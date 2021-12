Tarifreform: Verbesserungen für Schüler und Auszubildende

Öffentlicher Personennahverkehr: 14 Uhr-Sperrfrist bei Fahrten zwischen Main-Tauber-Kreis und Hauptbahnhof in Würzburg entfällt

Linienbusse der Linien Würzburg-Tauberbischofsheim-Hardheim und Würzburg-Wertheim-Miltenberg am Busbahnhof Würzburg: Die 14-Uhr-Sperrfrist für Ausbildungszeitkarten entfällt im Rahmen der VRN-Tarifreform zum 1. Januar 2022.

Demnach bestehen die wesentlichen Ziele der Tarifreform darin, das bisherige Tarifsystem zu vereinfachen, auf den veränderten Markt zu reagieren und durch die zunehmende Digitalisierung den Luftlinientarif mit Bestpreisprinzip zu stärken. Mit dem neuen Tarif komme der VRN den Wünschen von Vielfahrern ebenso entgegen wie denen von Gelegenheitsfahrern oder Neueinsteigern.

Der verbundweit gültige Wabentarif und die Preisbildung bei den Einzelfahrscheinen bleiben bestehen. Ebenso werden die verbundweit gültigen Jahreskarten wie das Job-Ticket, das Rhein-Neckar-Ticket oder die Karte ab 60 beibehalten.

Flex-Modell

Im Bereich der Tages- und Monatskarten sowie der neu eingeführten Fünf-Fahrten-Tickets (bisher Mehrfahrtenkarten) reduzieren sich die Preisstufen. Das Rhein-Neckar-Ticket wird um die Varianten Rhein-Neckar-Ticket Plus und Rhein-Neckar-Ticket Flex erweitert. Beim Flex-Modell hat der Kunde die Wahl, das Ticket an acht frei wählbaren Werktagen und darüber hinaus an den Wochenenden zu nutzen. Dieses Produkt richte sich vornehmlich an die flexiblen Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Homeoffice und sei ausschließlich digital erhältlich.

Für Nutzer, die ohne Tarifkenntnis mobil sein wollen, eigne sich der Luftlinientarif. Er ist der Mitteilung zufolge über die Apps eTarif oder Tickin erhältlich und berechnet den Fahrpreis auf Basis der ermittelten Luftlinienkilometer zwischen Ein- und Ausstiegshaltestelle. Abgerechnet wird nach dem Bestpreisprinzip zwischen Luftlinien- und Wabentarif.

In Tagesticket umgewandelt

Die derzeitigen Tageskarten werden in das Tagesticket für eine Person, das Tagesticket Familie für zwei Personen mit beliebig vielen eigenen Familienkindern oder Enkeln und das Tagesticket Gruppe für drei bis fünf Personen umgewandelt.

Zur Vereinfachung des Tarifs werden laut VGMT ab dem kommenden Jahr wenig genutzte Tarifprodukte nicht mehr angeboten. Das neue Tarifspektrum biete jedoch entsprechende Alternativen.

Im Rahmen der Tarifreform entfalle zudem die 14 Uhr-Sperrfrist des MAXX-Tickets an bayerischen Schultagen bei Fahrten zwischen dem Main-Tauber-Kreis und dem Hauptbahnhof in Würzburg. Somit sind die MAXX-Tickets ab dem kommenden Jahr an allen Tagen und ohne zeitliche Einschränkung auf diesen Streckenabschnitten in Linienbussen und Zügen gültig.

"Einfacher, flexibler und deutlich günstiger"

»Über den Wegfall der 14 Uhr-Sperrfrist freuen wir uns ganz besonders, denn für die Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildenden, welche zwischen dem Main-Tauber-Kreis und Würzburg pendeln, wird die Nutzung des MAXX-Tickets ab dem kommenden Jahr einfacher, flexibler und deutlich günstiger. Diesen Wunsch hatten die Bürgerinnen und Bürger aus den bayerischen Grenzgemeinden bereits seit langer Zeit geäußert. Nun konnten wir das gemeinsam mit dem VRN und dem Verkehrsverbund Mainfranken (vvm) umsetzen«, wird Landrat Christoph Schauder in der Pressemitteilung zitiert.

VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas informiert, dass die aktiven Kundinnen und Kunden mit Abo-Verträgen bei der VGMT bereits Anfang Dezember informiert und ein Großteil der betroffenen Tickets umgetauscht worden seien.

Weitere Informationen: https://tarif2022.vrn.de oder https://www.vgmt.de. Kontakt zur VGMT-Geschäftsstelle in Lauda: Tel. 09343 6214-0.

kay