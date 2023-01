Ticket statt Führerschein wohl einmalig

Tauschaktion wird nicht neu aufgelegt

MAIN-TAUBER-KREIS/STUTTGART 16.01.2023 - 16:35 Uhr < 1 Min.

Eine Teilnehmerin des Fahrtrainings für Senioren ab 65 Jahren stellt ihren Rückspiegel ein. Fachleute empfehlen älteren Autofahrern eine Rückgabe ihrer Fahrerlaubnis bei gesundheitlichen Einschränkungen. Symbol-Foto: Alexander Körner (dpa)

Das Verkehrsministerium hat unserem Medienhaus auf Anfrage Daten aus ganz Baden-Württemberg nachgeliefert.

Insgesamt haben am Ende 16 der 21 Verkehrsverbünde an dieser Aktion teilgenommen, im Aktionszeitraum wurden fast 8000 Abos in Zusammenhang mit einem Verzicht auf den Führerschein ausgegeben, sagt eine Ministeriumsspecherin: »Vor allem in Ballungsgebieten konzentrierte sich die Nachfrage.«

Spürbarer Rückgang

Die Einführung des 9-Euro-Tickets habe allerdings zu einem spürbaren Rückgang der Nachfrage geführt. Insbesondere im August, dem letzten Aktionsmonat, habe es eine »nochmals stark steigende Nachfrage« gegeben, so das Ministerium, dass darin ein Anzeichen für die Attraktivität des Angebots sieht.

»Von den teilnehmenden Verkehrsverbünden und Auftraggebern haben wir positive Rückmeldungen erhalten, insbesondere über die große Nachfrage«, heißt es vom Ministerium.

Erster Anschub

Ziel der landesweiten Aktion sei vor allem gewesen, ein flächendeckenderes Angebot in Baden-Württemberg zu eröffnen und einen ersten Anschub für Verbünde und Landkreise zu liefern, die bislang von einem solchen Angebot abgesehen haben.

»Dieses Ziel konnte erreicht werden«, konstatiert das Ministerium. Die Landesaktion habe erfolgreich die Chancen eines solchen Angebots bei den Verbünden und auch bei den Kommunen platziert.

Nächster Schritt

Der nächste Schritt solle von den Akteuren vor Ort gegangen werden. Ein vom Land koordiniertes Nachfolgemodell gibt es deshalb nicht. Zudem werde es mit dem 49-Euro-Ticket ein 9-Euro-Nachfolgeprodukt im Jahr 2023 geben, heißt es aus Stuttgart.

Und davon würden auch die meisten Seniorinnen und Senioren profitieren.

