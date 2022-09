Tödlicher Gasangriff auf Holzböcke und Holzwürmer

Fruchtscheune Bronnbach: Das historische Gebäude wird von seinen Holzschädlingen befreit

WERTHEIM-BRONNBACH 15.09.2022 - 13:09 Uhr 3 Min.

Die Fruchtscheune im Kloster Bronnbach ist von Holzschädlingen befallen. Sie wird von einer Dresdner Fachfirma komplett in Folien verpackt und anschließend wird hoch giftiges Gas in das Gebäude geleitet, um den den Holzwurm und den Holzbock abzutöten. Foto: Gunter Fritsch Wichtiger Warnhinweis: Das Gas Sulfurylfluorid ist hochgiftig und darf von Menschen nicht eingeatmet werden. Foto: Gunter Fritsch Auch alle Museumsstücke in der Fruchtscheune werden begast. Auch in ihren Holzteilen haben sich die Schädlinge breit gemacht. Foto: Gunter Fritsch Holzwürmer und Holzböcke haben deutliche Fraßspuren auch in den das Gebäudedach der Fruchtscheune tragenden Holzstämmen hinterlassen. Foto: Gunter Fritsch Arbeit in luftiger Höhe: Das Dach der Fruchtscheune wird mit Spezialfolie und Spezialklebeband luftdicht abgedichtet. Anschließend wird das Spezial-Gas in das Gebäude eingeleitet. Foto: Gunter Fritsch

Die Männer der Dresdner Schädlingsbekämpfungsfirma Groli freilich haben mit der Komplettverhüllung der Fruchtscheune im Kloster Bronnbach keine künstlerischen Ambitionen: Sie haben den 60.000 Euro teuren Auftrag des Landkreises Main-Tauber, das historische Gebäude vom Schädlingsbefall zu befreien.

Dazu wird die Fruchtscheune, die aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt und einst als Fruchtspeicher, Heu- und Strohlagerraum diente, in Folie verpackt. Seit Dienstag ist das Spezialunternehmen dabei, das historische Gebäude luftdicht einzupacken. Das ist notwendig, damit anschließend das hoch giftige Gas Sulfurylfluorid in das Gebäude eingeleitet werden und seine tödliche Arbeit verrichten kann: Holzbock und Holzwurm haben sich, so erläutert Groli Geschäftsführer Marco Müller den Zustand der Holzkonstruktion des Gebäudes, über Jahrzehnte durch die Hölzer gefressen.

Zerstörerisches Werk

»Der Holzwurm füllt in acht bis zehn Jahren etwa eine Kaffeetasse mit Holzspänen«, schildert der Experte das zerstörerische Werk des Schädlings. Ein Blick auf die tragenden Balken des Dachs der Fruchtscheune zeigt: Die Schädlinge haben überall ihre Spuren hinterlassen. Um das Gebäude für die kommenden Jahre zu schützen und zu erhalten, ist deshalb eine Begasung des über 9000 Kubikmeter Inhalt umfassenden Baukörpers geplant. Auch die in der Fruchtscheune seit 1995 befindlichen Ausstellungsstücke des Grafschaftsmuseums Wertheim, darunter Gerätschaften von Dorfhandwerkern wie Seilmachern, Schmieden, Küfnern oder Sattlern, sollen durch die Begasung von Schädlingen befreit werden.

Bevor das auch für den Menschen hoch giftige Gas allerdings in das Gebäude eingeleitet werden kann, müssen Dach, Türen, Tore und Fenster mit einer Spezialfolie luftdicht verschlossen werden. »Das Mauerwerk«, so schildert Diplomingenieur Marco Müller das Verfahren, »lässt keine Gase durch, weshalb auch hier eine Abdichtung mit Folie nicht notwendig ist.« Bevor allerdings Gas in die Fruchtscheune eingeleitet werden kann, muss das Gebäude mittels eines Unterdrucktests auf Dichtigkeit überprüft werden. 2300 Quadratmeter Folie und 1,5 Kilometer Spezialklebeband sorgen dafür, dass die Fruchtscheune luftdicht verschlossen ist.

Damit das Gas Sulfurylfluorid in der Fruchtscheune seine tödliche Wirkung entfalten kann, verfügt es über eine ganz besondere Eigenschaft. Es dringt durch die Poren von Holz etwa in die Balken des Dachstuhls binnen von zehn Minuten ein und erreicht damit auch die im Inneren des Gebälks ihr unheilvolles Werk verrichtenden Schädlinge. Tötet sie so ab. Bevor das Gas in die Fruchtscheune eingeleitet werden könne, sei eigens ein Fledermausexperte vor Ort gewesen, der die in dem Gebäude lebenden Flugtiere vergrämt habe, schildert Müller das weitere Vorgehen. Denn: Auch die Fledermäuse würden eine Begasung nicht überleben.

Woher wissen die Schädlingsbekämpfer schließlich, dass ihre Arbeit erfolgreich getan ist? Ein Blick in die Balken der Fruchtscheune ist nach der Begasung schlicht nicht möglich. Deshalb werden eigens Kontrollbalken aus Holz ausgelegt, in denen sich die Schädlinge befinden, schildert Müller das Verfahren. Das Gas dringe in die Balken ein, töte Holzwurm und Holzbock. Anschließend öffne eine unabhängige Prüfstelle die Kontrollbalken und überzeuge sich vom Erfolg der Begasung, so der Geschäftsführer weiter. Damit die Schädlinge nicht wieder in die Hölzer zurückkehrten, brauche es anschließend aber geeignete Schutzmaßnahmen des Holzes, erläutert Maier das weitere Vorgehen.

Nur wenige Fachfirmen

An solche Begasungen und an Firmen, die Begasungen vornehmen, werden in Deutschland hohe Anforderungen gestellt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Aufgrund der anspruchsvollen Vorgaben an die Ausbildung der Mitarbeitenden und die Materialausstattung, so Pressesprecher Markus Moll, gebe es in Deutschland nicht einmal eine Handvoll Unternehmen, die über eine Erlaubnis für Begasungen verfügten. Groli-Geschäftsführer Marco Müller spricht von lediglich drei Firmen, die über das Expertenwissen für die Begasung von Gebäuden verfügten.

Die jetzt vom Landkreis beauftragte Dresdner Firma Groli ist eine dieser drei Firmen. Sie besitze eine mehr als 32-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Begasung, heißt es aus dem Landratsamt weiter.

Bis 20. September soll die Fruchtscheune wieder von ihren Folien befreit, die Konzentration des Gases so weit abgesunken sein, dass ein gefahrloses Betreten des Gebäudes wieder möglich ist. »Bei der Begasung leiten wir sechs Gramm Gas pro Kubikmeter Luft ein«, erläutert Maier die Vorgehensweise. Erst wenn die Gaskonzentration durch Absaugen und Lüften zwei Teile Gas pro einer Million Teile Luft nicht mehr überschreitet, darf die Fruchtscheune wieder geöffnet werden.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Die Fruchtscheuer Bronnbach Die markante, mit ihrem Giebel an der Landesstraße 506 neben dem Bursariat stehende Fruchtscheuer stammt ursprünglich aus dem frühen 16. Jahrhundert. In dem noch bis 1972 als landwirtschaftlichen Hofgut diente das Gebäude als Fruchtspeicher, Heu- und Strohlagerraum. Im Barock wurde das Gebäude umgebaut, der einstige zur Tauber hin ausgerichtete Westgiebel wurde durch ein Mansardendach ersetzt. Erhalten geblieben ist der gotische Staffelgiebel, der zur heutigen Landesstraße ausgerichtet ist. Ab 1976 diente das Gebäude der Winzergenossenschaft als Weintanklager. 1995 wurde die Scheune nutzungsneural restauriert und dient seitdem als begehbares Magazin. Das Grafschaftsmuseum Wertheim hat seitdem hier eine Dependance für ländliches Kulturgut, in dem Exponate aus dem Bestand des historischen Vereins, den Sammlungen von Hans Mohr aus Michelrieth und Ludwig Braun aus Wertheim gezeigt werden. Seit 2006 sind auch historische Kutschen und Schlitten ausgestellt. Ab 2010 erfolgte ein zweiter Ausbau und seitdem findet der Besucher in dem Gebäude über 3000 Exponate, darunter viele Gerätschaften von Dorfhandwerkern. (gufi)