ist.

Bei den Recherchen zu diesem Buch hatte die Autorin herausgefunden, etwa ein Viertel der 30- bis 39-Jährigen fühlen sich einsam. In anderen Altersklassen sehe es ähnlich aus. Dieser Umstand habe sie tief erschüttert, so Schäfer. Ungewöhnlich offen ist sie an diesem Abend, man hat fast das Gefühl, sie wolle ihre »Gäste« einfangen und sensibilisieren. In dem Buch sind auch einige Passagen enthalten, die das Leben von Bärbel Schäfer betreffen und auch sie hatte schon Zeiten, in denen sie sich einsam fühlte. »Man sieht den Menschen nicht an, ob sie einsam sind«, mahnt die Autorin. Vielmehr müsse man auf viele Kleinigkeiten achten, um zu erkennen, dass dringend Handlungsbedarf bestehe.

Dabei bestimme der einsame Mensch immer das Tempo. Anfangs habe Ava sie im Krankenhaus »abprallen lassen, wie einen Regentropfen«. Doch mit zunehmender Vertrautheit öffnete sie sich und wurde zutraulicher. Natürlich habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen es Rückschläge gab, aber heute sei Ava wieder gefestigt, und: »Es geht ihr gut«.

Relikte aus der Vergangenheit

Das Schicksal der jungen Frau, die eigentlich Lehrerin ist, ihren Beruf aber nicht mehr ausüben kann, geht sehr unter die Haut. Vor allem die Hintergründe, warum Ava so einsam und zurückgezogen ist, machen betroffen. Vieles, so hat Bärbel Schäfer herausgefunden, liegt in der Vergangenheit. Ava war die ältere Tochter eines erfolgreichen Kaufmannsehepaars und konnte vor allem dem Vater nie etwas recht machen.

Daraus entstanden Minderwertigkeitsgefühle, die schließlich im Rückzug aus dem Leben gipfelten. »Wärme zu geben, hatte er von den Großeltern nicht gelernt«, zitierte Schäfer aus einem Brief an sie über den Vater von Ava.

Sekundenschnelle Veränderung

Im Buch wird hervorragend beschrieben, wie sich die Stimmungsbilder eines Menschen von einer auf die andere Sekunde ändern können. Allein das ist schon lesenswert, doch Bärbel Schäfer zeigt auch Lösungswege auf, so dass es eine Anleitung sein kann, um der Einsamkeit zu entfliehen. »Wichtig ist es, nicht aufzugeben«, mahnt die Erfolgsautorin zum Abschluss ihrer Lesung, weist aber darauf hin, dass man sich professionelle Hilfe holen sollte, um die Mauer der Einsamkeit zu durchbrechen.

MATTHIAS ERNST