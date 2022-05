Kiesabbau am Tremhof: Erörterungstermin nicht öffentlich

Diskussion hinter verschlossenen Türen

Freudenberg Dienstag, 31.05.2022 - 17:06 Uhr

Der für Don­ners­tag und Frei­tag an­ge­setzt Er­ör­te­rungs­ter­min zum ge­plan­ten Kies­ab­bau am Trem­hof wird un­ter Aus­schluss der Öf­f­ent­lich­keit statt­fin­den. Im Land­rat­s­amt des Main-Tau­ber-Krei­ses in Tau­ber­bi­schofs­heim wer­den an die­sen bei­den Ta­gen Ein­wen­dung im Zu­sam­men­hang mit dem Pro­jekt dis­ku­tiert.