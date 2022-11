Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tchibo schließt Filiale in Wertheim

Handel: Standort am Marktplatz nur noch bis März

Wertheim 28.11.2022 - 14:50 Uhr < 1 Min.

Spätestens im März 2023 Geschichte: Tchibo-Filiale am Wertheimer Marktplatz.

Ein genaues Datum der Schließung stehe noch nicht fest, sagt Unternehmenssprecher Andreas Engelmann auf Nachfrage unserer Redaktion. "Der Mietvertrag endet zum 31. März." Der letzte Öffnungstag werde definitiv vorher sein, wann genau hänge unter anderem von notwendigen Rückbaumaßnahmen ab, erklärt Engelmann.

Als Grund für die Schließung nennt Engelmann die gesunkenen Umsätze der Filiale. "Wir haben uns die Zahlen in diesem und auch in den vergangenen Jahren angesehen", erklärt der Konzernsprecher.

Gebäude zum Verkauf

Das zugehörige Gebäude wird seit 18. November in einem Anzeigenportal angeboten: Für das im Jahr 1900 gebaute und 2007 sanierte Haus mit elf Zimmern und 279 Quadratmetern Wohnfläche wird ein Preis von 649.000 Euro aufgerufen. Es bietet zwei Wohn- und die derzeit von Tchibo genutzte Gewerbeeinheit.

Tchibo hat derzeit etwa 550 eigenständige Filialen, ist mit seinen Sortimenten aber mittlerweile in vielen Supermärkten vertreten, auch in Wertheim. 2008 verfügte das Unternehmen deutschlandweit noch über etwa 1200 Filialen, die aktuelle Zahl von etwa 550 ist seit Jahren stabil. Die Filialen werden entweder von Tchibo selbst oder im Franchise-System durch eigenständige Kaufleute betrieben. Die Filiale in Wertheim ist eine Tchibo-eigene.

Der Kaffeeröster- und Konsumgüterkonzern mit Hauptsitz in Hamburg setzte 2020 3,13 Milliarden Euro um. Er beschäftigt etwa 11.400 Mitarbeiter - 7300 davon in Deutschland.

