Technischer Ausschuss Freudenberg in Kürze

Straßenschäden in Boxtal: Rat und Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner wies darauf hin, dass die Kreisstraße in Boxtal im Bereich Wildbachstraße 35 bis 37 enorme Mulden hat. Von dort spritzt gesammeltes Wasser durch den Verkehr massiv auf die Hausfassaden. Die Verwaltung informiert den Kreis und bittet um Behebung der Straßenschäden.

Aktion Saubere Landschaft: Bürgermeister Roger Henning informierte darüber, dass die Aktion saubere Landschaft in der Kernstadt und in den Ortsteilen am Samstag, 9. April, ab 9 Uhr stattfindet.

Earth Hour: Freudenberg wird sich an der internationalen Earth Hour am Samstag, 26. März, beteiligen. Ab 20.30 Uhr werden die Lichter an Rathaus, Freudenburg und alter Kirche eine Stunde ausgeschaltet.

Bauanträgen zugestimmt: Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat folgenden Bauanträgen einstimmig zugestimmt. Es handelt sich um einen geänderten Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage im Bereich Eidelsgasse Freudenberg-Rauenberg. Dem ursprünglichen Bauantrag wurde bereits zugestimmt und die Baugenehmigung war vom Landratsamt erteilt. Bei den Erdarbeiten auf dem Grundstück wurde nun felsiger Untergrund entdeckt. Daher plant der Bauherr eine Anhebung der beantragten Bauten um 66 Zentimeter gegenüber der ursprünglichen Planung.

Zustimmung gab es außerdem für den Teilabbruch eines Einfamilienhauses (bis aufs Kellergeschoss) und den Wiederaufbau als Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten im Bereich Heidweg Rauenberg. Es sind genug Stellplätze für zwei Wohnungen auf dem Grundstück vorhanden. Einvernehmen gab es weiter zu einem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Austausch eines Dachfensters in der geschützten Gesamtanlage innerhalb der Freudenberger Altstadt. Zugestimmt hatte der Ausschuss einer Dachterrasse auf dem Verwaltungsgebäude des Möbelherstellers in der Wendelin-Rauch-Straße in der Kernstadt.

