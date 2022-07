Trinkwasser ist im Norden Baden-Württembergs ein teures Gut

Hohe Ausgaben in die Infrastruktur und die Notfallversorgung der Kommunen

Wertheim 07.07.2022 - 10:55 Uhr 4 Min.

Rund 1,1 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Aalbachtal fließen jedes Jahr ins Wertheimer Trinkwassernetz. Foto: Stadtwerke Wertheim Im Dertinger Wasserwerk der Stadtwerke wird das Wertheimer Wasser mit Hilfe der Umkehrosmose von großen Teilen des Kalkgehalts befreit. Foto: Stadtwerke Wertheim

Jedes Jahr überprüft die Landeskartellbehörde für Energie und Wasser im baden-württembergischen Umweltministerium die Wasserpreise der privatrechtlichen Versorger und veröffentlicht diese anschließend in einer Liste der teuersten und günstigsten Anbieter. Eine landesweite Übersicht des Landeskartellamtes über die Trinkwasserpreise der privatrechtlichen Versorger gibt es zuletzt für das Jahr 2021. Demnach landete das Stadtwerk Külsheim auch im vergangenen Jahr wieder auf dem 83. und damit letzten Platz aller privatrechtlichen Versorger in Baden-Württemberg. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 150 Kubikmeter Wasser im Jahr muss demnach 531 Euro für sein Trinkwasser zahlen. Der Arbeitspreis pro Kubikmeter Trinkwasser liegt mit 2,90 Euro knapp unter der Drei-Euro-Marke. Nimmt man allerdings den Grundpreis von acht Euro pro Monat noch dazu, steigen die durchschnittlichen Bezugskosten für einen Vier-Personenhaushalt bereits auf 3,54 Euro.

Hohe Investitionen

Dabei erkläre sich die Höhe des Trinkwasserpreises des Stadtwerks Külsheim »noch immer auf den hohen Investitionen aus den vergangenen elf Jahren«, begründete Geschäftsführer Ralf Braun. Zwar habe das Stadtwerk »umfängliche Fördergelder« vom Land Baden-Württemberg erhalten, jedoch müssten die verbliebenen Kosten über eine »im Verhältnis relativ niedrige Wasserabgabe refinanziert werden«, beziffert Braun den Wasserbedarf im Einzugsgebiet zwischen 220.000 und 240.000 Kubikmeter. Die Stadt Külsheim verzichte als Hauptgesellschafter des Stadtwerks weiterhin auf 50 Prozent der Konzessionsabgabe. Die in den Wasserpreis eingerechnete Eigenkapitalverzinsung von drei Prozent werde wegen gestiegener Kosten zwischenzeitlich allerdings nicht mehr erreicht, sagt Braun. Dennoch versuche das Stadtwerk »den Preis aktuell noch konstant zu halten«.

Kaum besser platziert in der Rangliste der Landeskartellbehörde sind die Stadtwerke Wertheim, die das Gebiet der Großen Kreisstadt mit Wasser versorgen. Sie landen auf Rang 79. Eine Musterfamilie mit vier Personen kommt hier bei dem wieder angenommenen durchschnittlichen Jahresverbrauch von 150 Kubikmeter auf Kosten von rund 486 Euro im Jahr. Der Arbeitspreis liegt für das Versorgungsgebiet der Stadt Wertheim beträgt 2,80 Euro. Zusammen mit dem Grundpreis von rund 5,50 Euro monatlich springen die durchschnittlichen Bezugskosten auf 3,54 pro Kubikmeter Trinkwasser.

Drei eigene Brunnen

Obwohl die Stadtwerke für das Gebiet der Stadt Freudenberg die Betriebsführung der Trinkwasserversorgung übernommen haben, legen sie den dortigen Trinkwasserpreis nicht fest. Das geschehe durch die Kommune selbst, erläutert Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier das Verfahren. Freudenberg erhält sein Wasser aus drei eigenen Brunnen, während die Stadt Wertheim ihr Wasser aus den Brunnen im Aalbachtal bezieht. Der reine Arbeitspreis für einen Kubikmeter Trinkwasser beträgt in Freudenberg derzeit 4,20 Euro, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Das Statistische Landesamt gibt die durchschnittlichen Bezugskosten (brutto) mit 4,49 Euro pro Kubikmeter bei Abnahme von 150 Kubikmeter im Jahr an. Ein Vier-Personen-Haushalt muss so mit einer Jahresrechnung von rund 674 Euro kalkulieren.

Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning begründete diesen vergleichsweise hohen Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser mit den Investitionen in der Vergangenheit in die Infrastruktur des Versorgungsnetzes. »Die Stadt Freudenberg hat mit dem Bau des Hochbehälters, dem Umbau des Druckunterbrechers Sinselein und mit dem Druckminderbauwerks Odenwaldstraße hohe Investitionskosten im Millionenbereich getätigt«, heißt es in einer Antwort auf unsere Anfrage. Auch habe es zahlreiche Investitionen in das Leitungsnetz gegeben, welche noch nicht abgeschrieben seien und sich somit in der Kalkulation des Wasserpreises niederschlagen.

Wasser aus Bayern

Zudem erinnerte Henning an die Auflagen des Regierungspräsidiums, dass alle Kommunen gehalten seien, eine Wassernotversorgung aufzubauen. »Hier wurden und werden große Investitionen in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Main-Tauber und den Stadtwerken Wertheim getätigt, welche auch in die Kalkulation der Trinkwassergebühren einfließen«, so Henning. Diese Notfallwasserversorgung wird sich auch auf die Trinkwasserpreise der Stadtwerke Wertheim auswirken, prognostizierte Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier im Gespräch mit dieser Redaktion mittelfristig einen Anstieg der Trinkwassergebühren auch für die Große Kreisstadt. Das zweite »Trinkwasser-Standbein« für die Kommunen liegt dann auf der Gemarkung Kreuzwertheim. Dort gebe es zwei Brunnen »mit guter Schüttung und guter Grundwasserneubildung auch bei Trockenheit«, hatte Stefan Wolf von den Stadtwerken das Konzept jüngst im Marktgemeinderat erläutert.

Wie Beier ausführte, liegt der mittlere Trinkwasserbedarf im Versorgungsgebiet bei 43 Liter Wasser pro Sekunde und damit 3727 Kubikmeter pro Tag. Bei einem Ausfall der Brunnen im Aalbachtal bei Dertingen könnten die eigenen Ersatzbrunnen derzeit 20 Liter pro Sekunde liefern. Damit bestehe eine Lücke von 23 Litern pro Sekunde. Aus Kreuzwertheim könnten im Notfall bis zu acht Liter pro Sekunde fließen. Neben eines Anschlusses an die Wasserversorgung Kreuzwertheim soll es deshalb auch einen Anschluss an die Wasserversorgung Mittelmain geben. Das Wasser soll aus dem bayerischen Neubrunn mittels einer Leitung zum Hochbehälter Steigerholz geleitet werden. Von dort könnten im Notfall bis zu 27 Liter pro Sekunde fließen. Umgekehrt könnte in Notfällen die Fernwasserversorgung Mittelmain bis zu 20 Liter pro Sekunde von Wertheim bekommen, wofür allerdings der Bau eines Pumpwerks notwendig wäre. Kalkulierte Kosten für das Projekt (Stand 2021) rund 2,5 Millionen Euro.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Trinkwasserverbrauch Auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim wurden im Jahr 2019 rund 1,1 Millionen Kubikmeter an die privaten Haushalte, Gewerbe und Industrie abgegeben. Wie das Statistische Landesamt erhoben hat, wurden insgesamt rund 1,4 Millionen Kubikmeter Grund- und Quellwasser in den Quellen des Aalbachtals gefördert. Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch betrug im gleichen Jahr 102 Liter. Deutlich höher lag der Wasserverbrauch der Külsheimer. Hier waren es laut Statistischem Landesamt im Jahr 2019 rund 125 Liter. Seit 2007 ist der Pro-Kopf-Verbrauch in der Brunnenstadt kontinuierlich gestiegen, und zwar von 88 Liter auf jetzt 125 Liter. Insgesamt wurden an Endverbraucher Gewerbe und Industrie im Jahr 2019 rund 236.000 Kubikmeter Wasser abgegeben. Deutlich sparsamer im Umgang mit Wasser sind die Freudenberger. Hier flossen im Jahr 2019 lediglich durchschnittlich rund 95 Liter pro Kopf von dem kostbaren Nass durch die Hähne. 130.000 Kubikmeter Wasser wurden an Haushalte und Kleingewerbe abgegeben, sie machten damit den Großteil der Verbraucher in Freudenberg aus. Nimmt man die Industrie und öffentliche Einrichtungen dazu, dann waren es 154.000 Kubikmeter Wasser.