Tischkicker: Ein bisschen Spiel und viel Spannung

Freizeit: SC Boxtal und der Angelsportverein haben das Turnier auf die Beine gestellt - 22 Mannschaften am Wochenende angetreten

Freudenberg 16.05.2022 - 12:18 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Tischkickerturnier in Boxtal: Das ist ein bisschen Spiel, viel Spannung, Konzentration, und es ist auch Liga-Sport. Foto: Michael Geringhoff Die stillen Helden hier haben stramme Waden und Scheitel wie Beton. Foto: Michael Geringhoff

Wer nun dachte, dass nur Kinder sowas spielen und aus Jux an den Stangen kurbeln, der liegt falsch, denn gekickert wird auch von Erwachsenen, dabei durchaus ambitioniert. Es gibt sogar Ligasport im Bereich des Tisch-Fußballs. Die Engagierten und die Mega-Engagierten, sie sind am Wochenende in Boxtal aufeinandergetroffen.

Bis zu 40 Mannschaften

Sie sagen alle, dass es ja nur Spiel sei, aber: nein, eher nicht, eher doch ernst, zumindest dann, wenn die Partie mehr zu Gunsten des Gegners zu laufen scheint. Der SC Boxtal und der Angelsportverein hatten das Turnier auf die Beine gestellt, 22 Mannschaften waren dabei, zu Hochzeiten und wenn alle gut im Training sind, kommen durchaus auch 40 Mannschaften an die Tische.

Die, dieses Mal, eher geringere Beteiligung schob der erfahrene Turnierleiter Hubert Henning (56) eher auf die coronabedingte Zwangspause, die die ambitionierten Ligaspieler im Trainingsstand zurückgeworfen haben dürfte.

Wenngleich sie in Ehrgeizdingen doch irgendwie alle auf gleich hohem Niveau spielen, so muss man doch zwei Kategorien unterscheiden: die Hobby- und die Ligakicker. Wobei so eine ausgefuchste Kneipenmannschaft auch den Cracks aus der Oberliga zum echten Angstgegner werden kann.

Auch mit Handicap dabei

Aufs gute Mittelfeld hoffte der 60-jährige Richelbacher Franz Henning. Zusammen mit seinem 21-jährigen Sohn spiele er daheim, jetzt wolle man sich im Turnier messen. Der Junior sei leider durch einen Unfall beim echten Fußball an der rechten Schlaghand gehandicapt, dennoch wolle man die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sagt Henning.

Er verweist auf einen jungen Mann mit Bart, der sei Profi, der spiele Liga, der habe richtig was drauf, Zwei bis Drei von denen treffe man auf fast jedem Turnier.

Der »Vollstrecker«

Der mit dem Bart heißt Tristan Hopf, ist 31 und kommt aus Kembach. »Halblegal« habe er schon mit 14 in Kneipen angefangen zu spielen, heute spielt er Liga, gehört zur »Kurbelgemeinde« aus Würzburg. Auf seinem Vereins-T-Shirt, steht nicht etwa Hopfs Name, eingestickt ist: »Vollstrecker«.

Wöchentliches Training

Mit 16 Jahren war der Vollstrecker von einem Vereinsspieler angesprochen worden, seither ist er wöchentlich im Training. Landesliga ist gut, Bundesliga ist besser. Der Erfolg kommt nicht von allein. Der Vollstrecker spielt im Sturm, sein Rückraummann ist der 40-jährige Benjamin Wagenknecht.

Wer gewinnen wolle, müsse die Sache als Teamsport sehen. Der Stürmer müsse die Abwehr des Gegners lesen und Lücken suchen, der Verteidiger müsse immer neue eigene Muster finden, um das Tor sauber zu halten.

Das Schwierigste

Den Ball von der 5er- auf die 3er-Reihe durchzuspielen, sei das Schwierigste überhaupt, sagt Hopf. Wer siegen wolle, müsse Spielzüge und Schusstechniken ins Muskelgedächtnis übernehmen. »100.000 Mal und mehr« müsse man die Bewegung ausführen, bis sie sicher sei und mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tor führe. Neider rechnen darauf, dass sie in die Finalrunde kommen. Weiter wollen sie sich nicht festlegen.

Mit dabei sei auch eine Collenberger Kneipenmannschaft. Wenn die gut drauf seien, dann könne es eine knappe Kiste werden. Helena Klein (21) aus Umpfenbach dürfte bis dahin wohl ausgeschieden sein. Sie spielt mit Papa, sieht die Turnierteilnahme aber durchaus als Erfüllung eines länger gehegten Traums. Ob sie direkt ehrgeizig sei, könne sie gar nicht sagen: »Aber, kann schon sein, dass der Papa da vielleicht ein bisschen hitzig wird«.

Man muss kein Prophet sein, um zu sehen, wer das Turnier gewonnen hat. Gewonnen hat: Spaß. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Das Schweizer Turniersystem

Gespielt wurde nach dem Schweizer Turniersystem, es hält den Turniertag spannend.

Zunächst wird aus den ersten 16 Mannschaften eine Vorrunden-Rangliste erstellt. In den weiteren Runden spielen dann ähnlich starke Mannschaften um die Plätze, um so jedes Match möglichst ausgeglichen und spannend zu erhalten. Auch die Spielsituationen sind klar geregelt. Als Tor gilt, wenn der Ball die Linie überquert hat, auch wenn er durch die Wucht auf das Spielfeld zurückschlägt. Fliegt der Ball ins Aus – also, verlässt er den Tisch – dann wird von der Mitte aus eingeworfen.

Eine Beeinflussung des Balls ist verboten. Sogar absolut verboten ist »Kurbeln«. Man darf die Figur vor und nach dem Ballkontakt nicht über 360 Grad hinaus drehen, auch übermäßige Gewalt und Schütteln am Tisch sind nicht gern gesehen. (Ge)