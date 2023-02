Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tischkicker-Turnier in Boxtal: 23 Mannschaften am Start

Event

Freudenberg 26.02.2023 - 12:16 Uhr 2 Min.

Jonas Enzmann (links, mit weißem T-Shirt) und Jonathan Leisering (rechts daneben) sind schon alte Hasen beim Boxtaler Tischkicker-Turnier.

Veranstalter war wieder der SC Eintracht Boxtal. Es sei mindestens schon das 15. Turnier, berichtete Organisator Klaus Schwind im Gespräch mit unserem Medienhaus. Er selbst spielt gerne Tischkicker. Und dass die Veranstaltung so gut angenommen wird, sorgt für Motivation. Ebenso die steten Fragen von Spielern, wann denn das nächste Turnier stattfinde.

Besondere Pokale

Dieses Jahr traten 23 Teams an, ein Team aus Bad Mergentheim hatte die weiteste Anreise. Die meisten Teams kamen aus der Region von Wertheim bis Freudenberg und aus der bayrischen Nachbarschaft. Für das Turnier standen sechs Kicker und zum freien Kicken vier weitere Tische bereit. Einige sind im Besitz des Vereins, andere hatten Teams mitgebracht - oder man hatte sie in der Region geliehen. Als Pokale für die Siegerteams gab es Tischkicker-Männchen mit angebrachtem Flaschenöffner.

Erstmals war auch ein Team aus der Freudenberger Kernstadt dabei: Udo Hildenbrand hatte seinen 18 Jahre alten Sohn Marius motiviert, mit ihm anzutreten. Während der Vater maximal einmal im Jahr Tischkicker spielt, erklärte Marius Hildenbrand: "Wenn irgendwo ein Kicker steht, spiele ich." Leider gebe es immer weniger Kicker in Kneipen und Freizeiträumen." Für den Vater macht die Spannung und das nötige Glück den Reiz des Tischkickers aus.

Dieses Mal ohne Training ran

Trotz ihrer 18 Jahre schon alte Hasen beim Tischkicker-Turnier in Boxtal sind Jonas Enzmann und Jonathan Leisering, beide aus Boxtal. Beide erklärten, sie spielten nicht regelmäßig Tischkicker, aber ab und an mal bei Feiern. Leisering hat auch einen Kicker zu Hause, spielt aber nicht regelmäßig daran. In den Vorjahren hätten sie für das Turnier trainiert, diese Jahr habe dazu die Zeit gefehlt, sagten sie. Ihren Teamnamen "JJ Youngstars" hatten sie sich extra aufs T-Shirt drucken lassen.

Sie seien als Team bei allen Turnieren im Dorf dabei, egal ob Kickern, Boule oder Dart. Da brauche man ein passendes T-Shirt. Beide spielen auch aktiv Fußball. Da gebe es mehr Spielmöglichkeiten als beim Tischkicker, erklärten sie. Am Tischkicker mögen sie, dass das Spiel schnell und spannend ist. "Alle Spiele, bei denen man Punkte sammeln kann, machen Spaß", meinte Jonathan Leisering.

Tricks für den Kickererfolg haben sie keine. "Wir spielen einfach darauf los", sagte Jonas Enzmann. Leisering ergänzte, der Bessere sei am Tor, damit möglichst kein Ball reinkommt. Dann hoffe man auch auf Eigentore der Gegner.

Salvatore Musumara aus Wertheim war zum vierten Mal in Boxtal dabei. Er spielt aber schon seit über 40 Jahren Tischkicker. Aktuell spielt er jeden Freitagabend in einem Wertheimer Bistro. "Tischkickern macht mir Spaß und man lernt auch andere Leute kennen." Kickern sei für ihn ein Hobby. Früher habe er auch echtes Fußball gespielt, nun aber nur noch Tischkicker. "Das ist weniger anstrengend." Sein Erfolgstipp lautet: "Regelmäßig trainieren - und ehrgeizig sein." Am Ende hat das offenbar geholfen: Turniersieger wurde das "Team Brothers" mit Salva Masumara und Hasa Kaddour.

Birger-Daniel Grein