Treffen Sie uns am Samstag am Bürgerfest

Redaktion vor Ort: Termin mit Lesern und Bürgern

Freudenberg 10.07.2022 - 19:17 Uhr < 1 Min.

Redakteur Matthias Schätte, stellvertretender Redaktionsleiter Boris Dauber und freier Mitarbeiter Birger-Daniel Grein sind am Samstag, 16. Juli mit der Aktion »Redaktion vor Ort« in Freudenberg am Bürgerfest. Ab 14 Uhr sind wir an der Raubachhalle. Kommen Sie und sprechen Sie mit uns über das, was Ihre Heimatregion bewegt.

Was ist Ihnen wichtig?

Sprechen Sie mit uns über 50 Jahre Eingemeindung und den Wandel in Stadt und Dörfern. Diskutieren Sie mit uns über die Entwicklungen rund um den Tremhof, die Nahversorgung vor Ort - und alles, was Ihnen in Ihrer Heimat wichtig ist. Sagen Sie, warum Sie gerne hier leben und arbeiten. Wir haben ein offenes Ohr für Sie und Ihre Anregungen und freuen uns auf nette Gespräche.

Sie können Lob und Kritik an der Wertheimer Zeitung oder an unserem Internetangebot loswerden. Sie können uns sagen, welche Themen Sie in der Zeitung vermissen und wo sich ein kritischer Blick lohnen würde. Bei unseren früheren »Redaktion vor Ort«-Terminen haben wir wertvolle Anregungen von Ihnen bekommen.

