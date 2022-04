»Theater sollte sich an alle wenden«

Zur Person: Wolf E. Rahlfs

Wolf E. Rahlfs (44) wurde in Hannover geboren und wuchs in Neustadt am Rübenberge auf. Nach Abitur und Zivildienst, den er in einer Einrichtung für taubblinde Menschen ableistete, studierte er von 1998 bis 2001 Schauspiel am Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) und schloss ein zweijähriges Regiestudium an der Middlesex University in London an. Ein Auslandssemester verbrachte er an der York University in Toronto.

Von 2003 bis 2006 war Rahlfs Ensemblemitglied an der Badischen Landesbühne. Anschließend arbeitete er als freischaffender Schauspieler und Regisseur. Dabei war er an etwa 50 Produktionen beteiligt, unter anderem an der Badischen Landesbühne, dem Theater Koblenz, dem Deutschen Staatstheater Temeswar in Rumänien sowie dem Soho Theatre London. Seit 2018/2019 ist er geschäftsführender Intendant am Theater der Altmark-Landestheater Sachsen-Anhalt Nord in Stendal.

Rahlfs ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Noch wohnt er in Stendal, wird aber nach Bruchsal umziehen. "Kunst und Kultur" nennt er als Hobbys, besonderen Fokus legt er auf Musik "ganz verschiedener Stilrichtungen" - von Klassik bis Rock und Elektronic, insbesondere der 90er-Jahre. In seiner Freizeit zieht es ihn zudem hinaus in die freie Natur, "ins Sonnenlicht als Gegensatz zur meist abgedunkelten Kunstlichtwelt des Theaters". ahl