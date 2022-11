Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

THW: Wie Marius Leonhardt und Max Bruns aus jungen Leuten Bergungsspezialisten machen

Funkenflug und schweres Gerät

Wertheim 12.11.2022 - 12:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Immer im Blick: Die Helfer vom THW arbeiten grundsätzlich als Teams. Staubige Sache: Der Trennschleifer frisst sich auch durch dicke Betonplatten. Marius Leonhardt geht mit den Helfern die Vorbereitung des Werkzeugs durch. Auch für die Stein- und Betonbearbeitung hat das THW allerlei Gerät. Neben Elektrowerkzeug kommen auch Hammer und Meißel zum Einsatz. Spektakulär: Beim Metallschneiden mit dem Benzin-Trennschleifer mit 300-Millimeter-Scheibe fliegen die Funken. Finale: Entgraten des Metallrohrs per Handfeile. Fahrender Werkzeugkasten: Ein Großteil der Ausrüstung des THW ist im Gerätekraftwagen enthalten - auch Trennschleifer oder Brennschneidgerät. Bevor es für die drei Wertheimer THW-Helferanwärter ans schwere Gerät geht, ist erst einmal Theorie angesagt. Auf die richtige Scheibe kommt es an: Material, Durchmesser, Drehrichtung - und Herstellungsdatum. Teil der späteren Prüfung: Ein Metallrohr muss per Trennschleifer abgelängt werden.

Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr im Schulungsraum der Wertheimer THW-Unterkunft auf dem Reinhardshof. Für Felix Ries aus Vockenrot und die beiden Kembacher Tom Rudorfer und Bela Euler steht heute eine Premiere an: Mit Trennschleifern und Bohrgeräten wollen sie in ein paar Minuten einer dicken Betonplatte und einem ausgemusterten Tank zu Leibe rücken. Die drei 17-Jährigen sind zwar schon seit Jahren als Junghelfer beim Wertheimer THW dabei und kennen viele Grundlagen, doch das schwere Gerät bekommen sie erst im Rahmen der für jeden Helfer obligatorischen Grundausbildung in die Hand.

Vorher Theorie

Vorher ist allerdings Theorie angesagt: Materialeigenschaften und die Stein- und Metallbearbeitung mit dem Werkzeug, das der Ortsverband zu bieten hat. Dazu gehören kleine und große Elektrotrennschleifer oder als Krönung der knapp zehn Kilo schwere und benzingetriebene Motortrennschleifer, für den allein die Diamanttrennscheiben mit 30 Zentimetern Durchmesser einen dreistelligen Betrag kosten.

All das hilft dem THW, Mauern, Stahlträger oder Betonplatten zu Kleinholz zu machen. Das Elektrowerkzeug ist gut für den schnellen Mauerdurchbruch. "Aber wenn eine Person dahinter liegt, könnte es manchmal doch besser sein, Hammer und Meißel zu nehmen", sagt Marius Leonhardt, einer der Ausbilder.

Elementar für alle Arbeiten ist der Unfallschutz: Zusätzlich zur THW-Einsatzkleidung, den schweren Stiefeln und dem Helm gibt es da beispielsweise Schutzbrillen, Gehörschutz sowie Lederhandschuhe und -schürze. "Passt auf, in der Prüfung können auch Hindernisse aufgestellt werden, die ihr wegräumen solltet, bevor es losgeht", erklärt Ausbilder Max Bruns die Wichtigkeit einer aufgeräumten Umgebung. Wenn beim Metallschneiden die Funken fliegen, sollte ein Feuerlöscher in Griffreichweite stehen.

Nicht wie die Heimwerker

Und was der Heimwerker gern überspringt, beim THW aber Pflicht ist: Das Werkzeug darf erst abgelegt werden, wenn die Trennscheibe stillsteht. "In der Prüfung ist das sonst ein Durchfallkriterium", warnt Bruns. Manchmal wird es geradezu kurios, wenn die Ausbildungsunterlagen signalisieren, dass beim Einsatz von Maßband oder Meterstab keine besonderen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sind.

Die Grundausbildung läuft seit September, ein Mittwochabend alle zwei Wochen. Am jeweils anderen Mittwoch sind die drei Helfer-Azubis an den regulären Übungsabenden der fertig ausgebildeten THW-Helfer dabei - und können sich dort einiges abschauen. Neben Theorie wie Struktur und Einsatzaufgaben sowie Arbeitsschutz steht in der Grundausbildung auch allerlei Praxis auf dem Programm: Arbeiten mit Leinen, Drahtseilen, Ketten und Bandschlingen, der Umgang mit Leitern, Stromerzeugung und Beleuchtung, das Bewegen von Lasten oder das Arbeiten an und auf dem Wasser, dazu die Grundlagen von Rettung und Bergung.

Freude an Technik

Grundsätzlich sei jede und jeder für das THW geeignet, der nicht zwei linke Hände habe - "und Spaß an Technik", sagt Bruns. Die Ausbildung ist auf mehreren Schultern verteilt, ausgebildet wird vor allem im eigenen Ortsverband, nur für spezielle Ausbildungen wie Funk, CBRN-Gefahren durch chemische, biologische oder radioaktive Substanzen sowie psychologische Einsatznachsorge tun sich mehrere Ortsverbände zusammen.

2021 haben die Wertheimer fünf neue Helfer ausgebildet, dieses Mal sind es drei. 2019, als Bruns seine Grundausbildung gemacht hat, waren es sechs. "Wir bekommen neue Helfer hauptsächlich aus unserer eigenen Jugend, was uns in den letzten Jahren gefehlt hat, sind erwachsene Helfer. Dabei sind Quereinsteiger bei uns immer willkommen", sagt Bruns, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Wertheimer THW zuständig ist.

Draußen zeigen die drei Helferanwärter unter den wachsamen Augen von Bruns und Leonhardt, dass sie die Gerätschaften zwar beim THW zum ersten Mal in der Hand halten, sich aber teils schon vorher damit auskannten. "Wenn du vom Dorf kommst, ist das normal", sagt der Kembacher Bela Euler, der Auszubildender zum Industriemechaniker ist. Felix Riese aus Vockenrot ist Gärtner-Azubi und auch Tom Rudorfer aus Kembach kommt mit seiner laufenden Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik aus dem Handwerk.

Gefragte Elektriker

Frotzeleien sind da an der Tagesordnung. "So schief, wie das geschnitten ist, war da doch sicher der Elektriker am Werk", witzelt Leonhardt über das Metallrohr, dass die drei Helferanwärter gerade mit dem Trennschleifer gekürzt und anschließend mit der Metallfeile entgratet haben. Gerade die Elektriker sind für das Wertheimer THW besonders gefragte Leute. Die neu entstehende Fachgruppe für Notinstandsetzung und Notversorgung ist unter anderem für die Bereitstellung von Energie mittels Generatoren zuständig, um bei Stromausfällen zu helfen. Die Mitglieder der Fachgruppe Wassergefahren sind Experten für Boote und Pontons, die Bergungsgruppe für Wanddurchbrüche, Abstützungen und andere Bautechnik.

Bevor es in die Fachgruppen geht, muss das Helfertrio die Grundausbildung hinter sich bringen, dann folgen die Spezialausbildungen. Vorher wartet die theoretische und praktische Abschlussprüfung der Grundausbildung, die die Neulinge aller Ortsverbände des Regionalbereichs gemeinsam absolvieren. "Die ist irgendwann im Mai, Juni oder Juli, Datum und Ort stehen noch nicht fest", sagt Bruns. Sicher sei aber, dass der Ortsverband im September oder Oktober 2023 wieder eine neuen Grundausbildung anbieten werde.

Vom Boom bei den THW-Zugängen (siehe Hintergrund) ist in Wertheim wenig zu spüren, durch Werbeaktionen habe man aber auch einzelne Helfer gewinnen können, erklärt Bruns. "Die Helfer gehen uns jedenfalls nicht aus." Ein Wermutstropfen, den viele Ortsverbände in Kleinstädten haben, ist der Weggang junger Ehrenamtlicher für Ausbildung oder Studium - verbunden mit der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder zurückkommen. Euler, Ries und Rudorfer machen sich derweil schon Gedanken, wie es für sie im THW auch der Grundausbildung weitergeht: Eine Atemschutzausbildung, oder der Lkw-Führerschein, das wäre was, sinnieren die jungen Männer.

Matthias Schätte

Hintergrund: Viele neue THW-Helfer Der Einsatz bei Ahrtalflut und Corona-Pandemie hat dem Technische Hilfswerk (THW) eine Reihe neuer Helfer gebracht. Wie es im jüngsten Jahresbericht für 2021 heißt, haben in dem Jahr fast 3800 Freiwillige deutschlandweit ihre Grundausbildung abgeschlossen, fast ein Drittel davon Frauen. Sie stellen damit mittlerweile 13.700 der insgesamt 83.700 Helfer. Fast alle davon sind ehrenamtlich im Einsatz. Außerdem hat das THW 9000 neue Mitglieder gewonnen, die allerdings noch ausgebildet werden müssen. Laut Jahresbericht ist das verglichen mit den Vorjahren eine Verdopplung. Der 1968 gegründete Wertheimer THW-Ortsverband - einer von 668 bundesweit - ist in mehrere Untereinheiten gegliedert. Der Stab des Ortsverbandes ist für die Führung zuständig, er kann einen Technischen Zug mit Zugtrupp sowie eine Bergungsgruppe, eine Fachgruppe für Notversorgung und Notinstandsetzung sowie eine Fachgruppe Wassergefahren, die speziell für Hochwassereinsätze ausgestattet ist, einsetzen. Außerdem kann die Wertheimer THW-Unterkunft auf dem Reinhardshof bei überörtlichen Einsätzen als Bereitstellungsraum für weitere Ortsverbände mit bis zu 500 Helfern dienen. Beim Wertheimer Ortsverband sind etwa 50 Helfer aktiv, dazu kommt die THW-Jugend mit etwa 20 Jugendlichen zwischen sechs und 17 Jahren. Unterstützt werden die THWler durch einen eigenen Förderverein. An der Spitze als Ortsbeauftragter ist seit November 2021 Patrick Tschürtz, sein Stellvertreter ist Hartmut Ries. Auch die Wertheimer Helfer waren beim Großeinsatz im Ahrtal dabei. In diesem Jahr gab es vor allem kleinere Einsätze wie die Unterstützung des Wertheimer Laufs im Oktober durch 35 Helfer. Außerdem hat der Ortsverband mit einzelnen Helfern die Lieferung von Hilfsgütern in die Ukraine unterstützt und dabei Transportleistungen erbracht. (scm)