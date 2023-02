Technischer Ausschuss Freudenberg in Kürze

Freudenberg 14.02.2023

Noch immer arbeitet man an der Klärung der Ursachen für den versiegten Dorfbrunnen in Wessental. Foto: Birger-Daniel Grein

Kiesabbau Tremhof: Auf Anfrage von Rat Manfred Zipf erklärte Bürgermeister Roger Henning, die Genehmigung zum Kiesabbau am Tremhof mit Verlegung der L 2310 ist rechtskräftig. Die Firma Kies Weber habe bereits nötiges Material bestellt. Es gebe aber lange Lieferzeiten. Das Projekt werde jedoch massiv vorangebracht.

Pfarrgraben: Rat Klaus Weimer lobte im Namen der Hundebesitzer die Aufstellung der Hundetoiletten im Pfarrgraben. Henning ergänzte, die Gemeinderatsentscheidung, diesen Feldweg zu sanieren, sei richtig gewesen. Noch verbessert werden soll die Beleuchtungssituation.

Brunnen Wessental: Auf Nachfrage von Rat Manfred Zipf erklärte Henning zum versiegten Brunnen in Wessental, es habe vergangene Woche erneut einen Vor-Ort-Termin und die Einbeziehung eines Fachexperten gegeben. Das Landratsamt mache es sich hier etwas zu einfach, war seine Meinung. Die Behörde wolle erst handeln, wenn die Stadt Freudenberg nachweisen könne, dass das Unternehmen, das den Glasfaserausbau ausgeführt habe, am Versiegen des Zuflusses schuld sei. Dies sei aber nicht einfach, obwohl es einen klaren zeitlichen Zusammenhang gebe.

Bauantrag Kernstadt: Einstimmig erteilte der Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen zum Bau eines Wohnhauses in der Lindtalstraße in Massivbauweise. Es hatte bereits einen genehmigten Bauantrag für ein Haus in Holzständerbauweise gegeben. Die Bebauung des Hanggrundstücks war dann aber aufgrund der Untergrundsituation nicht wie geplant möglich. So wurde eine Neuplanung nötig.

Denkmalschutz: Einstimmig wurde das Einvernehmen zu einer denkmalrechtlichen Genehmigung für eine Maßnahme im Inneren eines Hauses in der Türkeigasse erteilt. Das Haus ist als Kulturdenkmal eingestuft. Genehmigt wurden Arbeiten zur Behebung eines Wasserschadens im Inneren, unter anderem die Entfernung von Böden im betroffenen Bereich, Trocknungsmaßnahmen und die komplette Baderneuerung. Auf Nachfrage aus dem Gremium hieß es, der Schaden ist lokal begrenzt.

bdg