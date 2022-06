Kreuzwertheimer Kaffelsteinlauf: Lohrer Thomas Schönfeld lässt alle hinter sich

Lauftalent Jonas Scheurich

Kreuzwertheim 26.06.2022 - 15:45 Uhr 2 Min.

Von Anfang an an der Spitze: der spätere Sieger über die 14 Kilometer beim Lauf ins Himmelreich: Thomas Schönfeld (LG Lohr-Rechtenbach) mit der Start-Nummer 55. Ingbert Reinke ( Start-Nummer 36) hatte am Sonntagmorgen gegen ihn keine Chance und landete auf dem vierten Platz. Foto: Günter Herberich

»Ich hab' mich spontan entschieden, hier mit dabei zu sein, tolle Strecke hier, ganz schön anspruchsvoll mit den abwechslungsreichen Trailsequenzen, dickes Lob an den Veranstalter«, schwärmte er. Der TSV hatte den richtigen Riecher zum 100-jährigen Bestehen gezeigt. Als Zweitplatzierter hatte der Lokalmatator Sebastian Rösch leider keine Chance. Nach genau einer Stunde kam er im Zielbereich unterhalb der Quätschicharena an. Knapp dahinter Stefan Handwerk in 1:01.

Der eigentliche Favoit Ingbert Reinke (SSC Hanau-Rodenbach) landete auf dem 4. Rang, zeigte sich dennoch zufrieden. »Ich bin aus dem Training einfach mal hier mitgelaufen, klasse Strecke, bei der man hochkonzentriert sein muss«, meinte er. Reinke hatte die falschen Schuhe angezogen, knickte dabei bei einem der Trailsequenzen um. »Dann war's rum für mich, bin froh, dass nix Schlimmeres passiert ist«.

Bei den Frauen zeigte sich die Külsheimerin Franziska gut in Form. Obwohl sie erst vergangene Woche beim Triathlon über die olympische Distanz am Start war, landete sie in 1:15,13 ganz oben auf dem Treppchen.

Die Rauenbergerin Linda Rösch war über ihren zweiten Platz in 1:22,53 sichtlich überrascht vor Claudia Amend (Kreuzwertheim) in guten 1:25,27. Rund 40 Teilnehmer waren beim Hauptlauf dabei. Hier gab es Lob von allen Seiten. »Streckenführung, Verpflegung an der Strecke, der Ausblick auf Wertheim am Kaffelstein, ich komme gerne wieder«, meinte Manuel Setzer (ELT Großheubach)

Knapp 20 Läufer waren beim 82. Kreuzwertheimer Kaffelsteinlauf am Start. Für Jonas Scheurich (TSV Viktoria Homburg) war es ein klarer Start-Ziel Sieg. Nach 17:45 Minuten lief er ins Ziel ein.

Für das 16-jährige Lauftalent war es der erste Sieg am Kaffelstein. Er ließ Benedikt Erdnis (21:15 Minuten) und dem 17-jährigen Homburger Tekin Nöhm-Hennes (22:47 Minuten) keine Chance. Schnellster Kreuzwertheimer beim Kaffelsteinlauf wurde überraschenderweise Michael Burkhardt in 23:53 Minuten. Er holte sich damit den beehrten Wanderpokal des TSV Jahn Kreuzwertheim.

»Urgesteine« aus der Region

Beim Kaffelsteinlauf treffen sich nach wie vor alle »Lauf-Urgesteine« aus der Region. Dazu gehört auch Jürgen Betka (Stadtmarathon Würzburg). Der Karbacher ist seit mehr als 20 Jahren regelmäßig dabei. »Mir gefällt einfach die Strecke, es geht hoch und runter, viel im Wald, tolle abwechslungsreiche Strecke«, das gefällt mir, meinte der 69-Jährige.

Bei den Frauen war es Sarah Wolf, die in flotten 22:09 Minuten ganz oben auf dem Siegertreppchen stand. Ihr folgten auf den Plätzen Sonja Scheurich (TSV Viktoria Hombug, 28:46 und Sabine Bernhardt (TSV Kreuzwertheim, 30:10 Minuten).

Beim Schülerlauf »Rund um den Schützenwald) ging es für 27 Nachwuchsläufer über etwa 2,2 Kilometerstrecke.

Hier war es der Homburger Kilian Fünkner (TSV Viktoria Homburg) der in 11:35 Minuten siegte, knapp dahinter der Kreuzwertheimer Hannes Wollbeck (TSV Kreuzwertheim) in 11:36 Minuten. Drittplatzierter war Phil Dornbusch (TSV Viktoria Homburg, 12:15 Minuten).

Schnellstes Mädchen auf der Strecke war Sisi Shen mit 12:15 Minuten vor Amelie Nagy in 14:07 und Sarah Beck (SV Nassig) in 14:25 Minuten. Eine weitere Lauflegende kam zum Kaffensteinlauf auch an den Start: Josef Ettner aus Altenbuch.

An den Start ging der 88-jährige Ettner allerdings nicht. Er gehört zu denen, die bereits 1962 am Start in Kreuzwertheim waren.

Informationen: Ergebnisse im Internet unter https://www.racesolution.de

GÜNTER HERBERICH

Im Überblick: Events zum 100-jährigen Bestehen Der Auftakt zu den Feiern zum 100 jährigen Bestehen des TSV Jahn 1922 war mit den Kreuzwertheimer Landschaftsläufen am Sonntag gelungen. Perfekte Bedingungen sorgte für eine entsprechende positive Resonanz bei den Teilnehmern. Der Vorstand hat sich für das Jubiläumsjahr einiges einfallen lassen. Neben dem Sport kommt dabei auch die Kultur nicht zu kurz: Am Samstag, 15. Oktober, steht ein Südtiroler Abend in der Dreschhalle auf dem Programm. Tags drauf, am 16. Oktober, findet eine Südtiroler Bilder-Vernissage (Dreschhalle) statt. Die Lachmuskeln werden wohl wieder beim Kabarett mit »TBC« am 18. November in der Dreschhalle gefordert. Der Kommersabend zum 100. Geburtstag des TSV Jahn 1922 findet am 19. November statt. Während das traditionelle Nikolausturnen am 4. Dezember in der Dreschhalle geplant ist. ()