Tipps fürs Wandern in der Region: Zwölf verschiedene Touren rund um Wertheim

Neuer Wanderführer inWertheim vorgestellt

Wertheim 26.08.2021

Die Verantwortlichen der Tourimusregion Wertheim stellen den neuen Wanderführer vor. Foto: Peter Riffenach

Wie wichtig den Gesellschaftern die Förderung des Tourismus ist, wurde dadurch deutlich, dass neben der Geschäftsführerin der Tourismus GmbH, Christiane Förster, auch Vertreter jeder Mitgliedsgemeinde an der Vorstellung des Führers teilnahmen. Neben dem Wertheimer Bürgermeister Wolfgang Stein waren das die Bürgermeister-Stellvertreterin Silvia Klee aus Kreuzwertheim sowie die beiden Bürgermeister Roger Henning aus Freudenberg und Thomas Schreglmann aus Külsheim. Sie repräsentierten die "Toskana Deutschlands", wie Stein die Region bezeichnete: "Die Fotos im neuen Wanderführer zeigen, dass wir mit unseren Naturschönheiten und den historischen Gebäuden der Toskana in nichts nachstehen", war er überzeugt.

Die idyllische Kulturlandschaft, geprägt von Weinbergen, Wiesen und Wäldern, reiche vom Lieblichen Taubertal bis in den Odenwald und die Ausläufer des Spessarts und eröffne den Wanderfreunden zahllose Möglichkeiten, ihrer Leidenschaft zu frönen, erklärte Christiane Förster, die zusammen mit ihren Mitarbeitern den handlichen Wanderführer erarbeitet hat.

"Auf den 30 Seiten findet der interessierte Wanderer aus jeder Mitgliedsgemeinde zwei bis drei Touren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die ihn an die interessantesten Plätze der jeweiligen Gemarkung führen", erklärte die Geschäftsführerin. Und weil zu einer zünftigen Wanderung auch das Einkehren gehört, böten die meisten Rundtouren die Möglichkeit, sich unterwegs eine der regionalen Spezialitäten und ein kühles Getränk schmecken zu lassen. "Erfreulicherweise haben unsere Mitgliedsgemeinden noch genügend Gaststätten", erklärte sie.

Die Längen der insgesamt zwölf Touren seien so gewählt worden, dass die meisten auch an einem halben Tag bewältigt werden könnten. "Die Länge reicht von knapp vier Kilometern bis 21,5 Kilometern und die Höhenmeter, die überwunden werden müssen, liegen zwischen 100 und 500 Metern, also Schwierigkeitsgrade von leicht bis mittel", so Förster.

Die Führer liegen ab sofort in der Touristinfo in Wertheim und dem Büro für Kultur und Tourismus in Freudenberg sowie in allen Rathäusern aus. Zudem ist er im Internet unter https://www.tourismus-wertheim.de in der Rubrik "Radfahren & Wandern" zu finden.

riff