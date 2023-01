Wertheimer Kommunalpolitiker Stefan Kempf bekundet Interesse am Werbacher Bürgermeisteramt

Amt wird erst am 3. Februar ausgeschrieben

Werbach 15.01.2023 - 13:36 Uhr 2 Min.

Kann sich vorstellen, zur Bürgermeisterwahl in Werbach anzutreten: Stefan Kempf, Wertheimer Gastronom, Gemeinderat für die Bürgerliste Wertheim und Kreisrat.

Nachdem der langjährige Amtsinhaber Dürr im September seinen Rückzug angekündigt hatte, sei Kempf laut der Mitteilung "vielfach aufgefordert worden, den Hut in den Ring zu werfen". Kempf traut es sich demnach zu, hat jedoch noch eine Hürde zu nehmen: "Bevor ich mich bewerbe, muss geklärt sein, dass es mit meinen Betrieben reibungslos weitergeht", heißt es in der Mitteilung der Bürgerliste Wertheim (BLW). Aktuell betreibt der 43-Jährige Kempf mehrere Gastronomiebetriebe mit rund 70 Mitarbeitern.

Die Chancen fürs Reibungslose stünden dabei nicht ganz schlecht, sagte Kempf am Sonntag gegenüber unserem Medienhaus. Er habe seine Unternehmen in den vergangenen 18 Jahren so aufgestellt, dass er sich bereits jetzt weitestgehend aus dem operativen Geschäft zurückziehen könne. Solle er gewählt werden, so sei Raum, sich dem möglichen Amt in Werbach voll und ganz zu widmen. Kempf betont, dass Werbach viel Potenzial habe, gestärkt werde das durch die günstige Lage auf der Tauberachse zwischen Wertheim und Tauberbischofsheim.

Es hab im Vorfeld viele ermutigende Gespräche gegeben, so mit Bürgermeistern - auch mit Ottmar Dürr selbst - zudem mit anderen Kreisräten. Er biete "politische Erfahrung, Zielstrebigkeit, Ideen und Innovationen", warb Kempf für die eigene Sache. Werbachs Bürgermeister Dürr, wollte sich am Sonntag nicht äußern. Als noch amtierender Bürgermeister und als Vorsitzender des Wahlausschusses verbiete sich jegliche Parteinahme seinerseits.

Amt wird erst ausgeschrieben

Dürr wies allerdings darauf hin, dass das Amt erst am 3. Februar offiziell im Staatsanzeiger ausgeschrieben werde. Bewerben könne man sich frühestens am Folgetag. Auch der Kreisrat Stefan Grimm (FWV) - ehemaliger Külsheimer Gemeinderat und seit jüngstem Bürgermeister in Hardheim - war mit Kempf im Gespräch. Es sei immer gut, wenn ein gestandener Bürger sich zu solch einem Amt motivieren könne, sagte Grimm. Kempf sei erfolgreicher Geschäftsmann, habe Erfahrung auch außerhalb der Politik.

Michael Zwingmann ist der Fraktionsführer der Aktiven Bürger im Werbacher Rat. Auch er hatte Kontakt, den aber nicht selbst gesucht, wie er unterstreicht. Einen eigenen Kandidaten habe seine Fraktion bislang nicht nominiert. Man werde auf jeden Fall abwarten, welche Kandidaten sich innerhalb der Bewerbungsfrist offenbarten. Zwingmann ist überzeugt, dass es eine ganze Reihe von Bewerbern geben werde. Er selbst wird in interessierten Kreisen ebenfalls immer wieder als potenzieller Kandidat genannt.

"Kempf kennt politische Geschäft"

Das andere Schwergewicht im Werbacher Gemeinderat ist der Kreisrat Albrecht Rudolf (FDP). Auch er ist überzeugt, dass da eine ganze Reihe von Kandidaten zu erwarten sein werden. Werbach sei eine attraktive Gemeinde, in der man viel erreichen könne, die einem engagierten Bürgermeister viele Möglichkeiten bereithalte. Er erwarte sich von einem Kandidaten fachliche Qualifikation, Berufserfahrung "erfolgreich und durchaus auch außerhalb der Politik", Visionen, Medienkompetenz und dass er "gegebene Gestaltungsspielräume zum Wohle der Gemeinde nutzt". Stefan Kempf erfüllt Rudolfs Einschätzung nach zumindest einige dieser Punkte ganz sicher. Kempfs Sitz im Kreistag helfe ihm zudem, er kenne das politische Geschäft, wisse wie andere Bürgermeister "tickten", sagt Albrecht Rudolf. Ge

Michael Geringhoff

Kommentar: Zu frühe Kandidatur? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben - aber was ist mit jenen, die eventuell zu früh kommen? Stefan Kempf ist jetzt, sicher auch gedrängt durch nicht kleinzukriegende Gerüchte, mit seiner möglichen Kandidatur für den Posten des Werbacher Bürgermeisters auf dem Markt. Und das noch vor allen andern. Das kann sich zum Nachteil für ihn auswirken. Zumindest bislang war es politische Meinung, dass man mit einer Kandidatur möglichst lange wartet, um sich und die eigene politische Person nicht in ewig langen Wahlkämpfen zu verschleißen. Der ein oder andere Kandidat hat da schon böse Erfahrungen gemacht, als kurz vor knapp plötzlich noch frische, unbekannte und unverbrauchte Gegenkandidaten auftauchten. Es könnte auch Kempf so ergehen. Es kann aber auch sein, dass es anders kommt, denn die Zeiten scheinen sich zu wandeln. Der neue Hardheimer Bürgermeister Stefan Grimm hatte seine erfolgreiche Kandidatur gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist bekannt gegeben. So gesehen, trennen Kempf auch nur noch zweieinhalb Wochen vom Stichtag - wenn er denn am Ende überhaupt kandidiert. Ge