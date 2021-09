Temposünder in Wertheim jetzt rund um die Uhr im Visier

Stadt setzt seit dieser Woche auf neu beschafften Blitzer-Anhänger

Neuer Kollege im Kampf gegen Temposünder: Die Stadt Wertheim setzt ab sofort einen Blitzer-Anhänger ein.

»Der Hänger wurde gestern vom Hersteller geliefert und ist seit heute Morgen im Einsatz«, sagt Volker Mohr als Leiter des Wertheimer Ordnungsamtes auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwoch. Zunächst sei das Gerät getestet worden, Mitarbeiter der Stadt haben es zusammen mit Technikern der Herstellerfirma an verschiedenen Orten aufgestellt, unter anderem auf der Landesstraße 2305 auf Höhe des Bronnbacher Hofes sowie auf Höhe des Waldfriedhofes in Bestenheid. Am frühen Nachmittag war das Gerät in Urphar platziert, um den aus Richtung Dietenhan kommenden Verkehr zu überwachen. Die Tests seien abgeschlossen, sagt Mohr: »Ab sofort wird scharf gemessen.«

Messung auch nachts

Weil das etwa 180.000 Euro teure Gerät mobil ist, kann es an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet platziert werden. Vor Ort werden Räder und Deichsel des Anhängers im Fahrzeug versenkt, durch Unbekannte kann es dann nicht mehr bewegt werden. Welchen Effekt der neue Blitzer auf die in Wertheim gefahrenen Geschwindigkeiten haben wird, darauf sind auch Mohr und seine Kollegen gespannt. »Ein großer Vorteil ist, dass rund um die Uhr gemessen werden kann«, sagt der Ordnungsamts-Chef. Auch derjenige, der meine, nachts um drei Uhr das Gaspedal durchtreten zu können, müsse nun fürchten, erwischt zu werden.

Für Wertheim endet damit auch die seit März »blitzerlose Zeit«: Das Ordnungsamt hatte ein anderes durch Mitarbeiter manuell zu betreibendes Messgerät ausmustern müssen, weil damit nicht mehr rechtssicher gemessen werden konnte. Der Anhänger war allerdings unabhängig von dieser Entwicklung bestellt worden.

Der neue Blitzer-Anhänger misst mithilfe der Lidar-Technik, einer Art Laser-Radar. Die Akkus an Bord können das Gerät bis zu fünf Tage lang mit Strom versorgen, so lange ist kein Personaleinsatz notwendig. In der Region haben sich in der jüngeren Vergangenheit mehrere Kommunen und Behörden solche Anhänger angeschafft, unter anderem das Polizeipräsidium Unterfranken. Testweise war das Gerät auch in Bad Mergentheim und durch einen Dienstleister in Aschaffenburg im Einsatz. Wer oft auf hessischen Autobahnen unterwegs ist, sieht den Enforcement-Trailer vor allem bei der Überwachung von Tempolimits in Autobahn-Baustellen.

Matthias Schätte