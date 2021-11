Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tradition: Patenschaften für Bücher

Stadtbücherei: Wertheimer Kinder, Jugendliche und Erwachsene seit 2009 im gegenseitigen Leserausch

Bei den Buchpatenschaften können Leser der Wertheimer Stadtbücherei ihre Bibliothek unterstützen, indem sie Buchwünsche erfüllen. Büchereimitarbeiterin Iwona Cebula hat im Rahmen der Aktion eine Wäscheleine voll mit Wünschen aufgehängt.

»Die Leser haben uns schon gefragt, ob es dieses Jahr wieder eine solche Aktion gibt«, berichtet Iwona Cebula, die in der Stadtbücherei für das Projekt verantwortlich ist. Mehr als 100 Buchwünsche hat sie dafür zusammengesucht. Diese sind mit ausführlichen Informationen zu Zielgruppe, Inhalt, Autor und Preis an einer Wäscheleine über der Entleihtheke angebracht.

Farbliche Unterschiede

»Die roten Zettel stehen für Kinderbücher für Kinder von zwei bis acht Jahren, die orangenen Zettel für Lesestoff für 8- bis 14-Jährige.« Die blauen A4-Zettel enthielten Buchwünsche für Erwachsene, erklärt sie. »Von Historischem, über Krimis und Thriller bis hin zu Romanen verschiedener Themen«, beschreibt sie die Buchauswahl für Erwachsene. Die Ideen für die Buchwünsche sammle sie aus verschiedenen Quellen. Sie lese Buchtipps in Fachzeitschriften rund um Literatur, suche Fortsetzungsbände zu beliebten Kinderreihen wie »Conny« oder den »Olchis« und schaue nach neuen Büchern von Autoren, deren Werke gerne in der Bücherei ausgeliehen würden.

»Ich beziehe zudem die Kundenwünsche ein, die sie im persönlichen Gespräch äußern.« Die Wunschbücher hätten verschiedene Preisniveaus. So könne sich jeder eine Buchspende leisten. Die Leser entschieden sich für ihr Wunschbuch und bezahlten den Preis dafür dann in der Bücherei. Deren Team kauft die Bücher dann regional beim Wertheimer Buchhändler Buchheim. Dieser unterstützt die Buchspenden auch zusätzlich.

So sind in einem Schaufenster des Ladens Bücherwünsche der Bücherei mit einem Infoplakat ausgestellt. Die Kunden können diese direkt im Laden kaufen, der sie anschließend an die Bücherei gibt. Die Bücher für das Schaufenster hat die neue Leiterin der Stadtbücherei, Sigrid Born, ausgewählt. »Entscheidend bei der Wahl waren für mich passende Zielgruppen und die Aktualität der Bücher«, erklärt sie.

Aktion gut angelaufen

Buchheim-Inhaberin Angelika Hoernig betont, sie habe das Schaufenster gerne zur Verfügung gestellt. Es sei wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Der direkte Kauf der Buchspende sei für den Buchladen auch einfach zu handhaben. Die Spendenaktion sei gut angelaufen, resümiert sie. Sie hofft zudem, dass man durch das Schaufenster neue Buchspender und auch Stammleser gewinnen kann.

Der Herbst sei ein guter Zeitpunkt für solch eine Buchpatenaktion. Herbst und Winter seien Lesezeit, zudem erschienen im Herbst viele neue Bücher. Cebula erklärt, der Buchspender habe das Recht, das Werk zuerst zu lesen. Viele würden dieses Vorzugsrecht jedoch gar nicht nutzen. »Die Spender wollen der Bücherei Gutes tun, da sie ihr Angebot mögen«, sagt sie.

»Ein gutes Gefühl«

Mancher habe auch gleich zwei Bücher gespendet. »Das ist ein gutes Gefühl für uns«. Die meisten Buchspender seien Stammleser der Bücherei, es seien aber auch schon neue Kunden dabei gewesen, zum Beispiel eine Familie. »Die Spendenbereitschaft ist groß.«

Zu den Buchspendern gehört auch Ulrike Kempf. Sie erzählt, ihre Familie sei schon seit ihrer Kindheit Mitglied der Bücherei und nutze diese heute regelmäßig. Sie freue sich, dass die Stadtbücherei auch aktuelle Bücher anbiete. »Heute möchte ich Bücher lesen und dann weitergeben, da kommt mir die Buchpatenschaft recht«, so Kempf. Sie könne das neue Buch so zuerst lesen, und es stehe dann den anderen Kunden zur Verfügung.

Sie spende schon mehrere Jahre ein bis zwei Werke pro Jahr. Dieses Jahr seien es sogar drei Bücher gewesen. »Es waren historische Romane, denn ich mag Bücher mit geschichtlichem und biografischem Bezug«, ist von ihr zu erfahren.

Sie sei oft in der Bücherei und lese viel, so Kempf. Gerne nutze sie auch die Onleihe für ihren E-Bookreader. »Manchmal möchte ich aber auch ein Buch in der Hand halten.«

BIRGER-DANIEL GREIN