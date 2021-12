Thomas Wettengel bleibt Vorsitzender

Jahresversammlung: Einige Ämter bei der Bürgergemeinschaft Hochwasser Wertheim neu besetzt

Der Vorstand der Bürgergemeinschaft Hochwasser Wertheim ist gut aufgestellt. Neben langjährigen Aktiven wurden auch neue Vorstandsmitglieder gewählt.

Die Wahlen erfolgten bei allen Ämtern einstimmig. Vorsitzender bleibt Thomas Wettengel, Stellvertreterin bleibt Miriam Grein. Als zweiter Stellvertreter wurde neu Wolfgang Heibach gewählt. Sein Vorgänger war nicht mehr angetreten.

Heibach ist Jahrgang 1961 und lebt seit 1997 in Wertheim. Er ist freigestellter Betriebsratsvorsitzender bei der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt und möchte seine dort gesammelten Erfahrungen zu Sitzungsleitung und Netzwerken zum Wohle der Bürgergemeinschaft Hochwasser einsetzen. Durch ein Anwesen im Wertheimer Hochwassergebiet kennt er sich mit der Thematik praktisch aus.

Als Schriftführer wurde Clemens Bohnacker wiedergewählt, Kassenwart bleibt Hans-Werner Höfling und Beisitzer Norbert Väth. Als weitere Beisitzer wurden neu Sabine und Bernd Salzmann gewählt. Das Ehepaar wohnt im Hochwassereinzugsgebiet in der Kernstadt. Erster Kassenprüfer bleibt Babis Papanikolau. Als neuer zweiter Kassenprüfer wurde Michael Grein gewählt. Unterstützt wird der Vorstand von aktuell 28 Hochwasserobleuten, die sich jeweils um die Einwohner einzelner Gassen im Hochwassergebiet kümmern.

»Nicht viel passiert«

Nachdem die Generalversammlung 2020 wegen der Pandemie ausfiel, berichtete Wettengel über die Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre. »Es ist nicht viel passiert«, meinte er dazu. Das letzte große Hochwasser sei 2011 gewesen. In den vergangenen beiden Jahren seien nur der ein oder andere Keller überflutet gewesen. Ein großer Vorteil für Wertheim sei, dass man Hochwasser 48 Stunden vorher prognostizieren und sich so vorbereiten könne.

Die aktuelle Mitgliederzahl des Vereins liegt bei 93 und ist damit weitgehend stabil. Der Kassenbericht von Höfling wies für 2019 und 2020 Überschüsse aus. Die Rücklage für die Hilfe bei Hochwasserschäden liege bei 11.600 Euro. Mit dem Geld könne man unbürokratisch Menschen helfen, die trotz aller Vorkehrungen Hochwasserschäden hätten.

In seinem Ausblick lobte Wettengel das Engagement der Stadt Wertheim in Sachen Starkregen-Risikomanagement. Es wurde verdeutlicht, dass bei Starkregen sowohl in der Altstadt als auch in den Ortschaften starke Schäden drohen könnten, ohne dass es eine Vorwarnzeit gebe.

Aus den Reihen der Mitglieder wurde kritisiert, dass sich beim versprochenen Hochwasserhilfefond von Stadt und Land noch immer nichts getan habe.

Volker Mohr, Leiter des Hochwasserkrisenstabs, ging auf die Aktualisierung des Hochwasseralarmplans ein.

Viele hochwassererfahrene Kräfte seien inzwischen aus dem Krisenstab aber auch dem Bauhof ausgeschieden. 2022 plant man eine große Übung inklusive Aufbau der Spundwände, damit auch die neuen Mitglieder Erfahrungen sammeln können.

Auf Nachfrage aus den Reihen der Vereinsmitglieder erklärte Mohr, für den Fall der Fälle stünden verschiedene Möglichkeiten für Notunterkünfte für Menschen aus dem Hochwassergebiet zur Verfügung.

Dazu zählten unter anderem Hallen und die Landespolizeischule.

BIRGER-DANIEL GREIN