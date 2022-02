Trotz Corona: Überschuldung im Main-Tauber-Kreis sinkt spürbar

Verlust des Arbeitsplatzes und Kurzarbeit Gründe für teils hohe Schuldenlast

Im neuesten »Schuldneratlas für Deutschland« für das Jahr 2021 wird von einem »Überschuldungs-Paradoxon« gesprochen. Obwohl vor allem durch Kurzarbeit und dem Verlust des Arbeitsplatzes es zu teilweise deutlichen Einkommenseinbußen im zweiten Corona-Jahr kam, hat die Zahl der überschuldeten Verbraucher im vergangenen Jahr einen Tiefststand seit Beginn der Aufzeichnungen 2004 durch die Creditreform Boniversum GmbH erreicht. Eine Entwicklung, die sich auch im Main-Tauber-Kreis beobachten lässt: So waren etwa im vergangenen Jahr rund 7,2 Prozent aller Wertheimer ab 18 Jahren überschuldet. Ein Jahr zuvor hatte diese sogenannte Überschuldungsquote noch bei 7,9 Prozent gelegen.

Erklären lässt sich dieser Rückgang laut Patrick-Ludwig Hantzsch, dem Leiter der Wirtschaftforschung bei Creditreform, zum einen durch die staatlichen Stützungs- und Hilfsprogramme, die Unternehmen vor einer Zahlungsunfähigkeit bewahrten. Zum anderen nennt er »die grundsätzliche Ausgabenvorsicht« bei vielen Konsumenten, die zu »einem sprunghaften Anstieg von Sparquote und Ersparnissen« geführt habe.

Der Blick in den Main-Tauber-Kreis zeigt: Die Abnahme der Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen erwachsenen Personen ab 18 Jahren einer Kommune, ist im vergangenen Jahr für alle 18 Städte und Gemeinden gleichermaßen zu beobachten. Mit rund 7,2 Prozent hat Wertheim 2021 zwar noch mit Abstand die höchste Überschuldungsquote im gesamten Landkreis. Im Vergleich zu 2020 ist sie aber auch um 0,7 Prozent-Punkte gefallen. Liegt damit aber noch deutlich vor Bad Mergentheim. Mit rund 6,5 Prozent ist die Überschuldungsquote in der Kurstadt höher als die in Creglingen (rund sechs Prozent) und Ahorn (5,8 Prozent).

Männer häufiger überschuldet

Dabei sind Männer im Landkreis Main-Tauber häufiger überschuldet als Frauen, wie der Schuldneratlas für 2021 ebenfalls zeigt. Ihre Quote liegt kreisweit bei 6,8 Prozent aller über 18-Jährigen. Bei den Frauen lag sie im vergangenen Jahr lediglich bei rund 4,2 Prozent. Der Blick in die Altersgruppen verdeutlicht: Zwischen 30 und 50 Jahren finden sich die Personen, die die meisten Schulden im Landkreis haben. Ein statistischer Wert, den auch die Schuldnerberatung der Caritas in Tauberbischofsheim bestätigen kann. Teamleiterin Martina Eckard: »Die Gruppe der Personen zwischen 30 und 50 Jahren macht knapp 50 Prozent unseres Klientels aus.« Auch beim Verhältnis der Frauen zu den Männern bestätigen sich die Zahlen der Creditreform-Studie. 2021 suchten mehr Männer (57 Prozent der Kienten) als Frauen die Caritas-Beratungsstelle auf.

Zugleich hat Eckard in den zurückliegenden Jahren eine »leichte Steigerung« bei der Zahl des jungen Klientels bis 20 Jahren und auch bei den über 60-Jährigen ausgemacht. Bei den ganz jungen Schuldern fehlten häufig die Kenntnisse und das Verständnis dafür, wie sie mit Geld richtig umgehen sollen. »Die jungen Menschen sind einem hohen Konsumdruck ausgesetzt, um bei den Gleichaltrigen mithalten zu können«, sieht die Caritas-Beraterin einen Grund für die Verschuldung der gerade volljährig gewordenen. Zudem werde es diesem Personenkreis oft viel zu einfach gemacht, »Verträge für alles Mögliche abzuschließen«.

Minijobs weggefallen

Aktuell seien die Hauptgründe für Schulden nach wie vor Arbeitslosigkeit und ein längerfristiges Niedrigeinkommen. Bei 25 Prozent der Beratungsfälle sind es aber auch die Trennung oder Scheidung vom jeweiligen Partner, die in eine Schuldenkrise führen. Auch eine Krankheit oder ein Unfall können dazu beitragen, dass Menschen der finanzielle Boden unter den Füßen weggezogen wird. Etwa 35 Prozent der Klienten, die zur Schuldnerberatung der Caritas kommen, leben alleine. Mehr als die Hälfte davon habe Kinder und 16 Prozent davon sei alleinerziehend, nennt Martina Eckard besonders häufig betroffene Personen. »Durch Corona fallen derzeit viele Minijobs weg, die vor allem Frauen inne hatten«, bringe der Verlust dieses Hinzuverdienstes oft die gesamte Finanzplanung der Familie in Schwierigkeiten.

Momentan bräuchten auch vermehrt Ex-Selbstständige eine Beratung. Allerdings sei die Selbstständigkeit in diesen Fällen oftmals schon vor Corona »nicht besonders gewinnbringend gewesen« und sei deshalb wahrscheinlich wegen der Pandemie »schneller aufgegeben« worden. Bei der Auszahlung von Corona-Leistungen, auch das Beobachtungen der Caritas-Beraterin, sei es immer wieder »zu Schwierigkeiten bei Lohn- oder Kontopfändungen gekommen«.