Technik und Erfahrung sichern Straßen

Hintergrund: Winterdienst der Straßenmeisterei Wertheim

Straßenmeistereien im Main-Tauber-Kreis gibt es in Wertheim-Bestenheid, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Diese sind für insgesamt 98 Kilometer Bundesstraßen, 352 Kilometer Landstraßen und 463 Kilometer Kreisstraßen zuständig,

Die Straßenmeisterei in Bestenheid hat 23 Mitarbeiter, davon 19 Straßenwärter und ein Auszubildender. Alle Straßenwärter sind im Wechsel auch im Winterdienst im Einsatz.

Der bundesweit geltende Maßnahmenkatalog Straßenbetriebsdienst sieht für wichtige Straßen für den überörtlichen Verkehr, Straßen mit starkem Berufsverkehr und Strecken mit Linienbusverkehr eine Räumung von 6 bis 22 Uhr vor. In dieser Kategorie fallen alle Landes- und Kreisstraßen im Main-Tauber-Kreis. Bundesautobahnen müssen 24 Stunden täglich geräumt und gestreut werden.

Die Straßenmeisterei Wertheim-Bestenheid hat zwei eigene Messstationen, eine an der Kreuzung Nassig/Sonderriet und eine zwischen Külsheim und Tauberbischofsheim im Bereich Am Madenbuckel. Sie liefern Wettermessdaten der Luft, messen optisch die Wasserfilmdicke auf der Straße, per Bodensonde die Erdtemperatur und per Leitfähigkeitsmessung die Restsalzmenge auf der Fahrbahn. Außerdem liefern sie alle zehn Minuten ein Foto des Straßenzustands.

Im gesamten Landkreis gibt es insgesamt zehn dieser Messstationen.

In der Streusalzhalle in Bestenheid können 1000 Tonnen Salz gelagert werden, in einem Silo in Külsheim weitere 75 Tonnen.

Im letzten Winter 20/21 wurden 800 Tonnen Streusalz verbraucht, im Durchschnitt sind es rund 500 Tonnen pro Winter.

Für Autofahrer gilt:

Wenn einem ein Räumfahrzeug entgegenkommt, vorsichtig etwas zur Seite fahren, um mehr Platz zu schaffen

Bei engen Ortsdurchfahrten so parken, dass genügend Straßenbreite für die Räumfahrzeuge bleibt

Räum- und Streufahrzeuge nicht überholen, da es vor ihnen noch glatt ist und zudem wegen ihrer Breite ein Überholen gefährlich ist.

Winterreifen aufziehen und dennoch stets vorsichtig und mit angepasster Geschwindigkeit fahren. (bdg)