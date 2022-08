Totenkopfschwärmer-Raupe: Hobbygärtnerin findet außergewöhnliches Tier im Main-Tauber-Kreis

Wertheim 09.08.2022 - 12:17 Uhr 2 Min.

Der Totenkopfschwärmer ist ein außergewöhnliches Insekt. Seine Raupe sorgt aktuell in Grünenwört für Begeisterung, denn der Fund eines lebendigen Exemplars ist etwas Besonderes. Foto: Birger-Daniel Grein Der fertige Schmetterling: So sieht der Totenkopfschwärmer aus. Foto (Archiv): Anja Aull

Jeder, dem sie das Insekt zeigte, war ganz angetan, darunter auch Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf. »So eine Raupe habe ich noch nie gesehen«, staunte Oberdorf. Am Anfang habe die Hobbygärtnerin schwarze Kötel an ihren Kartoffelpflanzen entdeckt, berichtete sie. »Ich fragte mich, von welchem Tier die kommen.«

Vollkommen abgefressen

Dann habe sie die Raupe an den frischen Trieben der Kartoffelpflanze gesehen. »Diese hatte sie vollkommen abgefressen«, ist von Weigend zu erfahren.

Das Insekt habe sich in der prallen Sonne platziert. Sie habe die Raupe dann vorsichtig genommen und zusammen mit Blättern der Kartoffelpflanze als Nahrung in einem kleinen Eimer aufbewahrt. Sie habe unbedingt herausfinden wollen, worum es sich bei diesem Exemplar handelt. »Ich hatte noch nie Insekten gesehen, die so groß waren. Ich dachte, es kann nichts Einheimisches sein«, so die Hobbygärtnerin weiter.

Zuerst habe sie einen der Grünenwörter Jagdpächter gefragt, den sie zufällig am Dorfbrunnen angetroffen habe. »Dieser war sofort regelrecht elektrisiert«, freute sie sich über sein Interesse. Mithilfe seines Smartphones habe er dann herausgefunden, um welches Insekt es sich handelt. Noch am selben Tag marschierte Weigend mit der Raupe in die Stadtbücherei. »Fabian Künzig recherchierte dort für mich nach weiteren Informationen«. Sie habe die Raupe mit Kartoffelblättern gefüttert.

»Ich habe die Raupe ins Herz geschlossen. Wenn ein Afrikaner zu Besuch kommt, kann ich ihn auch bewirten«, meinte sie.

Jeder, dem sie das Tier gezeigt habe, sei völlig begeistert gewesen und habe nicht glauben können, dass man so etwas bei uns findet.

Ungiftig und selten

Der Totenkopfschwärmer sei ungiftig und selten, berichtete sie über die Rechercheergebnisse. »Er darf keinesfalls getötet werden«, gab sie anderen Gärtnern mit, sollten sie ebenfalls ein solches Insekt finden. Weigend möchte ihre Pflanzen nach weiteren Exemplaren der Raupe absuchen, ergänzte sie am Samstagabend.

Die Besonderheit des Funds bestätigte auch Bernd Flicker, Hobbyexperte für Schmetterlinge aus Kreuzwertheim, der auch Führungen für den BUND übernimmt.

Solch eine Raupe oder gar den Falter lebendig zu finden, sei etwas ganz Besonderes, erklärte er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Thematik, habe aber selbst noch nie einen lebendigen Totenkopfschwärmer gesehen.

Die Raupe solle Weigend am Besten wieder auf die Kartoffelblätter setzen, erklärte er. Es sei aber auch möglich, sie in einem größeren Eimer weiter zu versorgen. Dazu müsse man sie mit den Kartoffelblättern in den Eimer geben. Dieser sollte aber auf jeden Fall im Schatten stehen. Außerdem sollten die Nahrung regelmäßig erneuert und der Kot entfernt werden.

Später dann könne sich die Raupe in einem Eimer mit Erde verpuppen. Dieser wiederum sollte nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm stehen, zum Beispiel in einer Garage.

Hintergrund Hintergrund: Der Totenkopfschwärmer Der Totenkopfschwärmer ist ein Nachtfalter aus der Familie der Schwärmer. Er gehört zu den größten Schmetterlingen in Mitteleuropa. Sein Hauptverbreitungsgebiet sind die afrikanischen Tropen. Er kommt auch im äußersten Süden Europas vor. Von dort fliegt er als Wanderfalter nach Mittel- und Nordeuropa. Das Besondere an ihm ist unter anderem, dass er durch einen Mechanismus in der Mundhöhle pfeifende Geräusche erzeugen kann. Der Falter ist ungiftig. Seinen Namen verdankt er der Zeichnung seines Körpers, die an einen Totenkopf erinnert. Bekannt wurde das Insekt durch den Film "Das Schweigen der Lämmer". Laut Bernd Flicker, Hobbyschmetterlingsexperte aus Kreuzwertheim, ernährt sich der Totenkopfschwärmer vor allem von Honig. Dazu sucht er Bienenstöcke auf. Mit dem pfeifenden Geräusch will er die Bienen beruhigen. Alternative Nahrung sind Baumsäfte. Der Falter legt seine Eier an Kartoffelpflanzen ab. Die Raupen ernähren sich von deren Blättern. Im Laufe ihres Wachstums häutet sich die Raupe fünf Mal. Ist sie ausgewachsen, verlässt sie die Pflanze und verpuppt sich im Boden. Dort überwintert sie. Die Falter können bei uns nicht überleben und fliegen zurück in den Süden. (bdg)