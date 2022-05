Tauberbrücke wird 250 Jahre alt

Jubiläum: Figur des heiligen Nepomuk prägt Reicholzheimer Bauwerk - Großes Fest am 5. und 6. August geplant

Wertheim 04.05.2022 - 12:09 Uhr 3 Min.

Die Vierbogenbrücke über der Tauber in Reicholzheim feiert in diesem Jahr ihr 250-jähriges Bestehen. Dazu wird es ein Brückenfest geben. Foto: Birger-Daniel Grein Prägend für das Bild der Brücke über der Tauber in Wertheim-Reicholzheim ist die Figur des Heiligen Nepumuk, der unter anderem als Brückenheiliger gilt. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Brücke ist aus heimischem Buntsandstein gebaut und wurde 1772 errichtet. Interessant ist, dass die Tauber damals etwa dem Verlauf der heutigen Umgehungsstraße folgte. Die Vierbogenbrücke wurde also westlich davon auf trockenem Grund gebaut. Nach ihrer Fertigstellung wurde die Tauber in ihr heutiges Flussbett umgeleitet. Die Finanzierung der Brücke wurde durch den damaligen Abt des Klosters Bronnbach, Ambrosius Balbus, sichergestellt.

Die Reicholzheimer Einwohner leisteten Hand- und Spanndienste. Seit 1775 findet sich in der dafür vorgesehenen Nische auf der Brücke eine Figur des Brückenheiligen St. Nepomuk. Diesen ließ der Abt dort aufstellen.

Original in Ahlen

Die Originalstatue befindet sich nun auf einer Brücke in Ahlen in Nordrhein-Westfalen. Rolf Sommer, ehemaliger Ortsvorsteher Reicholzheims, berichtet, diese sei nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf nicht nachvollziehbaren Wegen nach Würzburg gekommen und von dort nach Ahlen verkauft worden. Auf der Reicholzheimer Brücke habe von den 1950er bis in die 1980er Jahre eine Nachfolgefigur gestanden. »Auch diese war dann beschädigt.

1989/1990 erfolgte eine umfassende Brückensanierung. Man entschied damals, eine neue Nepomuk-Figur aus Buntsandstein schaffen zu lassen, die dem Original von 1775 entspricht«, erklärt Sommer. Dazu sei ein Abguss des in Ahlen stehenden Nepomuk vorgenommen worden. »Auf dessen Basis fertigte der Bildhauer Elmar Göbel aus Assamstadt die Nepomuk-Figur, die seither auf der Brücke in Reicholzheim steht.« Zu Ehren der Aufstellung dieser neuen Figur habe man einen Festumzug aller Reicholzheimer Vereine mit anschließendem Festbetrieb veranstaltet. »In dessen Rahmen wurde die Figur von Pfarrer Wolfgang Schmelz geweiht«, weiß Sommer.

Patronats-Funktionen

Der heilige Nepomuk gilt als Brückenheiliger, Schutzpatron vor Wassergefahren und Patron des Beichtgeheimnisses. Es handelt sich bei ihm um Johannes von Nepomuk, der um 1350 in Pomuk bei Pilsen geboren wurde. Er starb am 20. März 1393 in Prag. Nepomuk war ein böhmischer Priester und galt als Märtyrer. Papst Benedikt XIII. sprach ihn 1729 heilig. Grund dafür war eine Legende, die besagt, Nepomuk habe sich geweigert, das Beichtgeheimnis für den König zu brechen. Demnach habe der Priester dem König Wenzel von Luxemburg nicht preisgeben wollen, was dessen Frau dem Priester anvertraut hatte: Der König hatte seine Frau der Untreue beschuldigt.

Da Nepomuk der Forderung des Königs, das Beichtgeheimnis in diesem Fall zu brechen, nicht nachkam, ließ ihn dieser foltern und anschließend von der Prager Karlsbrücke ins Wasser stürzen, wobei Nepomuk starb.

Schon viele Übergänge

Schon vor der Vierbogenbrücke gab es Übergänge durch und über die Tauber in Reicholzheim. Bereits bei der fränkisch-merowingischen Königsstraße von Speyer/Worms nach Würzburg aus dem 8. Jahrhundert nach Christus vermutet man Reicholzheim als einen Tauberübergang. Es handelte sich dabei wohl um eine Furt, eine seichte Flussstelle, die das Durchqueren des Flusses ermöglicht.

Ob es damals schon eine Tauberbrücke gab, ist nicht nachgewiesen. Auf einer Informationstafel des Rotary-Clubs Wertheim an der heutigen Brücke ist zu lesen, dass es erstmals 1341 eine Brücke über die Reicholzheimer Tauber gegeben habe.

Vermutlich ist diese Brücke etwa 150 Meter tauberaufwärts gestanden und aus Holz gewesen, heißt es weiter. 1732 wurde sie bei einer großen Flut weggerissen und zerstört. Die Tafel zitiert einen Bericht dazu: »Den 29den Septembris Michaelis Nachts nach 12 Uhr ist ein solches erschröckliches, großes Wasser den Taubergrundt heruntergekommen, daß die Brücke allhier, undt viele TauberBrücken seyndt Hinweggerissen worden.«

Hintergrund Im Überblick: Festprogramm zum Brückenjubiläum in Reicholzheim Zum 250-jährigen Bestehen der Vierbogenbrücke über der Tauber planen Ortschaft und Vereine ein Fest bei der Brücke. Laut Reicholzheims Ortsvorsteher Sebastian Sturm findet dieses am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, statt. Der Festbetrieb wird am Samstag um 18 Uhr starten. Es wird unter anderem eine Cocktailbar geben. Am Sonntag findet auf dem Festgelände um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Dieser wird musikalisch vom gemischten Chor Imaté des Sängerkranzes 1874 Reicholzheim mitgestaltet. Nach dem Gottesdienst folgt ein Mittagstisch und ein Festbetrieb mit Spielmöglichkeiten für Kinder. Die Details des Festprogramms planen aktuell die Vereine und Organisationen des Dorfs zusammen mit der Ortsverwaltung. Außerdem forschen Reicholzheimer in den umfangreichen Archivmaterialien weiter zur Geschichte der Tauberbrücke. (bdg)