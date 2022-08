Traditionen trotzen Corona

Vereinsserie: In Grünenwört haben die Aktiven nach der Pandemie die Bräuche im Ort wieder aufleben lassen

Wertheim 23.08.2022 - 15:26 Uhr

Beim Grünenwörter Dorffest engagierten sich auch nach den Pandemiejahren wieder alle Vereine des Dorfs. Zudem präsentierten sich weitere Gruppen, die im Dorf trainieren. Der Grünenwörter Verein "Hier bei uns" stellte dieses Jahr beispielsweise den Maibaum auf.

Der Verein »Hier bei uns« setzt sich für die Ortschaft und seine Bewohner ein. »Die erste Aktion in diesem Jahr war das Aufstellen des Maibaums am 30. April«, blickte der Vorsitzende André Frohburg zurück. Diesen hatte man auch geholt, das Fest zum Aufstellen organisiert und den Traditionsbaum am Ende wieder abgebaut. Die Ehrenamtlichen unterstützen auch die Pflege des Platzes am Rathaus.

Für das laufende Jahr plane man noch eine Weinwanderung, die Wanderung »zwischen den Jahren« sowie das Aufstellen des Weihnachtsbaums. »Möglichst wieder mit Adventssingen«, so Frohburg. Weitere Ideen würden aktuell entwickelt. 2023 würde man sich mit dem Grünenwörter Wagen gerne wieder an den Faschingsumzügen in Mondfeld und Kreuzwertheim beteiligten, sofern diese stattfinden können. Außerdem werde man sich an der Aktion saubere Landschaft beteiligen, wenn diese wieder durchgeführt wird. In der Generalversammlung 2022 gab es bei »Hier bei uns« auch Vorstandswahlen. »Es konnten alle Vorstandsposten besetzt werden«, freute sich Frohburg.

Die letzten Aktivitäten vor dem diesjährigen Maibaumfest habe es an Fasching 2020 geben. »Da waren wir noch beim Mondfelder Umzug dabei.« Trotz fehlender Vereinsaktivitäten in den letzten zwei Jahren habe es keine Austritte aus dem Verein gegeben, freute er sich über die Treue. Auch der Kern der Ehrenamtlichen sei aktiv geblieben. »2022 konnten wir schon mehrere neue Mitglieder gewinnen.« Dazu nutze man vor allem die direkte Ansprache.

Das gemischte »Chörle« ist Teil der evangelischen Kirchengemeinde Bestenheid/Grünenwört/Mondfeld und gestaltet seit langem viele Aktivitäten in Dorf und Kirche mit. »Wir proben seit Mai wieder alle zwei Wochen im Gemeindehaus Grünenwört«, erklärte Chörle-Sprecherin Waltraud Bicek. Den ersten Auftritt habe man beim Gottesdienst »Thank God it's Friday« Ende Juli in der Grünenwörter Kirche gehabt.

»Nur wenige Mitglieder sind aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr aktiv, aber keine wegen der Coronapause«, stellte sie fest. Man habe 2022 auch neue Aktive dazubekommen, unter anderem aus dem aufgelösten Chor aus Bestenheid. »Wir sind froh um jeden, der kommt.« Nachdem der Chorleiter verstorben war, übernahm 2022 Jenny Amarell die Leitung des »Chörles«. »Wir sind sehr froh jemanden für die Leitung gefunden zu haben«, sagt Bicek.

Nach den zwei Jahren Pause hätten alle Sängerinnen und Sänger wieder musikalisch gut zusammengefunden. »Die Leute haben Lust, wieder zu singen.« Im persönlichen Gespräch werbe man um neue Aktive. Die Sängerinnen und Sänger wünschten sich, zukünftig wieder mehrmals im Jahr in der Kirche und bei Veranstaltungen im Dorf auftreten zu können, ganz wie vor der Pandemie, sagte sie abschließend.

Der SC Grünewört spürte einen Einfluss der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen auf die Mitgliederzahl. »Vor der Pandemie waren wir rund 290 Mitglieder, jetzt sind es 270«, sagte der Vorsitzende Jürgen Ziel. Der Rückgang sei aber nicht allein durch die Pandemie verursacht worden. Seit Mai oder Juni trainieren die Tischtennisabteilung, Fußball und das Turnen für Männer und Frauen wieder. Sie alle richten sich an erwachsene Sportlerinnen und Sportler.

Außerdem hat sich der Verein, wie alle Vereine des Dorfs, am Dorffest 2022 beteiligt. Vor zwei Jahren habe man noch eine Jugendabteilung im Tischtennis gehabt, diese habe die Corona-Zeit aber nicht überstanden, bedauerte er. Dankbar ist Ziel, dass alle Trainer und ehrenamtlich Engagierten dem Verein treu blieben. In den nächsten Monaten wolle man überlegen, wie man neue Mitglieder für den Verein gewinnen kann. »Wir sind kein großes Dorf«, ergänzte er einschränkend. Man denke auch über neue Sportangebote nach. Die nötigen Plätze wären vorhanden. »Wer ein neues Sportangebot im SC Grünenwört anbieten will, ist herzlich willkommen.«

Birger-Daniel Grein

Zahlen und Fakten: Grünenwörter Vereine Der Verein "Hier bei uns" hat aktuell 82 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern. Vertretungsberechtigt sind die beiden Vorsitzenden René Frohburg und Marius Leonhardt sowie Kassier Thomas Michel. Das "Chörle" hat rund 20 aktive Mitglieder. Es ist Teil der evangelischen Kirchengemeinde Bestenheid/Grünenwört/Mondfeld. Sprecherin ist Waltraud Bicek. Der SC Grünenwört hat aktuell 270 Mitglieder, davon rund 20 unter 18 Jahren. Seine Vorstandschaft besteht aus drei Mitgliedern. Vertretungsberechtigter Vorsitzender ist Jürgen Ziel. bdg